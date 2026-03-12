Война с Ираном оставит США без ПВО? Как Пентагон залатает дыры в ракетном зонтике

В случае длительной военной операции против Ирана США рискуют быстро исчерпать значительную часть ракет для противовоздушной и противоракетной обороны. Доказанная эффективность американского «ракетного зонтика» вызывает все больше вопросов.

Истощение американских систем ПВО и ПРО Сейчас США используют противоракеты SM-3 и SM-6, зенитные комплексы Patriot и системы THAAD для защиты от иранских БПЛА и ракет. По данным Центра стратегических и международных исследований, у Агентства по противоракетной обороне Соединенных Штатов было 414 ракет SM-3 и 534 перехватчика THAAD по состоянию на декабрь 2025 года. Системы признаны наиболее эффективными в противодействии баллистике, но их производство требует значительных ресурсов и времени. Во время конфликта в Иране в 2025 году американские военные применили около 150 ракет системы THAAD и до 80 перехватчиков SM-3. Если такой темп сохранится и дальше, 50% всех имеющихся ракет израсходуют в течение четырех-пяти недель, рассказала старший научный сотрудник Центра Стимсона Келли Гриеко, чьи слова привело издание Defense News.

Фото: U.S. Department of War

Эффективность ракетного зонтика США Доказанная эффективность американских систем ПВО и ПРО вызывает все больше вопросов. В Сети появились кадры, на которых хорошо видно, как боевые части иранской ракеты поражают цели в нефтяном терминале Фуджейры, хотя навстречу им выпустили по три-четыре противоракеты комплекса MIM-104 Patriot. Что именно произошло — сказать трудно, отмечает «Военная хроника». «Запаниковал ли оператор ЗРК и выпустил лишние перехватчики или же сработала система маневрирования боевых блоков. Но результат налицо», — считают авторы канала.

Фото: U.S. Department of War

Почти наверняка российская сторона внимательно анализирует это обстоятельство. Комплексы MIM-104 Patriot есть и на Украине, а их уничтожение — одна из ключевых задач уже довольно долгое время.

И если подобные эпизоды действительно свидетельствуют о снижении эффективности перехвата, то это будет иметь последствия далеко за пределами текущего конфликта. В современной войне репутация системы ПВО иногда стоит не меньше, чем ее реальные характеристики. «Военная хроника»

Ограниченная система защиты мира США решили экстренно перебросить на Ближний Восток батарею ПРО THAAD из Южной Кореи — ее могут разместить либо в ОАЭ, либо в Саудовской Аравии. Официально в Корее развернули всего одну батарею THAAD, которая находилась на базе Сонджу примерно в 214 километрах к югу от Сеула. Стандартная батарея включает радар AN/TPY-2, шесть пусковых установок, машину управления огнем и вспомогательную технику. Предположительно, значительную часть ракет уже вывезли с базы Сонджу на базу Осан.

Фото: U.S. Department of War

Система, которая должна прикрывать сразу несколько регионов мира, не деле оказалась довольно ограниченной по числу ключевых элементов. Прежде всего речь идет о радарах раннего предупреждения и батарей. «И каждый раз, когда одну из них перебрасывают в новую точку, где-то в другом месте оборона автоматически становится тоньше. Залатать эту дыру Пентагон даже при бюджете почти в триллион долларов пока не может», — подчеркивает «ВХ». Переброска батареи лишь перетасовывает ограниченное число элементов американской системы ПРО. «После переброски у США, по имеющимся оценкам, остается крайне небольшое число батарей на собственной территории: одна на острове Гуам и еще две — на базах Форт-Блисс и Форт-Кавазос в Техасе», — заключили эксперты канала.