США станут эпицентром кризиса, а Россия — сверхдержавой. Что предрек миру основатель «теневого ЦРУ»
Мир вступил в эпоху войн и глобальных кризисов. США она принесет внутренние потрясения, а России даст возможность усилить влияние. Что еще ждет человечество и почему дни Евросоюза сочтены, рассказал геополитический аналитик и футуролог Джордж Фридман.
От беженца до футуролога
Фридман родился 1 февраля 1949 года в Будапеште в еврейской семье. Его родители, пережившие холокост, эмигрировали сначала в Австрию, а затем — в США.
Фридман получил степень бакалавра по политологии в Нью-Йоркском городском колледже и докторскую степень в Корнеллском университете. Он преподавал политологию в пенсильванском колледже, написал несколько научных работ на тему ядерного паритета и мирового военного баланса.
В 1996 году основал независимую аналитическую компанию Stratfor в штате Техас, которая собирала информацию для корпоративных клиентов, СМИ и госагентств. В США его центр часто называли «теневым ЦРУ».
США используют такие центры как инструмент «мягкой силы», влияя на общественное мнение, политическую и интеллектуальную элиту своих союзников и врагов.
Судьба наций зависит от географии
Фридман осмысливал геополитические процессы через национальную идентичность народов, проживающих на европейском континенте, а также анализировал их географию, экономику, историю и демографию. Свой прогноз на век вперед политолог изложил в книге «Следующие 100 лет».
«Традиционный анализ страдает от глубокого недостатка воображения. <…> Он не замечает мощных, долгосрочных изменений, происходящих на виду у всего мира», — написал он.
Футуролог подчеркнул, что география и ресурсы определяют судьбу наций.
Какое будущее ждет США?
После распада СССР США стали единственной сверхдержавой, но в XXI веке в стране может начаться глобальный кризис из-за пересмотра торговой модели. Причина — дешевая азиатская продукция, уничтожающая отрасли и регионы внутри Америки.
«То, что выгодно американским потребителям, одновременно разрушает американскую промышленность», — отмечал он.
Вашингтон введет тарифы и санкции и ограничит азиатский импорт, спровоцировав экономический кризис в регионе. Страны Азии начнут наращивать военную мощь, страхуя себя, что Вашингтон воспримет как угрозу.
В 2030-х страна столкнется с демографической проблемой, но справится с ней благодаря мигрантам, которые перезапустят ее экономику. В 2080-х годах возникнет острый кризис из-за переселенцев из Мексики. Тогда же США впервые столкнутся с угрозой аннексии своих территорий.
Незавидная судьба Европы
Фридман не раз отмечал, что создание Евросоюза было плохой идеей, ведь население стран-участниц живет в разных экономических условиях, имеют разные ценности и, главное, самоидентичны. США давно списали ЕС со счетов, не придавая его рекомендациям особого значения. Миссия союза провалилась, а будущее вызывает много вопросов.
«Учреждения в Европе похожи на музеи: они по-прежнему доступны для посещения и продолжают функционировать, но никакой существенной роли не играют», — говорил политолог в 2016 году.
Демография и технологии
В этом столетии Фридман предрек конец демографического взрыва. Развитые страны начнут терять население, причем ускоренными темпами, поэтому изменится все система производства.
Помогут технологии, включая робототехнику, чтобы заменить труд людей. Свой вклад внесут и генетические исследования, направленные на сохранение продуктивности человека как можно дольше.
Что ждет Россию в XXI веке?
Футуролог писал, что переломным моментом для России стали события на Украине в середине 2000-х. Ее влияние на постсоветском пространстве начнет восстанавливаться, причем затронет страны Центральной Азии, Кавказа, Восточной Европы, стран Балтии и Запада.
Противостоять ей будет Польша, которая попытается втянуть США в процессы сдерживания Москвы. Границы России и Европы в этом веке останутся одной из ключевых линий геополитического напряжения.
«У России нет иного выбора, кроме как стать крупной державой», — подытожил Фридман.