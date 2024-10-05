Лифтостроительные компании Москвы начнут выпуск безредукторных лебедок в 2025 году
Более 260 столичных предприятий в отрасли машиностроения обеспечивают московский и другие регионы станками, лазерными установками, лифтами, насосами и другим необходимым оборудованием. Производители лифтов поставляют на отечественный рынок современные скоростные подъемники и комплектующие к ним, а также предлагают инновационные решения, рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, сегодня столичные заводы активно работают над созданием отечественных безредукторных лебедок. Производством лифтового оборудования в городе занимаются четыре предприятия: Карачаровский механический завод (КМЗ), Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ), «Московское электрооборудование и лифты» (МЭЛ) и «Мослифт». Совокупная производственная мощность столичных заводов составляет почти 25 тысяч единиц в год. Предприятия активно развиваются в том числе благодаря мерам поддержки, разработанным по поручения столичного мэра Сергея Собянина, отметил Ликсутов.
«Получаемые преференции позволяют экономить средства и инвестировать их в новые проекты. Столичные производители лифтов разрабатывают отечественные безредукторные лебедки, которые ранее не выпускались в городе. Первые поставки этого оборудования на рынок ожидаются уже в 2025 году», — добавил он.
Лебедки представляют собой один из основных элементов механизма, который позволяет поднимать кабину лифта. Безредукторная лебедка отличается от редукторной компактностью, более низким уровнем энергопотребления и меньшим весом. Такие устройства тихие и плавные.
Запуск линейки безредукторных лебедок, позволяющих снизить энергопотребление до 40%, станет важным шагом для обеспечения предприятий ключевым компонентом подъемного оборудования, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Щербинский лифтостроительный и Карачаровский механический заводы уже начали подготовку своих площадок к монтажу оборудования, на котором будет налажено производство этих изделий», — добавил он.
По его словам, по итогам 2025 года силами этих двух предприятий планируется произвести около двух тысяч единиц изделий.
В рамках городской программы модернизации КМЗ до конца года установит необходимое оборудование и стенд для проведения испытаний. В декабре на заводе начнется тестирование оборудования и сборка опытных образцов.
Благодаря статусу промышленного комплекса для ЩЛЗ на 80% снизили ставку земельного налога и арендную плату за землю. Ставку налога на имущество сократили вдвое. Это позволило предприятию экономить средства и вкладывать их в расширение производственного потенциала.
До конца 2024 года завод выпустит опытную партию безредукторных лебедок собственного производства, предназначенных для установки на пассажирские лифты грузоподъемностью от 400 до 1000 килограммов и со скоростью движения от 1,0 до 2,0 метров в секунду, сообщил генеральный директор предприятия Валентин Чернобаев.
«В 2025 году планируется изготовить до 1000 экземпляров новой лебедки, для решения этой задачи на территории предприятия уже ведется подготовка сборочной линии. К 2026 году объем должен составлять не менее 1600 единиц в год», — подчеркнул он.
Обеспечение гарантийных обязательств одному из отечественных производителей безредукторных лебедок организовали на мощностях АО «Мослифт». Компания обладает базой по ремонту оборудования и квалифицированными специалистами. На предприятии освоили выпуск комплектующих, заранее закупаемых на иностранном рынке. Среди них — устройство для контроля загрузки лифта, вводное устройство, фотобарьер, информационное табло кабины и многое другое.
В Москве работают свыше 4,5 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 750 тысяч человек. Каждый год в столице открывается 40-50 средних и крупных предприятий и около 100 малых. Компании производят разные товары, увеличивают объемы выпуска продукции и активно внедряют инновации.