Заварят кровавую кашу: как США через войну с Ираном хотят смести Южный Кавказ

От так называемой операции Израиля и США против Ирана колотит весь Ближний Восток: сегодня взрывы гремели в Дубае, в столицах Бахрейна и Катара, в Кувейте сбили американский истребитель F-15. По прогнозам экспертов, после смерти Али Хаменеи ситуация будет только ужесточаться, потому как Исламская Республика никогда не простит противнику его убийство. И ради чего все это? Какие цели преследуют Вашингтон и Тель-Авив?

Президент США Дональд Трамп то заявлял, что ему нужно защищать американцев от Ирана, то — что Вашингтон устал ждать решений по ядерной сделке. При этом очевидно, что стремление Штатов и Израиля состоит в том, чтобы в том числе создать новую архитектуру Ближнего Востока и выбить нужные гарантии безопасности для израильтян.

Но и это еще не все. Легендарный аналитик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский задолго до того, как регион начал полыхать, предупреждал, что это произойдет. Более того, политик предвидел, как именно поступит Вашингтон, задействуя для нападения на Иран посредника в виде своего любимого союзника на Ближнем Востоке. И так вышло — операцию начал Израиль, а США «просто поддержали».

Интересно По последним данным, в результате ударов по Исламской Республике погибли главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции, начальник Генштаба, а также министр обороны и секретарь Совета по обороне. Мертв и верховный лидер страны — Али Хаменеи. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани сегодня опроверг публикацию The Wall Street Journal о том, что Тегеран якобы предпринял попытку возобновить переговоры с США.

«Никогда ни один американский президент никакую войну не начнет, поскольку это для него губительно. Немедленно будет импичмент. И они сделают все чужими руками. Они раздолбают Иран. Но не Иран им нужен. Им нужны миллионы беженцев на север. [Им нужно] смести Южный Кавказ и Северный. Израилю выгодно, чтобы не было ядерной угрозы со стороны Ирана», — эмоционально и резко говорил Жириновский. В другом эфире лидер ЛДПР напомнил о том, что удар по Ирану был спланировал Израилем еще 10 лет назад. И он обязательно будет нанесен.

Корабли американские уже двигаются к берегам Ирана. Вы это не видите. После удара по Ирану начнутся миллионы беженцев. И это крупнейшее государство. Куда они пойдут? На север. Что мы сделаем? Закроем границу. И там начнется кровавая каша. Рухнет Азербайджан, Армения, Грузия. Недобитые в Сирии боевики уже стоят в Северном Афганистане, ждут сигнала ворваться в Среднюю Азию. Владимир Жириновский

«Каждый день идет нарушение таджикско-афганской границы. Несколько пограничников таджикских погибают каждый день. Это кончится тем, что они ворвутся. И где это будет? Средняя Азия — все заполыхают. И опять беженцы куда? В Россию? Нет. Мы закроем границы. И тогда наш президент и американский сядут в Сочи и договорятся. Вместо Ялты будет Сочи. Мы на двоих разделим ситуацию в мире, чтобы не было этого мракобесия, насилия, террора», — предрек политик.