02 марта 2025 10:14 Ликсутов: предприятия Москвы нарастили выпуск электротехнических устройств почти на 9% 0 0 0 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

Электричество

Промышленность

Москва

Объем производства электротехнических изделий на промышленных предприятиях Москвы увеличился на 8,7% по итогам 2024 года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности в правительстве столицы Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что московские предприятия нарастили производство электродвигателей, отопительных приборов, устройств сигнализации, оборудования для пайки и других изделий. «Электротехнические предприятия столицы демонстрируют устойчивую динамику развития. В прошлом году они почти на 9% увеличили объем производства и отгрузили оборудования почти на 204 миллиарда рублей. Сегодня отрасль представлена более чем 130 предприятиями», — заявил Ликсутов. Компании, добавил он, модернизируют площадки, наращивают выпуск и создают востребованную продукцию при активной поддержке. Ее город оказывает по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Самый большой рост в 11,1% по итогам 2024 года показали производители электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры. На 7,7% увеличился выпуск бытовых приборов, электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

О конкретных результатах и поддержке столичных властей рассказал министр правительства Москвы и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. «С поддержкой города в 2024 году промышленники изготовили более 100 тысяч электродвигателей, свыше 97 тысяч световых указателей, порядка 758 тысяч люстр и около 121 тысячи отопительных приборов», — подчеркнул он. По словам Гарбузова, промышленники столицы наращивают производственные объемы и улучшают качество выпускаемой продукции благодаря развитой системе поддержки. Например, пользуются финансовыми инструментами Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. У них также есть возможность снизить налоговую нагрузку благодаря статусу промкомплекса и принять участие в проектах, которые реализуют в рамках государственно-частного партнерства

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Компания «Рэнера» в рамках заключенного в 2023 году офсетного контракта обеспечит электротранспорт Москвы аккумуляторными батареями. Их выпуск начался на первой в России гигафабрике на площадке «Красная Пахра» особой экономической зоны «Технополис Москва».

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Власти города закупят более 155 тысяч батарей для электробусов, автомобилей «Москвич» и речных электрических судов, а годовой объем выпуска предприятия составит 50 тысяч единиц продукции, что закроет 40% потребностей рынка всей России. Также московские промышленники выпускают собственные инновационные разработки. Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения разработал датчик среды для зеленой энергетики, контролирующий параметры газовоздушных проб. Устройство предназначено для объектов с атомными энергетическими установками, а также для предприятий, работающих с радиоактивными материалами.

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» — «Профотек» — занялся выпуском электронно-оптических измерительных трансформаторов тока и напряжения.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Они предназначены для контроля параметров электрических сетей, учета потребления электроэнергии, защиты оборудования и оптимизации работы. Подобные приборы используются в энергоемких производствах. В прошлом году компания увеличила выпуск оптических трансформаторов на 85%.