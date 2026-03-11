Украина продаст «Небесную крепость» на Ближний Восток. Почему ее защита от дронов заинтересовала США

США и страны Ближнего Востока начали переговоры с Украиной о передаче технологий по борьбе с беспилотниками на фоне регулярных воздушных ударов со стороны Ирана. Особый интерес вызвала система «Небесная крепость», выявляющая дроны по звуку и наводящая на них средства перехвата. Как работает эта технология и почему ее использование в условиях пустыни может оказаться бесполезным, узнал 360.ru.

Как система «Небесная крепость» защищает от беспилотников?

«Небесная крепость» — это система акустического обнаружения беспилотников. Она представляет собой микрофоны, улавливающие характерный звук приближающегося летательного аппарата и датчиков, которые устанавливают, с какой стороны и на каком расстоянии находится дрон. Полученные координаты датчики автоматически передают расчетам противовоздушной обороны или мобильным группам с зенитными пулеметами, ПЗРК или дронами-перехватчиками для уничтожения чужого беспилотника до подлета к цели. Общее число подобных аппаратов на Украине составляет более 10 тысяч. Их устанавливают на зданиях, вышках или столбах. Все они входят в единую сеть, представляя собой по сути распределенный акустический радар.

Фото: РИА «Новости»

При этом датчики оснастили специальным алгоритмом, чтобы из всех внешних шумов они выделяли звук двигателя беспилотника и вращения пропеллера. Система «Небесная крепость» позволяет обнаруживать низколетящие дроны, которые радары обычных систем противовоздушной обороны не видят. Авторами идеи обнаружения дронов по звуку стали два украинских инженера, которые в 2022 году в качестве эксперимента установили на столб смартфон с микрофоном, чтобы записать звук беспилотника. Проверка оказалась удачной. Такая система дешевле, чем радары обычной ПВО, а также она защищена от помех средств радиоэлектронной борьбы. Но есть и недостатки: она не может установить точную высоту цели, а микрофоны хуже работают при сильном ветре. Нехватку дальности работы датчики компенсируют за счет большого количества и кучности.

Как военные США узнали о системе «Небесная крепость»?

Американские военные обратили внимание на систему «Небесная крепость» еще в 2024 году. Статья о ней появилась в издании Школы артиллерии противовоздушной обороны Армии США Air Defense Artillery Journal. Авторы заявили, что эту технологию необходимо внедрить для обеспечения обороны тыловых районов от ударов низколетящих ракет и беспилотников. По их мнению, эта система станет надежным и недорогим дополнением к радиолокационным станциям для обнаружения воздушных угроз.

Фото: РИА «Новости»

По данным Axios, украинский лидер Владимир Зеленский в августе 2025 года на закрытой встрече в Белом доме предложил президенту США Дональду Трампу систему «Небесная крепость» вместе с открытием совместных производств дронов-перехватчиков в странах Ближнего Востока. Источники издания заявили, что украинская сторона подготовила целую презентацию по созданию хабов по производству беспилотников в Турции, Иордании и странах Персидского залива, где расположены военные базы США для борьбы с угрозами со стороны Ирана. В качестве ответного шага Зеленский пообещал увеличить закупки американского вооружения. Трамп поручил команде изучить этот вопрос, но дальше заявлений дело не пошло. Знакомый с презентацией сотрудник Белого дома заявил журналистам, что тогда окружение американского лидера сочло предложение Зеленского самопиаром.

Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Мы решили, что он просто в своем репертуаре и набивает себе цену. Кто-то принял решение, что покупать мы это не будем. Это стало нашим тактическим провалом», — сказал собеседник Axios. Он подчеркнул, что если и существовала какая-то ошибка перед началом военной операции против Ирана, то это именно она.

Что подготовила Украина для США и стран Ближнего Востока?

Столкнувшиеся с агрессивным ответом Ирана американцы и страны Персидского залива вступили в переговоры с Украиной о развертывании системы «Небесная крепость» в регионе. Как сообщила газета Financial Times, это вынужденный шаг из-за возникшего дефицита ракет-перехватчиков и огромного количества атак иранских дронов. Источники журналистов на Украине заявили, что переговоры ведутся на правительственном, военном и частном уровнях. «Американцы направили очень конкретные запросы, поэтому, основываясь на их запросах, мы предоставим то, что им нужно», — сказал один из собеседников. Он добавил, что со странами Персидского залива переговоры идут сложнее, потому что пока непонятно, как система сработает в регионе, поэтому сначала на место выехали эксперты для изучения возможности ее донастройки.

Фото: РИА «Новости»

Дело в том, что некоторые беспилотники Иран запускает непосредственно через акваторию залива, где установить отслеживающие их датчики невозможно, а значит координаты для уничтожения аппаратов огневые группы не получат. Кроме того, в пустыне дуют сильные ветра, которые мешают работе микрофонов, отслеживающих звуки дронов. По данным Financial Times, правительства стран Персидского залива также заинтересовались украинскими беспилотниками-перехватчиками. Зеленский заявил, что в страны Ближнего Востока выехали четыре команды специалистов по борьбе с беспилотниками. Он пояснил, что речь идет про Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Иорданию. Он добавил, что Украина готова помочь в борьбе с ударами иранскими беспилотниками в обмен на другие виды средств противовоздушной обороны, а именно системы Patriot. «Наш призыв очень прост: мы хотели бы восполнить наш дефицит ракет Patriot и поставить определенное количество перехватчиков», — сказал Зеленский.

Фото: РИА «Новости»

Его советник Дмитрий Литвин в комментарии журналистам уточнил, что отправившиеся на Ближний Восток группы специалистов намерены оценить эффективность украинских дронов перехватчиков для защиты американских баз, а также гражданской инфраструктуры.

Почему США обратились к Украине для защиты баз на Ближнем Востоке?

Украина и Россия — это две единственные страны, имеющие достаточный опыт в борьбе с беспилотниками-камикадзе самолетного типа, которые сейчас используют военные Ирана для ударов по американским базам в странах Персидского залива. Этот опыт очень интересует США в рамках проводимой операции против Ирана, заявил 360.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев. Он подчеркнул, что украинские специалисты выстроили многоэшелонную систему противодействия российским беспилотникам «Герань-2», которые по своим характеристикам схожи с иранскими «Шахедами». Система состоит из средств обнаружения — радиолокационных станций и акустических комплексов раннего подавления, куда входят мобильные огневые группы, авиация и средства радиоэлектронной борьбы, сбивающие дроны с толка. На последнем этапе задействуют средства противовоздушной обороны, которые уничтожают остатки беспилотников.

Фото: РИА «Новости»

«Если все уничтожать средствами ПВО, то это экономически неравная борьба. Одна ракета комплекса Patriot стоит четыре миллиона долларов, а один дрон — от 30 до 40 тысяч долларов. То есть это совершенно убыточное мероприятие», — заявил Кондратьев. Именно такой украинский опыт и заинтересовал США для использования в рамках операции на Ближнем Востоке.

Почему украинская системы защиты от дронов бесполезна на Ближнем Востоке?

По словам Кондратьева, для обеспечения безопасности стран Ближнего Востока одного визита украинских экспертов недостаточно. Им потребуется время, чтобы подготовить специалистов на местах. «Второй момент — это разворачивание инфраструктуры. В каждом регионе есть свои особенности и нюансы, поэтому нет просто одной компьютерной программы. Потребуется адаптация всей этой системы под целую кучу стран. И потребуется огромное количество оборудования. Даже если мы не исключаем, что США включат печатный станок и проблемы с деньгами не возникнут, есть ограничения производственных мощностей», — отметил Кондратьев. Защита территории одной Украины и целого региона Ближнего Востока — это две очень разные задачи по своим объемам и необходимым усилиям. «Потребуется очень много времени для того, чтобы этот проект реализовать. И не факт, что процесс станет успешным, потому что Иран постоянно модернизирует свои беспилотники, и после развертывания системы есть вариант, что она не сможет оказать эффективное противодействие», — пояснил специалист.

Фото: РИА «Новости»

По его словам, странам Ближнего Востока не стоит ждать быстрого эффекта в краткосрочном прогнозе от помощи Украины. Но само освещение события украинские власти используют в полной мере, чтобы получить рычаг давления в переговорном процессе. «Здесь ничего удивительного нет. Зеленский цепляется за любую, даже самую маленькую ниточку», — подытожил Кондратьев.

Зачем Украина полезла на Ближний Восток?

Привлечение украинских специалистов к внедрению антидроновых систем для США и нефтяных держав Ближнего Востока — не более чем информационный шум, который очень выгоден Зеленскому, рассчитывающему получить козырь в глазах США. Об этом 360.ru заявил кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. Он пояснил, что Украина пытается доказать свою нужность Вашингтону и его союзникам, но такой трюк вряд ли сработает, потому что американцы прекрасно знают о потенциале промышленного комплекса страны.

Фото: РИА «Новости»

«Предлагать США украинскую „акустическую разработку“ 2022 года — это все равно, что хвастаться калькулятором перед инженером, у которого в кармане суперкомпьютер. Американские военные технологии ушли далеко вперед. Если Пентагону действительно нужно неординарное техническое решение против дронов на Ближнем Востоке, он может обратиться к израильским специалистам или частным корпорациям», — заявил Фельдман. Эксперт добавил, что в глазах американцев Украина — не поставщик нового оружия, а полигон для испытаний. Но сейчас они внимательно выслушают все предложения Зеленского, чтобы просто его не обидеть. «Дональд Трамп — человек, который мыслит категориями сделок и прибыли. Он прекрасно понимает разницу между реальными активами и тем, что ему пытаются навязчиво впарить», — пояснил Фельдман. По его словам, никаких реальных бонусов, вроде новых батарей Patriot, Зеленский не получит. Единственное, на что он может рассчитывать — это очередной грант в пару миллионов долларов, которые он проведет через аффилированную с ним фирму.