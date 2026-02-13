Трамп выходит из переговоров? С чем Москва и Киев едут в Женеву 17 февраля

Новый раунд переговоров по Украине состоится в Женеве уже 17–18 февраля. Дату и место встречи сегодня подтвердили в Кремле. В США при этом на полном серьезе обсуждают возможность выхода Дональда Трампа из процесса урегулирования кризиса. И вину за это, как утверждают инсайдеры продемократического журнала The Atlantic, американский лидер возложит на политическую упертость Москвы и Киева. Насколько велики шансы такого сценария на самом деле, разбирался 360.ru.

Провал дипломатии и уход Трампа О том, что президент США может прекратить участвовать в переговорном процессе, сообщил американский журнал The Atlantic. Источники издания объяснили это предвыборной кампанией, которая в ближайшие недели полностью завладеет вниманием Трампа. «В ближайшие недели, когда предвыборная кампания будет отнимать у Трампа все больше внимания, он может решить, что переговоры стали для него политически проигрышным делом», — утверждают собеседники The Atlantic. Звучит немыслимо: республиканец с его непомерным эго и уверенностью, что он прекратит конфликт на Украине, вдруг возьмет и откажется от этого. Однако издание, судя по всему, допускает такой исход. При этом вину за провал дипломатии, по прогнозам источников журнала, американский лидер возложит либо на Москву, либо на Киев, либо даже на обе стороны.

Российские эксперты, впрочем, в прогнозы The Atlantic не верят. Американист Малек Дудаков также обратил внимание, что журнал, опубликовавший этот вброс, принадлежит вдове Стива Джобса и активной стороннице демократов, жертвующей их партии очень большие деньги. «С учетом этого к таким инсайдам, безусловно, нужно относиться с долей скепсиса. Здесь очевидна и попытка демократов сорвать переговорный процесс между Соединенными Штатами и Россией», — подчеркнул он в беседе с 360.ru. Политолог и профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман также выразил уверенность, что Трамп хлопать дверью и выходить из переговорного процесса не будет, хотя с американской стороны и ощущаются некая усталость и разочарование.

Объясняется это, по его словам, прежде всего отсутствием реальных инструментов давления на Киев, хотя Украина остается в значительной степени зависимой от американцев. Сказывается и то, что изначально у президента США было несколько поверхностное представление о том, как можно урегулировать украинский кризис.

Сейчас он понял, насколько это сложно, и, видимо, потихонечку будет отстраняться, но публично о выходе Америки из переговоров он не заявит. Павел Фельдман

Дудаков также отмечает усталость республиканца, которую тот, собственно, уже давно не скрывает и прямо говорит о своей досаде. «Конечно, Трамп уже неоднократно говорил о том, что он разочарован тем, что не удалось быстро договориться о заморозке конфликта, на что он, очевидно, надеялся еще до своей инаугурации, что удастся, не разрешая все первопричины конфликта, просто заморозить по линии фронта и объявить это большой победой», — констатировал эксперт.

Совершенно очевидно, что такой подход был нереалистичным, и американская администрация теперь тоже осознает, насколько все на самом деле сложнее. Однако, как подчеркнул Дудаков, это совершенно не говорит о том, что Трамп действительно выйдет из урегулирования конфликта на Украине. «Во-первых, Трамп очень не любит признавать свои поражения, а это будет де-факто признание его поражений. Плюс он, конечно, очень много политического капитала потратил на переговорный процесс. То есть сейчас, я думаю, ему просто-напросто самому будет не в плюс, если он сольется. И пока какая-то возможность договориться есть, Трамп будет этой возможностью пользоваться», — уверен американист. Что изменит выход США из переговоров Фельдман при этом подчеркивает, что даже если президент США на самом деле решит отстраниться, ни для России, ни для Украины это на переговорном треке ничего принципиально не изменит, поскольку пока никакого большого прогресса по части устранения первопричин конфликта не было, а решались только специфические гуманитарные вопросы, в частности обмена пленными.

«Другой вопрос, что Украина ждет увеличения военной помощи США, которая при Трампе почти иссякла. Но для того, чтобы это изменилось, палату представителей должны контролировать демократы, тогда, может быть, как рассчитывает Зеленский, властная конфигурация в Америке поменяется, демократы и парламент начнут давить на Трампа, и тот будет вынужден расширить военную помощь Украине», — добавил Фельдман. По мнению Дудакова, Трамп может продолжать заявлять о том, что, если договориться не удастся, он точно выйдет из игры, но на самом деле это будет той же попыткой оказать давление на все стороны, чтобы поскорее закончить конфликт.

Причем это одновременно стратегия давления и на Европу, и на Украину, и на Россию. Но в большей степени, конечно, на украинское лобби и европейскую партию войны. Так что никакого прекращения переговорного процесса в ближайшее время ждать не стоит. Малек Дудаков

Вместе с тем Трампу действительно сейчас придется уделять больше внимания внутренней политике. Рейтинги у президента упали, и республиканцы на текущий момент, как уточнил американист, примерно на 5% процентных пунктов уступают демократам на предстоящих выборах.

«Так что Трамп будет разъезжать с агитацией по колеблющимся штатам и заниматься другими типичными предвыборными вещами. А для внешнеполитических вопросов у него есть Марко Рубио, Стив Уиткофф. Они продолжат заниматься переговорами», — добавил Дудаков.

Также эксперт обратил особое внимание, что, если демократы действительно возьмут большинство в палате представителей, а они сейчас могут сделать это вполне легко, сенат, скорее всего, останется республиканским. Это значит, что в 2027 году произойдет ситуация разделенного конгресса, пояснил политолог, И Трампу при таком раскладе, конечно, будет сложнее работать, особенно по всем вопросам, которые касаются внутренней политики.

Третий раунд переговоров России и Украины: Женева 17–18 февраля Новая встреча в трехстороннем формате между РФ, США и Украиной состоится 17–18 февраля, сообщил сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков. Российскую делегацию будет возглавлять помощник президента Владимир Мединский. Предыдущий раунд переговоров прошел в Абу-Даби 4–5 февраля. Тогда в нем принимали участие в том числе спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер. Делегацию Украины возглавлял Кирилл Буданов, делегацию России — начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков. Главными на повестке были территориальный вопрос, механизм прекращения огня и экономические аспекты. На встрече в Женеве основной темой станет американская инициатива о создании в Донбассе свободной экономической зоны.