Лифтостроительные компании Москвы начнут выпуск безредукторных лебедок в 2025 году

Более 260 столичных предприятий в отрасли машиностроения обеспечивают московский и другие регионы станками, лазерными установками, лифтами, насосами и другим необходимым оборудованием. Производители лифтов поставляют на отечественный рынок современные скоростные подъемники и комплектующие к ним, а также предлагают инновационные решения, рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, сегодня столичные заводы активно работают над созданием отечественных безредукторных лебедок. Производством лифтового оборудования в городе занимаются четыре предприятия: Карачаровский механический завод (КМЗ), Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ), «Московское электрооборудование и лифты» (МЭЛ) и «Мослифт». Совокупная производственная мощность столичных заводов составляет почти 25 тысяч единиц в год. Предприятия активно развиваются в том числе благодаря мерам поддержки, разработанным по поручения столичного мэра Сергея Собянина, отметил Ликсутов.

«Получаемые преференции позволяют экономить средства и инвестировать их в новые проекты. Столичные производители лифтов разрабатывают отечественные безредукторные лебедки, которые ранее не выпускались в городе. Первые поставки этого оборудования на рынок ожидаются уже в 2025 году», — добавил он.

Лебедки представляют собой один из основных элементов механизма, который позволяет поднимать кабину лифта. Безредукторная лебедка отличается от редукторной компактностью, более низким уровнем энергопотребления и меньшим весом. Такие устройства тихие и плавные.

Запуск линейки безредукторных лебедок, позволяющих снизить энергопотребление до 40%, станет важным шагом для обеспечения предприятий ключевым компонентом подъемного оборудования, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Щербинский лифтостроительный и Карачаровский механический заводы уже начали подготовку своих площадок к монтажу оборудования, на котором будет налажено производство этих изделий», — добавил он.