«Реки из помоев». Жильцы ЖК «Люблинский парк» пожаловались на горы мусора
Жильцы ЖК «Люблинский парк» заявили о скоплении мусора из-за проблем с вывозом
Плотная застройка в жилом комплексе «Люблинский парк» на юго-западе Москвы сделала невозможным вывоз мусора с контейнерных площадок, установленных прямо под окнами квартир. В комментарии 360.ru одна из жительниц дома Анна рассказала, что из-за горы отходов на улицах бегают крысы, а также текут реки из помоев.
По словам собеседницы, проехать к дому не могут не только мусоровозы, но также машины скорой помощи и пожарной службы.
«Мне кажется, что застройщик — ПИК — не учел условия застройки и еле втиснул эти мусорные контейнеры. В итоге отходы не вывозят из-за слишком узких проездов. Я об этом говорила и застройщику, и управляющей компании. Но мне сказали, что все сделали в соответствии с утвержденным генпланом», — заявила Анна.
Она добавила, что сейчас в доме 1200 квартир. Рядом заканчивается строительство еще одного жилого здания, у которого собственной контейнерной площадки просто нет, а значит, новые жильцы станут выкидывать мусор в общие мульды. Кроме того, в доме появился магазин, у которого нет контракта на вывоз мусора, и всю неучтенку сотрудники выкидывают в контейнеры.
У нас просто какое-то гетто. За Люблинским парком работает служба адаптации людей без определенного места жительства. После этого их клиенты роются в помойках. Растекаются реки помоев, крысы ходят пешком, даже не бегают.
Анна
жительница ЖК «Люблинский парк»
Собеседница 360.ru отметила, что вывозом мусора раз в неделю занимаются сотрудники управляющей компании, которые на тележках или мини-трактором разбирают горы из отходов, а потом все повторяется снова.
Анна подчеркнула, что в обычных домах мусорные контейнеры ставят сбоку, но в ее случае площадка с отходами находится прямо под окнами. В итоге жильцы из-за неприятного запаха не могут открыть окна.
Женщина отметила, что ее главная просьба — перенести контейнеры на участок, где открывается проезд на Люблинскую улицу. Так к ним спокойно подъедут мусоровозы, а люди вздохнут свежим воздухом. Но пока все подобные пожелания жильцов игнорируют.
«Управляющая компания ссылается на застройщика, что он разработал план, город его принял. Они установили контейнерные площадки в соответствии с планом, а то как вы будете здесь жить — не их проблемы», — подытожила жительница дома.
В середине июня жители серпуховской многоэтажки заявили о нашествии мышей и тараканов из-за неадекватного соседа, который превратил свою квартиру в свалку. В беседе с 360.ru пострадавшие рассказали, что найти управу на мужчину не могут: дверь специальным службам и сотрудникам управляющих компаний он не открыл, а свое жилье назвал хранилищем ценных вещей.