Президент США Дональд Трамп продолжает намекать на военную интервенцию в Иран и пугать страну небывалыми ударами. Чего добивается американская администрация и почему это давление на самом деле не принесет хозяину Белого дома ничего хорошего — в материале 360.ru.

От кибероружия до возвращения интернета Возможность военной интервенции на территорию Ирана окружение Трампа начало публично допускать в начале января. Трамп писал у себя в соцсети, что если Тегеран пойдет на жесткое подавление протестов в стране, то Штаты придут демонстрантам на помощь. В этом посте он также использовал выражение locked and loaded, чтобы показать решительную готовность к применению силы.

В дальнейшем президент снова грозил нанести по Ирану «очень сильный удар», если к участникам протестов будут применять насилие. В начале недели Трамп объявил, что его администрация рассматривает несколько вариантов ответа на подавление протестов в республике. По информации The Wall Street Journal, сегодня он должен собрать доверенных лиц на спецзаседание, чтобы изучить пути вмешательства в ситуацию. В заседании должны принять участие госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.

Волнения охватили Иран в конце 2025 года. Триггером к ним стал обвал национальной валюты — риала. Очень быстро выступления приняли антиправительственный характер и охватили десятки городов. Число погибших в ходе протестов растет каждый день. По информации правозащитной организации HRANA (базируется в США), за последние две недели в Иране убили не менее 544 человек, еще более 10,6 тысячи находятся под арестом. Власти республики подобную статистику не публикуют и не комментируют.

По словам источника WSJ, среди вариантов, которые рассматривает администрация США, есть в том числе следующие: применение кибероружия против военной и гражданской инфраструктуры;

ужесточение санкций;

поддержка антиправительственных интернет-ресурсов;

отправка протестующим терминалов Starlink, чтобы справиться с блокировками интернета. Тегеран в ответ на выпады Трампа тоже сыплет угрозами. В минувшее воскресенье председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф объявил, что в случае американской атаки Иран нанесет ответный удар по военным объектам США на Ближнем Востоке. Республиканец в ответ предупредил, что тогда ВС США подберут «немыслимые» для иранских властей цели и нанесут удары «такой мощи, как никогда ранее». Кроме того, он заверил, что еще 10 января Тегеран просил Вашингтон о переговорах, потому что руководству Ирана «надоело получать от Соединенных Штатов».

Ведущие мировые СМИ притязания Трампа помогать демонстрантам и давить иранские власти оценивают очень сдержанно. Так, например, Time писала о том, что на самом деле у президента США нет ни одной «хорошей» опции в отношении республики. Удары, которые он обещает, по мнению автора статьи Бобби Гоша, не создадут достаточного давления на власти, а для протестующих будут выглядеть так, словно их дело предали. Попытка точечной ликвидации лидеров режима и ключевых командиров Корпуса стражей исламской революции тем более проигрышная, та как по итогу к власти придут те же «парни с оружием», что и командиры КСИР, что станет горькой иронией для участников. Просто представьте: вмешательство США ради помощи порождает еще более жестокий режим, чем свергнутая теократия. Наконец, вариант с жесткими и масштабными бомбардировками и системным уничтожением всех военных объектов может повергнуть республику в настоящий хаос и превратить в страну, подобную Ливии или Йемену, которые Гош называет «провалившимися государствами».

Авиация не сможет решить задачи Трампа По оценке политолога Якова Кедми, реальный шанс, который есть у США — лишь наносить авиаудары, потому что необходимых войск на Ближнем Востоке для быстрой высадки у них нет. А в числе объектов, которые могут стать целями американцев, судя по всему, будут базы, где находится республиканская гвардия и базы, где находится Басидж, то есть народная милиция, которая занимается разгоном демонстраций.

«Американцы могут, как они делали в Югославии, бомбить также стратегические объекты, или места, где находятся представители власти. Но только это вряд ли подействует на иранские правящие группы, заставит их уйти. Они будут упираться, насколько могут. Для них это вопрос жизни и смерти. Я не знаю примеров, когда бы авиация могла решить такие проблемы», — подчеркнул он в беседе с MK.RU.

Бомбардировки не могут решить проблему смены власти, а это основная цель Трампа. И это обязательно придется учитывать. Военные объясняют Трампу, что у США нет сегодня сил атаковать Иран в рамках наземной операции. Для нее в Ираке в свое время американцы копили войска полгода. Вряд ли у США сегодня есть возможность мобилизовать такое количество сил. Сегодня речь может идти только об авантюре или угрозе. Яков Кедми

Тут же политолог напомнил, что американский лидер часто выступает с угрозами, говорит много очень спорных вещей. Но потом быстро оказывается, что он переборщил, переоценил свои силы или страх противника перед США.

Так что если он опять выступит с угрозой, и не выполнит ничего, это подорвет его авторитет и авторитет его страны, вот и все, подчеркнул Кедми. Военным вторжением, к слову, Трамп угрожает и Мексике. Хотя в этом случае президент, возможно, даже решится на реальные действия. «Он действительно может решиться, потому что предела глупости и безответственности у политических руководителей на Западе и в США нет, но приведет ли это желаемым результатам — большой вопрос», — пояснил эксперт. Возвращаясь к теме Ирана, Кедми исключил для США путь мягкой силы с поддержкой оппозиции и попыткой организовать революции.

По его мнению, больше, чем сегодня, Трамп сделать не сможет. Плюс надо понимать, что у американцев нет большой агентуры в Иране, нет инфраструктуры и оперативной агентуры, которая может принимать участие в военных действиях. «А с другой стороны есть Стражи исламской Революции — 200 тысяч человек, иранская армия — 400 тысяч человек. Милицейское формирование Басидж — два миллиона человек и еще 10 миллионов в запасе. Это огромная сила. <…> Чтобы решить проблему с властью в Иране надо применить намного больше силы. И надо было делать это раньше, а не выжидать и надеяться на то, что они одумаются и с ними можно договориться», — заключил он.