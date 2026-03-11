Украина втягивается в войну с Ираном: чему научит США ЧВК Зеленского?

Подразделения ВСУ направлены на Ближний Восток. Вашингтон ускоряет переговоры с Киевом о совместных технологиях борьбы с дронами, а союзники США уже начинают разворачивать производство украинских перехватчиков. Означает ли это, что украинская армия постепенно превращается в инструмент военных операций Запада далеко за пределами своей страны?

Отправка ВСУ на Ближний Восток Зеленский заявил, что часть подразделений ВСУ была отправлена на Ближний Восток по просьбе США. Об этом он рассказал в интервью The New York Times. Запрос из Вашингтона поступил в четверг, а уже на следующий день — в пятницу — украинские военные были переброшены в регион. Их задача — помочь американским силам защитить базы от атак иранских беспилотников. На фоне этих событий США ускорили работу над соглашением с Украиной по технологиям борьбы с дронами. Об этом пишет уже Politico. Речь идет о системах противодействия беспилотникам.

Фото: Ministry of Defence of Ukraine

Проблема, как отмечает издание, в том, что США вынуждены сбивать относительно дешевые иранские беспилотники — примерно по 50 тысяч долларов за единицу — дорогими ракетами-перехватчиками стоимостью в миллионы долларов. Такая ситуация быстро становится слишком затратной. Журналисты также вспоминают недавний удар иранских дронов по американской базе в Кувейте, где погибли шесть военнослужащих США. По данным Politico, на прошлой неделе Украину посещал бригадный генерал Мэтт Росс вместе с сотрудниками Объединенной межведомственной целевой группы 401. Это подразделение Пентагона занимается ускоренной разработкой и закупкой новых средств противодействия беспилотникам. Сейчас группа как раз работает над планом использования «проверенного в бою опыта Украины» в этой сфере.

Фото: Ministry of Defence of Ukraine

Соглашение Вашингтона и Киева Изначально соглашение между США и Украиной по беспилотникам задумывалось куда масштабнее. Предполагалось, что оно привлечет крупные американские инвестиции в украинский оборонный сектор, а часть производства со временем может даже переехать в США. Однако сейчас, как пишет Politico, проект фактически разбивают на несколько более мелких соглашений — и уже с гораздо более скромными амбициями. Можно предположить, что Вашингтон заинтересован прежде всего в быстром получении технологий. В таком случае разработанные на Украине решения могут довольно быстро перенести на американскую промышленную базу — и уже там развернуть производство. Причем сделать это нужно было, похоже, «еще вчера».

Фото: РИА «Новости»

При этом некоторые союзники США в этом вопросе оказались даже быстрее. Особенно активно действует Великобритания. В Соединенном Королевстве уже запускают завод по производству беспилотников, а также начали выпуск украинских дронов-перехватчиков «Осьминог». Стоимость одного такого аппарата — около трех тысяч долларов, что делает их заметно более дешевым инструментом борьбы с БПЛА. «Как я понимаю, для безопасного развертывания в регионе сил 82-й ВДД Армии США (и возможно, других частей). Чтобы они с самых первых дней не несли неоправданно высоких (по американским меркам) потерь. Таким образом, думаю, что все это часть подготовки именно сухопутной операции против Ирана. А не защита „партнеров“ в „заливе“. Которые о своей безопасности должны думать сами», — пишет военный блогер Юрий Подоляка. НАТО не готов к современной войне? У Украины действительно есть определенный опыт противодействия беспилотникам.

Однако, судя по последним данным, которые мы получаем в ходе ответных действий России, украинские военные, как и натовские специалисты, не до конца понимают, как эффективно работать с такими беспилотниками, как, например, «Герань» или «Шахед», говорит член экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России», член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Ионов.

Фото: РИА «Новости»

«В результате они вынуждены тратить значительные резервы зенитных ракет, особенно из комплексов ПВО, что свидетельствует о неготовности эффективно противостоять этим угрозам.Это также говорит о том, что блок НАТО продолжает жить стандартами „старой войны“ и пока не готов оперативно перевооружаться на более современные технологии», — пояснил он в беседе с 360.ru. Он напомнил, что ранее Киеву были обещаны системы Patriot. Однако мы видим, что эти комплексы оказываются практически беспомощны перед гиперзвуковыми ракетами, что, соответственно, создает серьезные проблемы в обеспечении безопасности воздушного пространства. «Думаю, Украина не сможет оказать качественной помощи в защите неба — ни от беспилотников, ни от гиперзвуковых ракет, ни даже от баллистических целей», — заключил Ионов. ВСУ превращается в ЧВК Меж тем участие украинских военных в конфликте на Ближнем Востоке вряд ли следует считать неожиданностью. Такое мнение 360.ru высказал военный эксперт, аналитик Сергей Простаков. — Почему? — Еще в прошлом году Зеленский резко высказывался против Ирана, мотивируя это помощью, которую Тегеран оказывает России в ходе спецоперации. Очевидно, что уже тогда у западных кураторов киевского режима были подготовлены соответствующие планы, которые сейчас начинают реализовываться при благоприятствующих условиях. — О чем говорит тот факт, что украинские подразделения начинают использовать таким образом? — Такое использование ВСУ дает понять и то, как Зеленский или кто-либо еще из киевского руководства будет распоряжаться военными в дальнейшем, в случае завершения СВО. По сути, в лице ВСУ мир может получить огромную частную военную компанию (ЧВК), готовую действовать и гибнуть в интересах Запада в самых разных уголках планеты. Именно для этого киевский режим всеми силами отстаивал на переговорах сохранение численности ВСУ, которую Украина в одиночку содержать просто не в состоянии. — Кто выигрывает от отправки украинских военных и какие риски это несет? — Сейчас отправка военных из Украины позволит монархиям Персидского залива и США получить вполне квалифицированную помощь, перекладывая при этом все сопутствующие риски на украинцев. Американцы и их союзники фактически отдают часть своих забот на украинский аутсорсинг, расширяя географию конфликта, который приобретает мировой характер, и пытаясь избавить себя от части опасностей. Это крайне опасный шаг, который создает новые конфликтные точки и связи, что еще сильнее подталкивает мир к глобальной войне.