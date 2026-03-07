Сегодня 21:52 Трамповский щит. Аппетиты США растут: что в Белом доме сказали об Украине и где новая цель американских войск Трамп назвал Кубу «катастрофой» и пообещал урегулировать кризис на Украине 0 0 0 Фото: Daniel Torok/White House / www.globallookpress.com Мир

Саммиты

США

Куба

Дональд Трамп

Переговоры

Кризис

Украина

Президент США Дональд Трамп на саммите «Щит Америк» в своем гольф-клубе сделал ряд сенсационных заявлений, которые фактически меняют миропорядок. Вашингтон не собирается останавливаться на Иране: на очереди Куба. Но почему больше всего шокировали планы американцев на Украину?

Американский щит Трамп провел встречу с главами латиноамериканских стран в своем гольф-клубе. Washington Times отмечала, что политик стремится продемонстрировать приверженность Западному полушарию, несмотря на масштабные кризисы по всему миру. Эта встреча, которую Белый дом называет саммитом «Щит Америк» (Shield of the Americas) проходит всего через два месяца после того, как отдал приказ о проведении дерзкой военной операции США по захвату тогдашнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Время, которое Трамп проведет с главами латиноамериканских стран, ограничено. Политику придется вскоре полететь на авиабазу Довер в штате Делавэр, чтобы присутствовать на торжественной церемонии возвращения тел шести американских военнослужащих. Они погибли при ударе БПЛА Ирана по командному центру в Кувейте. Беседовать с Трампом об американском щите прилетели лидеры Аргентины, Парагвая, Боливии, Сальвадора, Эквадора, Гондураса, Перу и других государств — в основном, это проамериканские правительства региона.

Фото: Jim LoScalzo/POOL / www.globallookpress.com

Новая война Трампа На саммите Дональд Трамп объявил о формировании новой военной коалиции. Она займется «искоренением картелей» в Западном полушарии. По словам политика, 17 государств уже присоединились к альянсу. Пентагон ранее анонсировал готовность США идти в наступление против картелей и без поддержки партнеров. Американские спецоперации в регионе — новая реальность, по замыслу Вашингтона. Трамп на саммите заявил, что его администрация «сделает все необходимое для защиты нашей национальной безопасности и обеспечения безопасности американского народа от мексиканских картелей». При этом Мексика уже столкнулась с крупнейшей вспышкой насилия — сразу после ликвидации лидера крупнейшего в стране картеля. Дональд Трамп отметил успехи мексиканского правительства в этой операции как свою заслугу в борьбе с наркокартелями.

Фото: РИА «Новости»

Катастрофа Кубы За день до саммита Трамп в беседе с прессой заявил, что «Куба скоро падет». Он пообещал в ближайшее время направить на остров госсекретаря США Марко Рубио, чтобы «посмотреть, что из этого выйдет». Уже на встрече политик назвал Кубу «катастрофой». Трамп объявил, что эта страна «переживает последние моменты своего существования в том виде, в каком она была». «Они хотят вести переговоры, и они ведут переговоры с Марко Рубио, со мной и с некоторыми другими, и я думаю, что сделка с Кубой может быть заключена очень легко», — добавил глава Белого дома. Украинское одолжение Трампа Новое отношение Трампа к Украине может неприятно удивить власти Киева. Американский лидер вновь уверил, что урегулирование этого кризиса «уже на подходе». При этом свое участие в миротворческой деятельности политик объяснил «одолжением».

Это на самом деле не сильно влияет на нас, потому что нас разделяет океан. Я делаю это как одолжение Европе. Дональд Трамп

Всего два дня назад Трамп вновь назвал Зеленского «препятствием» для заключения мира. Он вновь призвал президента Украины «заключить сделку».