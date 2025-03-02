Ликсутов: предприятия Москвы нарастили выпуск электротехнических устройств почти на 9%
Объем производства электротехнических изделий на промышленных предприятиях Москвы увеличился на 8,7% по итогам 2024 года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности в правительстве столицы Максим Ликсутов.
Он подчеркнул, что московские предприятия нарастили производство электродвигателей, отопительных приборов, устройств сигнализации, оборудования для пайки и других изделий.
«Электротехнические предприятия столицы демонстрируют устойчивую динамику развития. В прошлом году они почти на 9% увеличили объем производства и отгрузили оборудования почти на 204 миллиарда рублей. Сегодня отрасль представлена более чем 130 предприятиями», — заявил Ликсутов.
Компании, добавил он, модернизируют площадки, наращивают выпуск и создают востребованную продукцию при активной поддержке. Ее город оказывает по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
Самый большой рост в 11,1% по итогам 2024 года показали производители электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры. На 7,7% увеличился выпуск бытовых приборов, электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей.
О конкретных результатах и поддержке столичных властей рассказал министр правительства Москвы и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«С поддержкой города в 2024 году промышленники изготовили более 100 тысяч электродвигателей, свыше 97 тысяч световых указателей, порядка 758 тысяч люстр и около 121 тысячи отопительных приборов», — подчеркнул он.
По словам Гарбузова, промышленники столицы наращивают производственные объемы и улучшают качество выпускаемой продукции благодаря развитой системе поддержки. Например, пользуются финансовыми инструментами Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. У них также есть возможность снизить налоговую нагрузку благодаря статусу промкомплекса и принять участие в проектах, которые реализуют в рамках государственно-частного партнерства
Компания «Рэнера» в рамках заключенного в 2023 году офсетного контракта обеспечит электротранспорт Москвы аккумуляторными батареями. Их выпуск начался на первой в России гигафабрике на площадке «Красная Пахра» особой экономической зоны «Технополис Москва».
Власти города закупят более 155 тысяч батарей для электробусов, автомобилей «Москвич» и речных электрических судов, а годовой объем выпуска предприятия составит 50 тысяч единиц продукции, что закроет 40% потребностей рынка всей России.
Также московские промышленники выпускают собственные инновационные разработки.
Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения разработал датчик среды для зеленой энергетики, контролирующий параметры газовоздушных проб.
Устройство предназначено для объектов с атомными энергетическими установками, а также для предприятий, работающих с радиоактивными материалами.
Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» — «Профотек» — занялся выпуском электронно-оптических измерительных трансформаторов тока и напряжения.
Они предназначены для контроля параметров электрических сетей, учета потребления электроэнергии, защиты оборудования и оптимизации работы.
Подобные приборы используются в энергоемких производствах. В прошлом году компания увеличила выпуск оптических трансформаторов на 85%.