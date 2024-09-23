«Реки из помоев». Жильцы ЖК «Люблинский парк» пожаловались на горы мусора

Плотная застройка в жилом комплексе «Люблинский парк» на юго-западе Москвы сделала невозможным вывоз мусора с контейнерных площадок, установленных прямо под окнами квартир. В комментарии 360.ru одна из жительниц дома Анна рассказала, что из-за горы отходов на улицах бегают крысы, а также текут реки из помоев.

По словам собеседницы, проехать к дому не могут не только мусоровозы, но также машины скорой помощи и пожарной службы.

«Мне кажется, что застройщик — ПИК — не учел условия застройки и еле втиснул эти мусорные контейнеры. В итоге отходы не вывозят из-за слишком узких проездов. Я об этом говорила и застройщику, и управляющей компании. Но мне сказали, что все сделали в соответствии с утвержденным генпланом», — заявила Анна.

Она добавила, что сейчас в доме 1200 квартир. Рядом заканчивается строительство еще одного жилого здания, у которого собственной контейнерной площадки просто нет, а значит, новые жильцы станут выкидывать мусор в общие мульды. Кроме того, в доме появился магазин, у которого нет контракта на вывоз мусора, и всю неучтенку сотрудники выкидывают в контейнеры.