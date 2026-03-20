Селфи с медведем. Автостопер из Истры рассказал, как посетил 65 стран
В Истре провели встречу с путешественником, который посетил 65 стран автостопом
Путешественник Никита Шакиров, который с 2013 года объехал автостопом 65 стран, провел встречу в Истре. В местной кофейне он поделился историями из поездок, опытом и принципами своих путешествий. Подробности — в материале 360.ru.
За годы в дороге он побывал в Европе, Азии, США. При этом, по его словам, тратился в основном только на перелеты, а все остальные расходы старался свести к нулю — это стало для него своеобразным вызовом.
Ночлег часто приходилось искать в самых неожиданных местах. Однажды, оказавшись ночью в незнакомом городе, он нашел приют в закрытой кофейне.
«Поставил знак „From Russia with Love“ над диваном, и лег в спальнике. Очень хорошо поспал», — признался Никита.
Маршруты путешествий он не планировал заранее — многое зависело от случайных встреч и обстоятельств. Иногда такие ситуации оказывались рискованными. Так, в Барселоне у него попытались украсть вещи. Злоумышленник, угрожая оружием, в итоге забрал только кроссовки, и путешественнику пришлось идти по городу босиком.
«Латиноамериканец с ножом режет спальник, чтобы достать рюкзак из спальника. Я открываю глаза и спрашиваю, что он делает. Он достает пистолет, перезаряжает и подносит к голове. Говорит, давай все вещи и деньги. Я отвечаю, что у меня нет вообще ничего. В итоге он забрал мои кроссовки», — поделился путешественник.
Шакиров побывал и в странах с повышенным уровнем опасности, включая Пакистан и Афганистан. В некоторых регионах, по его словам, передвижение возможно только под охраной — его сопровождали вооруженные сотрудники, обеспечивая безопасность.
Испытания поджидали не только среди людей, но и в дикой природе. Во время одной из прогулок по лесу он неожиданно столкнулся с медведем.
«Иду по лесу. Думаю, как красиво, птичка поет, как все хорошо. Иду дальше, вижу медведя — гризли. И на меня смотрит, а я на него. И я думаю, что мне еще остается делать? Достаю телефон и делаю селфи. Медведь прошел дальше. Подумал, костлявый путешественник», — рассказал Шакиров.
На встречу в Истре пришли друзья, знакомые и местные жители. Гостям показали фильмы, снятые во время поездок, которые Никита публикует в своем блоге.
Сейчас путешественник планирует сделать паузу и провести время с семьей. В дальнейшем намерен продолжить поездки — в планах Арктика и путешествие по всему миру автостопом.