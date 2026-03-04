Трампу отвесили испанскую пощечину за Иран: почему месть Мадриду зацепит весь Евросоюз

Президент США Дональд Трамп вместе с Биньямином Нетаньяху развязали войну на Ближнем Востоке и пытаются уничтожить Иран, его руководство, армию и КСИР. Но реальная картинка получается иной и Вашингтону, вероятно, теперь придется переписывать историю задним числом. Еще и испанцы по носу щелкнули.

Конфликт США и Испании из-за военных баз Вечером 1 марта — после того, как Мадрид выразил протест против военной операции США и Израиля, — испанские базы Рота и Морон покинули как минимум 11 американских самолетов-дозаправщиков KC-135T и KC-135R. На следующий день министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес официально объявил, что страна отказала американцам в праве использовать ее базы в рамках операции против Ирана. «Испанские военные базы не будут использоваться ни для чего, что выходит за рамки соглашения с Соединенными Штатами и Устава ООН», — подчеркнул Альбарес в интервью телеканалу RTVE.

Фото: IMAGO/Bergmann, Guido/BPA/dts Na / www.globallookpress.com

После такой пощечины от европейской страны республиканец вечером 3 марта на встрече с канцлером Фридрихом Мерцем объявил о прекращении торговли с Испанией. При этом он поспешил заверить, что при желании Штаты могут просто «прилететь и воспользоваться» базами Рота и Морон. Также Трамп посетовал, что Испания остается единственной страной НАТО, которая отказалась повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП. Договоренностей повышать эту статью расходов члены альянса достигли еще летом 2025-го. Однако премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил, что страна не будет тратить на оборону более 2,1% ВВП, так как текущие обязательства перед блоком большего не требуют.

Так что мы обрываем всю торговлю с Испанией. Дональд Трамп

Стармер крутился как уж на сковороде Запретить использовать свои базы американцам собиралась и Великобритания, но 1 марта премьер Кир Стармер дал заднюю и предпочел вместе с Мерцем и французским президентом Эммануэлем Макроном грозить Ирану ответными военными мерами при продолжении боевых действий. Трамп при этом успевал покритиковать Стармера за его планы запретить использовать острова Диего-Гарсия в Индийском океане для нанесения ударов по Исламской Республике.

Фото: CNP / AdMedia / www.globallookpress.com

Суверенитета ноль, зато в НАТО И все это при том, что Штаты решили делать принципиальную ставку на американоцентризм. Никаких коалиций, никакого натовского комитета по согласованию, отмечает в своем телеграм-канале политолог Никита Подгорнов. Так Вашингтону хотелось избавиться от неудобных вопросов европейских вопросов, показать, что Америка — альфа, самая мощная, самая решительная, самая самодостаточная держава на планете. По итогу — союзники решили деликатно остаться в стороне, но как только кто-то решил отказать американцам использовать свои объекты — началось возмущение, угрозы и обещание мести.

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Особенно интересно звучат слова Трампа о том, что если они пожелают использовать базы Испании, поступят так без страха и упрека. Такая постановка вопроса демонстрирует реально существующий уровень суверенитета у стран НАТО, говорит заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Евгений Семибратов. По оценке политолога, уровень этот нулевой, и сейчас весь мир может наблюдать, как США о политических интересах других членов альянса вообще не спрашивают. Надо будет, значит, сделаем, как нам надо. А вы, получается, молчите в тряпочку. «Если та же Великобритания, сначала хотела отказать Трампу, но в итоге дала согласие и вышла из этой истории, попытавшись сохранить лицо, то Испанию Трамп, я полагаю, будет намерен наказывать, скажем так, максимально жестко», — подчеркнул он в беседе с 360.ru.

Фото: Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

К тому же надо учитывать, что президент США уже давно точит зуб на Мадрид из-за его принципиального отказа наращивать военные расходы до пресловутых 5% ВВП. И скандал с базами, конечно, для него стал последней каплей.

Трамп действует эмоционально, импульсивно, но преследует вполне конкретную цель, чтобы не повторялись такие своеобразные бунты, которые сейчас подняла Испания, ему нужна публичная порка. И именно эту цель он будет преследовать в рамках своих действий по отношению к Испании. Евгений Семибратов

Аукнется всему Евросоюзу Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников при этом обращает внимание, что закручивание гаек будет не только для Испании, но для всего европейского сообщества. Если и зацепит, то зацепит не только Мадрид, пояснил он в беседе с 360.ru, ведь Испания и Соединенные Штаты — это не взаимоотношения двух экономических субъектов. Экономический субъект партнерства — это ЕС.

«У Соединенных Штатов экономические отношения не отдельно с Испанией или отдельно с Германией, отдельно с Италией. Есть экономические отношения с Европейским Союзом. И США не смогут выделить из всех своих торговых отношений с ЕС отдельно Испанию», — пояснил собеседник 360.ru.

Поэтому или будет закручивание гаек для всего европейского сообщества, а оно уже будет давить на Испанию, или все останется, как это обычно бывает у Трампа, сотрясением воздуха, грозными восклицаниями, и в результате просто ничем. Дмитрий Солонников

Но нужно учитывать в этой ситуации и то, что Штаты отказавшись от сотрудничества с испанскими производителями и ряде областей, на самом деле могут выстрелить себе в ногу и получить рост цен внутри страны. Трамп, как бизнесмен, понимает это, и будет действовать аккуратно. А пугать Мадрид на словах — это легко, добавил эксперт. «Кроме того, Испанию могут поддержать союзники в рамках неких общеевропейских договоренностей. Опять же, если Трамп будет давить на ЕС в целом санкциями, то ЕС в целом будет ему отвечать. Но пока что больше слов, чем реальных действий. Нужно смотреть, произойдет ли после этой бравады Трампа что-то реальное или бравада останется бравадой», — добавил Солонников.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Вся их горячесть — умение писать твиты капсом» Подгорнов при этом не исключил, что уже скоро лидеру США придется переписать историю задним числом, либо признать, что все угрозы заканчиваются только в соцсети Truth Social. «Трамп хотел сделать Америку снова великой — в том числе демонстративно, через силу, через решительность, через готовность бить первой. Ближний Восток должен был стать витриной этой доктрины. Но реальная картинка получилась другой», — констатировал специалист. И реальность эта такова, что Штаты, атаковавшие изолированного противника, не добиваются заявленных целей. Американские военные несут потери от дронов, которые нечем сбивать. Уже есть потери. «Это страна, чьи союзники не пришли. Страна, которой предстоит либо переписать историю задним числом, либо признать, что вся их „горячесть“ — это умение писать твиты капсом. Легко начать. Тяжело закончить. Еще тяжелее — объяснить всем, зачем это было», — заключил он.