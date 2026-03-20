Селфи с медведем. Автостопер из Истры рассказал, как посетил 65 стран

Путешественник Никита Шакиров, который с 2013 года объехал автостопом 65 стран, провел встречу в Истре. В местной кофейне он поделился историями из поездок, опытом и принципами своих путешествий. Подробности — в материале 360.ru.

За годы в дороге он побывал в Европе, Азии, США. При этом, по его словам, тратился в основном только на перелеты, а все остальные расходы старался свести к нулю — это стало для него своеобразным вызовом.

Ночлег часто приходилось искать в самых неожиданных местах. Однажды, оказавшись ночью в незнакомом городе, он нашел приют в закрытой кофейне.

«Поставил знак „From Russia with Love“ над диваном, и лег в спальнике. Очень хорошо поспал», — признался Никита.

Маршруты путешествий он не планировал заранее — многое зависело от случайных встреч и обстоятельств. Иногда такие ситуации оказывались рискованными. Так, в Барселоне у него попытались украсть вещи. Злоумышленник, угрожая оружием, в итоге забрал только кроссовки, и путешественнику пришлось идти по городу босиком.