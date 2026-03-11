Сегодня 04:11 США станут эпицентром кризиса, а Россия — сверхдержавой. Что предрек миру основатель «теневого ЦРУ» 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Мир

Мир вступил в эпоху войн и глобальных кризисов. США она принесет внутренние потрясения, а России даст возможность усилить влияние. Что еще ждет человечество и почему дни Евросоюза сочтены, рассказал геополитический аналитик и футуролог Джордж Фридман.

От беженца до футуролога Фридман родился 1 февраля 1949 года в Будапеште в еврейской семье. Его родители, пережившие холокост, эмигрировали сначала в Австрию, а затем — в США. Фридман получил степень бакалавра по политологии в Нью-Йоркском городском колледже и докторскую степень в Корнеллском университете. Он преподавал политологию в пенсильванском колледже, написал несколько научных работ на тему ядерного паритета и мирового военного баланса. В 1996 году основал независимую аналитическую компанию Stratfor в штате Техас, которая собирала информацию для корпоративных клиентов, СМИ и госагентств. В США его центр часто называли «теневым ЦРУ».

Фото: Sachelle Babbar/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

США используют такие центры как инструмент «мягкой силы», влияя на общественное мнение, политическую и интеллектуальную элиту своих союзников и врагов. Судьба наций зависит от географии Фридман осмысливал геополитические процессы через национальную идентичность народов, проживающих на европейском континенте, а также анализировал их географию, экономику, историю и демографию. Свой прогноз на век вперед политолог изложил в книге «Следующие 100 лет». «Традиционный анализ страдает от глубокого недостатка воображения. <…> Он не замечает мощных, долгосрочных изменений, происходящих на виду у всего мира», — написал он. Футуролог подчеркнул, что география и ресурсы определяют судьбу наций. Какое будущее ждет США? После распада СССР США стали единственной сверхдержавой, но в XXI веке в стране может начаться глобальный кризис из-за пересмотра торговой модели. Причина — дешевая азиатская продукция, уничтожающая отрасли и регионы внутри Америки. «То, что выгодно американским потребителям, одновременно разрушает американскую промышленность», — отмечал он.

Фото: Mcs3 Andre T. Richard/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Вашингтон введет тарифы и санкции и ограничит азиатский импорт, спровоцировав экономический кризис в регионе. Страны Азии начнут наращивать военную мощь, страхуя себя, что Вашингтон воспримет как угрозу. В 2030-х страна столкнется с демографической проблемой, но справится с ней благодаря мигрантам, которые перезапустят ее экономику. В 2080-х годах возникнет острый кризис из-за переселенцев из Мексики. Тогда же США впервые столкнутся с угрозой аннексии своих территорий. Незавидная судьба Европы Фридман не раз отмечал, что создание Евросоюза было плохой идеей, ведь население стран-участниц живет в разных экономических условиях, имеют разные ценности и, главное, самоидентичны. США давно списали ЕС со счетов, не придавая его рекомендациям особого значения. Миссия союза провалилась, а будущее вызывает много вопросов. «Учреждения в Европе похожи на музеи: они по-прежнему доступны для посещения и продолжают функционировать, но никакой существенной роли не играют», — говорил политолог в 2016 году.

Демография и технологии В этом столетии Фридман предрек конец демографического взрыва. Развитые страны начнут терять население, причем ускоренными темпами, поэтому изменится все система производства.

Фото: РИА «Новости»

Помогут технологии, включая робототехнику, чтобы заменить труд людей. Свой вклад внесут и генетические исследования, направленные на сохранение продуктивности человека как можно дольше.

Что ждет Россию в XXI веке? Футуролог писал, что переломным моментом для России стали события на Украине в середине 2000-х. Ее влияние на постсоветском пространстве начнет восстанавливаться, причем затронет страны Центральной Азии, Кавказа, Восточной Европы, стран Балтии и Запада. Противостоять ей будет Польша, которая попытается втянуть США в процессы сдерживания Москвы. Границы России и Европы в этом веке останутся одной из ключевых линий геополитического напряжения. «У России нет иного выбора, кроме как стать крупной державой», — подытожил Фридман.