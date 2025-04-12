Ликсутов: московская компания направит инвестиции в производство авиадвигателей

Столичный разработчик авиационных двигателей получит право на региональные налоговые льготы и сможет направить дополнительные средства в цифровизацию производства и создание изделий следующего поколения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По поручению столичного мэра Сергея Собянина город поддерживает развитие стратегически важных отраслей промышленности, которые напрямую влияют на укрепление технологического суверенитета России.

«Столичный производственный комплекс „Салют“ сегодня выпускает узлы и комплектующие для первого серийного двигателя пятого поколения ПД-14 для среднемагистральных самолетов. При его создании используются передовые технологии и отечественные композитные материалы», — рассказал Ликсутов.

Он отметил, что присвоение статуса промышленного комплекса позволит компании снизить региональную налоговую нагрузку.

На сегодняшний день статус присвоили 52 заводам в Москве. В их числе — ведущие производители продуктов, лекарств, лифтового оборудования, микроэлектроники и других необходимых товаров.

Город активно способствует модернизации важных производств столицы. Присвоение статуса промышленного комплекса позволяет предприятиям в два раза снизить налог на имущество, а ставку арендной платы сократить до 0,3% от кадастровой стоимости земельного участка, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Сэкономленные средства предприятия инвестируют в обновление промышленной инфраструктуры, техническое перевооружение и новые разработки», — добавил он.