09 сентября 2025 00:49 «Серый кардинал» Азербайджана: как Мехрибан Алиева удержала мужа в клановой петле

Она долго выстраивала свой безупречный образ элегантной и улыбчивой женщины, окруженной ореолом благотворительности и официальных титулов. За этой красивой картинкой скрываются коррупционные схемы, тайные офшоры и использование власти в интересах семейного клана. Мехрибан Алиева — не просто первая леди и супруга президента Азербайджана, а крупная фигура, которая вполне могла возглавить республику, оставив мужа на вторых ролях.

Женщина из клана

Мехрибан Алиева — выходец из влиятельной семьи Пашаевых, которую часто называют одним из ведущих кланов Азербайджана.

Ее дедушка — классик национальной литературы, профессор филологии Мир Джалал — уроженец Ирана, отец — Ариф Пашаев занимает пост ректора Национальной академии Азербайджана, а ее дядя Хафиз Пашаев более 13 лет проработал в Вашингтоне первым послом Азербайджана.

После возвращения в республику он занял пост заместителя министра иностранных дел, а также ректора республиканской Дипломатической академии.

Фото: mehriban-aliyeva.az / www.globallookpress.com

С будущей женой действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев познакомился, когда учился в аспирантуре. Его впечатлила молодая и красивая студентка Первого Московского медицинского института имени Сеченова. Пара сыграла свадьбу в 1983 году с благословения родителей. То, что жених получит полное одобрение отца — Гейдара Алиева было ясно всем.

К тому времени пост первого секретаря республиканского ЦК он занимал уже 14 лет, но справиться с разросшимися по всей структуре кланами он не мог.

Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Выходцу из Нахичевани создать собственную семейную сеть за столь короткий срок не удалось, поэтому возможность породниться с Пашаевыми он использовал в полную силу. Окончательное слияние произошло в 1993 году, когда Гейдар Алиев вернулся во власть после пятилетнего перерыва. Именно через лоббизм Пашаевых в других странах Алиев-старший заключил контракты с ведущими нефтедобывающими корпорациями по разработке главных месторождений в республике. Так в измученный первой карабахской войной Азербайджан потекли деньги от продажи углеводородовов, а президент получил народную поддержку, которую потом передал сыну и невестке.

Империя клана Пашаевых

Основой капитала семьи Пашаевых является конгломерат Pasha Holding, куда входит строительная компания, несколько десятков банков, туристическая компания, страховая фирма, телекомпания Lider TV, производство косметики Nargiz, а также мобильный оператор Nar Mobile.

Также с 2009 года Pasha Holding является владельцем единственного в Баку дилерского салона Bentley.

Фото: Razmik Zackaryan/URA.RU / www.globallookpress.com

Среди объектов недвижимости, которым распоряжается клан, указывают торговый центр Шувелянах, небоскребы Port Baku Towers and Residences, отель The Four Seasons, Absheron J. W. Marriott and Residences и Amburan Marriott Beach Resort.

Кроме того под контролем клана находятся Министерства культуры и туризма, молодежи и спорта, здравоохранения и Министерство образования. Все эти ведомства находятся в области интересов Мехрибан Алиевой.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Пашаевы играли большую роль в строительстве музеев и галерей в Баку. В частности, по инициативе первой леди на набережной столицы Азербайджана открылся филиал музея Гуггенхайма, который наполнили работами современного искусства из личной коллекции Мехрибан Алиевой.

Коррупция в гуманитарных миссиях первой леди Азербайджана

Путь Мехрибан Алиевой в мировую элиту, а лежал через гуманитарные и культурные инициативы. Сначала она создала гуманитарный фонд «Друзья азербайджанской культуры», а после начала выпускать журнал «Культурное и историческое наследие Азербайджана», который выходил в свет на трех языках.

В 2004 году во время первого срока своего мужа на посту президента Мехрибан совершила огромный рывок. Она возглавила Фонд имени Гейдара Алиева — одной из ключевых учреждений страны в области культуры, образования, здравоохранения и международных проектов.

Фото: mehriban-aliyeva.az / www.globallookpress.com

Несмотря на свою гуманитарную миссию работа организации полностью закрыта, а источники финансирования неизвестны. Есть предположения, что основным источником наполнения казны фонда стали доходы от продажи нефти. По мнению оппозиционных политиков Азербайджана, фонд существует за счет взносов высокопоставленных чиновников. За счет такой дани они могут не беспокоиться за продвижение своего бизнеса. В тот же год Мехрибан Алиева получила должность посла доброй воли ЮНЕСКО, который она покинула только в 2022 оду на фоне прогремевшего скандала.

К этому времени уже три года главой организации работала бывший министр культуры и коммуникаций Франции Одри Азуле, сменившая на этом посту представительницу Болгарии Ирину Бокову, с которой Алиеву связывали очень тесные отношения.

Фото: mehriban-aliyeva.az / www.globallookpress.com

В проведенном журналистами расследовании говорилось, что с 2012 по 2014 год на счета мужа Боковой их Баку поступили огромные суммы от 100 до 225 тысяч евро. В эти же годы Мехрибан Алиева получила от ЮНЕСКО высшую награду организации — орден Моцарта. Окончательную точку в карьере Боковой поставили найденные у нее две квартиры в Нью-Йорке стоимостью почти в три миллиона долларов.

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

По версии журналистов, недвижимость глава международной организации получила от Алиевых.

Тогда же руководство ЮНЕСКО предложило первой леди Азербайджана тихо оставить свой пост, чтобы не развивать скандал. Но из-за затянутого расследования и периода пандемии к этому вопросу организация вернулась только в 2022 году. В официальном заявлении Мехрибан Алиевой говорилось, что она намерена сконцентрироваться на восстановлении территорий вернувшегося в состав республики Нагорного Карабаха.

Политическая карьера Мехрибан Алиевой

Свой путь в политику первая леди Азербайджана начала с поста депутата сразу после прихода к власти своего супруга. К тому времени Мехрибан Алиева уже стала известна, как меценат и автор многих гуманитарных инициатив. В 2013 году партия «Мир демократического Азербайджана» объявила о планах выдвинуть на пост президента страны.

«Мехрибан Алиева — наш лидер, и это наше право выдвинуть своего лидера в президенты», — заявила первый заместитель политического объединения Севда Хуршудова.

Фото: mehriban-aliyeva.az / www.globallookpress.com

Такое решение породило спекуляции о расколе между Алиевым и кланом Пашаевых. Но вопрос о выдвижении жены президента в качестве его конкурента на выборах быстро замяли. Но уже через четыре года Ильхам Алиев назначил свою жену первым вице-президентом. По мнению политологов, так глава республики избавился от влияния доставшегося ему по наследству от отца главы администрации Рамиза Мехтиева. Его называли серым кардиналом политики Азербайджана и вторым лицом в государстве. Новый пост жены президента окончательно поставил точку в его длительной карьере и укрепил позиции клана Пашаевых.

Работа Мехрибан Алиевой в мировой политике

Мехрибан Алиева — самый европейский политик из всех представителей исламских стран. Так ее характеризовали американские дипломаты, которые также отмечали ее чрезвычайное увлечение пластическими операциями, которые ее значительно омолодили, но привели к потере выражения эмоций на лице.

Подтверждением этого заявления стал конфуз во время приезда в Азербайджан жены бывшего вице-президента США Дика Чейни Линн в 2008 году, которую Мехрибан встретила вместе с двумя дочерьми Лейлой и Арзу.

Фото: mehriban-aliyeva.az / www.globallookpress.com

Сотрудники американских спецслужб долго не могли понять, кто из трех приветствующих жена президента Азербайджана, а кто дочери. В итоге они решили, что Алиева стоит между девочками. Жена президента Азербайджана сама неоднократно ездила в США как в составе официальных делегаций, так и с отдельными визитами, как почетный гость различных организаций. При этом благодаря налаженным связям своего дяди Хафиза Пашаева она добивалась значительных успехов в ходе переговоров, только подтверждая, что ее семья является одной из ведущих сил в Азербайджане.

Фото: mehriban-aliyeva.az / www.globallookpress.com

Не обходилось и без скандалов. В 2010 году итальянская газета Il Foglio со ссылкой на немецких дипломатов сообщила, что супруга президента Азербайджана Мехрибан Алиева часто ездит в Берлин для тайных встреч с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, с которым у нее возник роман.

Скандал оказался настолько сильным, что редакция не только выпустила опровержение, но и оставила на месте материала специальную плашку, которая висит там до сих пор со словами извинений к жене президента Азербайджана.

Фото: mehriban-aliyeva.az / www.globallookpress.com

Сама Мехрибан Алиева заявила, что информационная провокация не стала для нее большой проблемой. «Если заниматься активной общественной и политической деятельностью, надо быть готовой к тому, что о тебе скажут и напишут не только то, что было бы приятно услышать. Приходится быть готовой и к предвзятости, и к необъективности, и к откровенной враждебности», — отметила она. Вместо итога можно констатировать, что Мехрибан Алиева, несмотря на свой статус второго лица в Азербайджане стала тем самым «серым кардиналом», который во многом определяет внешнюю политику республики, а поддерживающий ее клан, сохраняет ее мужа у власти на протяжении более 20 лет.