Трамп начал военную операцию на Ближнем Востоке, рассчитывая на молниеносную и, естественно, победоносную войну. Но вот нюанс. Думал, что убьет Хаменеи — режим падет и дело в шляпе. А все упорно идет не так, за унизительной помощью пришлось послать даже к, прости Господи, Владимиру Зеленскому. Говорят, на подходе наземный этап операции. И уже только после этого, видимо, «стратегическое» отступление. Поджав хвост.

«Мы можем вести эту войну, не потеряв ни одного солдата, и все равно проиграть, потому что это операция по смене режима. Когда станет ясно, что мы не можем этого сделать, провал американцев будет очевиден всем», — констатировал он.

Разнос американской войны с Ираном устроил экс-разведчик Скотт Риттер . И в первую очередь он обратил внимание на убийство верховного лидера республики. США рассчитывали, что после этого уже и до финала будет рукой подать, однако страна эта держится не на одном человеке, почему в Белом доме и Пентагоне этого не поняли — одному Трампу известно.

Иран же, по словам Риттера, будет биться за свое выживание, и в этой борьбе ему нужно будет продержаться дольше, чем это было бы приемлемо для американцев. И срок этот на самом деле не такой уж большой — всего пять недель.

Иран к этому готов. У них есть план. А у США, знаете ли, ни один план не выдерживает первого столкновения с противником.

Почему, казалось бы, так мало. Все просто — что бы ни говорил Трамп направо и налево, о том, какие США великие и какие у него большие авианосцы, запасы боеприпасов у них все равно конечны. Так что при затягивании боевых действий Пентагон окажется в очень сложном положении.

«Думаю, США рассчитывали, что война продлится несколько недель. То есть если война продлится пять недель, у США закончатся боеприпасы. Значит, Ирану нужно продержаться всего пять недель. Вот и все», — подчеркнул экс-разведчик.

Решающую роль в ближневосточном конфликте при этом может сыграть Россия. По мнению Риттера, Москва сделает все возможное, чтобы остановить эскалацию дипломатическим путем.

А Трампа, судя по всему, впереди ждет оглушительное поражение на выборах. Иными словами, убежден эксперт, республиканец совершил политическое самоубийство, заварив всю эту кашу и увязнув в ней. Еще и американских солдат погубил.

«Если он не победит быстро и решительно, он проиграет промежуточные выборы, ему объявят импичмент и, возможно, осудят. Это будет его конец», — предупредил аналитик.