Иран с высокой точностью поражает американские военные объекты в странах Персидского залива, вовсю используя российские разведданные. На Западе такого хода от Исламской Республики не ожидали. И теперь клянут Москву в неудачах США на Ближнем Востоке. В том числе и в смертях военных, которых уже, скорее всего, доставили в гробах обратно в Штаты.

Как Россия помогла Ирану Эксперты газеты The Washington Post прямо говорят о том, что КСИР удалось поразить цели, несмотря на передовые возможности американской противоракетной обороны. «Иран наносит очень точные удары по радарам раннего предупреждения или загоризонтным радарам. Они делают это очень целенаправленно. Они нацелены на командование и управление», — подчеркнул экс-аналитик Министерства обороны США Дару Массикот. По его словам, Иран обладает только несколькими военными спутниками, поэтому пользуется помощью России — государства с большими космическими возможностями. Несмотря на ограниченные ресурсы, КСИР продолжает уничтожать важнейшие американские объекты. Несколько дней назад он поразил очередной радар противоракетной обороны THAAD, стоимость которого составляет от 500 миллионов до миллиарда долларов.

Фото: Daniel Torok/White House / www.globallookpress.com

Американская сторона признала, что потеряла шестерых военнослужащих, но в Иране опубликованные Соединенными Штатами данные считают заниженными. Пресс-служба КСИР отчиталась, что только в результате удара по базе в Дубае военные ликвидировали не менее 100 морпехов. Реакция в США Точные удары Ирана привели политиков в США в ярость — они потребовали от президента Дональда Трампа ответа, причем агрессивнее всего это делали именно республиканцы. «Военный преступник Путин убивает американцев, предоставляя Ирану разведывательные данные. Россия должна быть привлечена к ответственности за массовый хаос и смерть», — заявил в соцсетях конгрессмен Джо Уилсон. Трамп старательно открещивается от вопросов на эту тему. Когда один из журналистов попытался выяснить на круглом столе, как руководство США относится к помощи Ирану со стороны России, президент просто раскритиковал репортера.

Фото: Stephen Chung/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Это простая проблема по сравнению с тем, чем мы здесь занимаемся. Но могу я быть честным? Я очень уважаю вас. Вы всегда были очень добры ко мне. Но какой же глупый вопрос для данного момента. Мы обсуждаем нечто иное», — подчеркнул Трамп. Игнорирует журналистов и глава Пентагона Пит Хегсет. Он настойчиво пытается внушить прессе, что российская помощь Ирану не окажет никакого влияния на ход конфликта, хотя очевидно, что это не так. «Иранский режим терпит полный разгром. Их баллистические ракеты ежедневно теряют силу, их флот уничтожается, их производственные мощности разрушаются, а их союзники почти не оказывают сопротивления», — сообщила представитель Белого дома Анна Келли. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил, что Белый дом просил Россию прекратить снабжать Иран разведанными. Требование передали по дипломатическим каналам, но в Кремле эту ситуацию комментировать не стали.

Фото: Po1 Alexander Kubitza/Dod / www.globallookpress.com

Трамп оказался в трудном положении Поддержка Ирану со стороны России не ограничивается разведданными. Передовые российские ЗРК С-300 и С-400 составили основу средств ПВО, которая показала свою эффективность в противостоянии с вооруженными до зубов США и Израилем. Профессор Тегеранского университета Сейед Мохаммад Маранди рассказал, что на Западе Иран пытаются выставить слабой в военном отношении страной, но на деле это не так. Он также назвал фейком сообщения якобы иссякающих ракетных запасах Исламской. Иран продолжает активно атаковать израильские и американские объекты в разных странах, причем делает это как новейшим оружием, так и старыми беспилотниками. В результате Соединенные Штаты теряют дорогостоящую технику, истребители и множество ракет. Только за первые три дня операции «Эпическая ярость» американская армия потратила до 400 крылатых ракет Tomahawk, на производство которых страна потратила пять лет. Трамп при этом продолжает строить из себя триумфатора и говорит, что арсенал Пентагона позволяет «вечно вести войны», но все больше экспертов считают заявления президента лишь попыткой делать хорошую мину при плохой игре.