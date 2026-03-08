Гибель верхушки Ирана стала сигналом к началу большой игры, где на кону стоит само существование суверенных государств. Израиль и США вскрыли ящик Пандоры — а теперь задумали еще более коварный план. В дыму охвативших Тегеран пожаров политологи приметили украинский след: сможет ли Владимир Путин разглядеть жуткую ловушку?

Обезглавленный Тегеран Американо-израильская коалиция в первые же часы атаки ликвидировала почти все руководство Корпуса стражей Исламской революции, армейское командование и верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Эти действия фактически обнулили прогресс, достигнутый на переговорах в Омане, показав, что Запад не заинтересован в мирном урегулировании, как отметил обозреватель турецкой газеты DikGazete Эрхан Куадзба. По его мнению, Израиль долгое время готовил этот сценарий, используя различные рычаги давления, чтобы втянуть администрацию Трампа в боевые действия. Куадзба полагает, что другого выхода у западных стран не осталось — после того, как не сыграла карта с массовыми протестами в Иране. Зачем США напали на Иран За военной операцией Вашингтона стоят глубокие экономические проблемы, считает Куадзба. США, находящиеся в глубоком долговом кризисе, стремятся установить прямой контроль над мировыми запасами нефти, а под контролем Ирана находится Ормузский пролив, один из ключевых путей доставки энергоресурсов.

Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

По мнению обозревателя DikGazete, стратегия Вашингтона на Ближнем Востоке последовательна: свержение неугодных режимов в Ираке и Сирии, союз с арабскими монархиями и, наконец, попытка подчинения Ирана. Контроль над иранскими ресурсами рассматривается Белым домом как способ поправить финансовое положение «американской империи». Однако без наземной операции добиться успеха Трамп здесь не сможет. Турция может вмешаться в конфликт Граничащие с Ираном страны Персидского залива уже могут присоединиться к американо-израильской коалиции под предлогом самообороны. Ответные действия Тегерана напрямую затронули многие монархии региона. Их участие задачу США не облегчит, предполагает Куадзба. Зато Турция, сосед Ирана и мощная военная держава НАТО, пришлась бы Вашингтону очень кстати. Азербайджанские турки и курды на севере Ирана живут в районах, близких к турецкой границе. Анкара не сможет остаться в стороне, если этим народностям будет грозить опасность. «США и Израиль все еще могут разработать множество сценариев, чтобы втянуть Турцию в конфликт», — подчеркнул Куадзба.

Фото: РИА «Новости»

Какую ловушку расставили для России По мнению Куадзбы, у американо-израильской коалиции есть и план по вовлечению в конфликт России. Однако Москва прекрасно разбирается в ситуации. В Кремле заранее просчитали последствия. Россия оказывает Тегерану логистическую и разведывательную поддержку в рамках существующих межгосударственных соглашений.

Почти все ожидают, что Россия нанесет ракетные удары по американским базам или союзникам США на Ближнем Востоке в поддержку Ирана. Подобные невежественные ожидания — это именно то, что может спровоцировать третью мировую войну. Эрхан Куадзба

Однако, дополняет автор публикации, Москва в такую ловушку не попадется. Кремль делает ставку на дипломатическое давление и укрепление обороноспособности Ирана, квалифицируя атаки США как нелегитимные на всех международных площадках. В чем виновата Украина По мнению автора DikGazete, ситуация в Иране напрямую связана с кризисом на Украине. Запад, продолжая оказывать безлимитную поддержку Киеву, недооценил риски на других направлениях.

Фото: РИА «Новости»

Антироссийские санкции уже спровоцировали в Европе энергетический голод, а дестабилизация Ирана и возможная блокада Ормузского пролива приведут к взрывному росту цен на нефть, что только сыграет России на руку. «Западные страны, не сумевшие предвидеть будущее, заплатят еще более высокую цену за подстрекательство украинских властей против России», — резюмировал Эрхан Куадзба. Иран 7 марта отметил, что ожидает помощи России. В Тегеране считают, что США уже применили против Ирана оружие, которое припасали для третьей мировой.