Ликсутов: московская компания направит инвестиции в производство авиадвигателей
Столичный разработчик авиационных двигателей получит право на региональные налоговые льготы и сможет направить дополнительные средства в цифровизацию производства и создание изделий следующего поколения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По поручению столичного мэра Сергея Собянина город поддерживает развитие стратегически важных отраслей промышленности, которые напрямую влияют на укрепление технологического суверенитета России.
«Столичный производственный комплекс „Салют“ сегодня выпускает узлы и комплектующие для первого серийного двигателя пятого поколения ПД-14 для среднемагистральных самолетов. При его создании используются передовые технологии и отечественные композитные материалы», — рассказал Ликсутов.
Он отметил, что присвоение статуса промышленного комплекса позволит компании снизить региональную налоговую нагрузку.
На сегодняшний день статус присвоили 52 заводам в Москве. В их числе — ведущие производители продуктов, лекарств, лифтового оборудования, микроэлектроники и других необходимых товаров.
Город активно способствует модернизации важных производств столицы. Присвоение статуса промышленного комплекса позволяет предприятиям в два раза снизить налог на имущество, а ставку арендной платы сократить до 0,3% от кадастровой стоимости земельного участка, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Сэкономленные средства предприятия инвестируют в обновление промышленной инфраструктуры, техническое перевооружение и новые разработки», — добавил он.
ПК «Салют» выпускает основные узлы передовых авиационных двигателей. Среди них — ПД-8 для самолета Superjet 100, ТВ7-117СТ-01 для турбовинтового Ил-114-300 и другие.
«Статус промышленного комплекса столицы в очередной раз подтверждает, что „Салют“ отвечает самым высоким стандартам производства, в том числе экономическим. Сейчас на нашем предприятии трудятся около девяти тысяч человек», — заявил руководитель ПК Алексей Громов.
Предприятие продолжает создавать рабочие места, развивать программы подготовки специалистов совместно с ведущими вузами и колледжами Москвы. На «Салюте» есть собственное конструкторское бюро — оно разрабатывает и внедряет инновационные технологии.
«В 2025 году на базе „Салюта“ завершится формирование крупнейшего центра авиационного двигателестроения в Москве», — добавил Громов.
Москва представляет собой крупнейший индустриальный научно-инженерный центр России. В столице работают более 4,5 тысячи промышленных предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек. Каждый год в мегаполисе открываются 150 новых компаний и реализуются десятки инвестпроектов, обеспечивающих жителей рабочими местами.