Пока в Москве театр и коньки, в Дубае эмигранты прячутся от «Шахедов»

Россияне, которые бежали «от войны», оказались в Израиле и ОАЭ под ракетными ударами. Горькая ирония: люди покидали Россию, веря, что ее разрушит Украина. Об иранских ракетах они не подумали… Не пора ли нашим людям, после череды неудач, прекратить уже свои поиски рая и вернуться домой?

Россиян, которые застряли в Эмиратах из-за атак Ирана, заставляют покинуть отели после истечения срока оплаты. То есть буквально выгоняют под ракеты и дроны. Что делать? Благо у них сейчас не очень жарко: 24-27 градусов, можно на улице посидеть. Но сколько ты под дронами просидишь? Час, два? Захочешь есть, пить, спать, а цены космические. Вывозные рейсы начали выполнять только к вечеру третьего дня войны. Еще ведь и визы у них там. Боюсь, шейхи мстили россиянам за поддержку Ирана, других объяснений нет. Но я хотела сказать не об этом. Ладно туристы вернутся. А релоканты? Эмираты стали точкой притяжения наших состоятельных мигрантов из числа мусульман или решивших искать счастье в арабском IT. Ну и эскортницы. Страна привлекла специфическую волну российской эмиграции: не политических, а подчеркнуто аполитичных беженцев, поехавших в поисках роскоши и красивой жизни. В Москве, по их мнению, после 2022 года шансы на такую жизнь убавились. Стало не очень красочно, не столь безмятежно и не слишком богато. Потянулись сообщения о том, что в бомбоубежища стартаперов, эскортниц и прочих блогеров не пускали. Вообще, не так и много там убежищ — не готовились. И на мигрантов не рассчитывали места. Им и дорогу к убежищам спросить не у кого: в Дубае или Абу-Даби люди пешком не ходят, местные жители помчались в убежища, персонал закрылся в подвалах. Туристы и релоканты в растерянности бегали по тротуарам и не знали, где им прятаться.

Фото: Arnulf Hettrich via www.imago-im/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Зачем ехали? «От войны». В Москве война? В Петербурге? В Уфе? Прочитала, что группа неких стартаперов из Челябинска попала под удар по аэропорту в Абу-Даби, благо не пострадали. Стартаперы спешили улететь назад в Челябинск, откуда три года назад торжественно уехали, ибо им наши «заморочки» не нужны. Символ дубайского исхода — жуликоватый блогер, который поехал открывать в Дубае «стартап» по продаже своих премудростей. Разбитная 20-летняя красотка, работающая на вечеринках у «шейхов», но в запрещенных соцсетях воображающая себя фитнес-богиней. Ну и Даня Милохин — символ мимолетности успеха и незамысловатости его пути. У нас — звезда и миллионер, а теперь — курьер в Дубае.

Фото: Ракеты над Дубаем. Wen Xinnian/XinHua / www.globallookpress.com

Все эти и многие другие люди уехали из России насовсем или временно, чтобы «не заморачиваться». СВО, армией, плетением сетей, поставками гуманитарки, уроками патриотизма. Им не нравилось, когда в их светский треп вклиниваются сводки с фронта, а на улицах мелькают инвалиды в военной форме. Уехали! Смеяться не буду, грешно, всем желаю там здоровья и не попасть под удар, но не могу не отметить горькой иронии судьбы: люди бежали из Москвы, а то и вообще из глубокой провинции, чтобы «не видеть эту вашу войну», теперь прячутся от ракет в чужой ванной, откуда их пытаются выгнать.

Три высотки, ставшие символом арабской роскоши, горели в Дубае. Иранцы нанесли удар не только по вроде как принадлежащему Дональду Трампу деловому центру на острове Палм-Джумейра — атаковали люксовый Бурдж-аль-Араб, известный отель «Парус». Настоящая эмблема жизненного успеха для множества эмигрантов со всего мира, которые стремятся выгоднее продать себя в Эмиратах.

Мужчина сфотографировался возле дубайского «Паруса»? Значит, придумал, как заработать и двигаться по кайфу. Девушка? Красивая, сумела себя монетизировать. Даже ударили по деловой жемчужине Дубая — «Бурдж-Халифа», но не попали — беспилотник взорвался рядом. Однако, полагаю, страха инвесторы, стартаперы и просто успешно двигающиеся по жизни господа и дамы в этой башне натерпелись. Наверное, пока спускались со своего 150-какого-нибудь этажа, вся жизнь перед глазами пролетела. Бежали и думали: а в Москве в театрах балет. Катки работают. Роботы-доставщики шныряют по сугробам. Не так уж и плохо было, да ведь?

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / www.globallookpress.com

Об Израиле даже не говорю. Для людей, бежавших «в страну, которая не воюет с соседями», и слов-то не подобрать. Не то чтобы их не жалко. И не то чтобы жалко. У меня лично новости из Израиля вызывают неизменное изумление. Уж если вы так боялись ракетного удара в Тюмени, ехали бы… в Аргентину, что ли, или в Лаос. Израиль? Серьезно? Несколько знакомых семьями уехали из внутренней России в Израиль уже после 2022 года. Одни увезли из Тюмени троих детей. «У нас „Железный купол“».

Они сразу там все максимум на пятый день говорят: «мы», «у нас». А Россия для них становится — «у вас». Теперь со своим «Железным куполом» конкретно эти люди на севере Израиля в бомбоубежище спускаются, будто на работу. У каждого тревожный чемоданчик, заготовлена портативная система кормления-поения для кота, так как его тоже надо с собой. Один раз реально видели в окно в бинокль «Хезболлу».

А в Тюмени у них окна выходили на городской парк развлечений и колесо обозрения. И ведь догадались «спасаться» из Сибири в Израиль! Хотелось бы историю этой волны нашей эмиграции обратить на пользу для будущих поколений. Не ерничать, не злорадствовать, но и не упустить из виду урок. Он заключается в том, что мир чрезвычайно усложнился, в нем простым решениям места давно нет. Если ты хочешь выиграть, то должен быть чрезвычайно умен и иметь тысячи запасных вариантов. Не уверен в себе — сиди дома! Обычно в отсутствие нужных решений самое простое может быть самым верным.

Фото: IMAGO/Hindustan Times / www.globallookpress.com

Простой вопрос к десяткам тысяч людей, которые уехали на Ближний Восток в поисках безопасности: что же вам дома не сиделось? Мне кажется, скоро и в западном, и в восточном мире в политике возьмут верх суеверные люди, которые будут призывать выгонять релокантов, ибо они везде несут за собой беды: землетрясения, инфляцию, наводнения, засухи, войны, крыс, клопов. Уехали в Турцию — там землетрясения и дефолт. В Аргентине — двойной дефолт. Мечтали о Париже, пока добежали, там появились клопы. В Британии — карманники и мигрантские банды, запись к врачам стала на год вперед. В Германию приехали — немцы мерзнуть начали, хворост собирают, треть Берлина вообще зимой без электричества оставалась. В Израиле только успокоились, но нет — наши приехали и началась затяжная война. Теперь вот ОАЭ… И наши искатели лучшей доли под ракетами на улицах. Может, домой пора? В гостях и без вас тошно.