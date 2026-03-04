Россию внесли в список самых пострадавших при падении Ирана: с чего так решили в Ливане

Падение режима в Иране, если США и Израиль добьются своей цели, может стать болезненным как для России, так и для Китая, пишет бейрутская газета Al-Akhbar . Исламская Республика оказалась ключевым звеном в цепи, отделяющим мир от сползания к западной гегемонии.

Вероломная расправа

На полях Петербургского международного экономического форума в июне прошлого года президента России Владимира Путина спросили о возможной реакции на устранение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи силами Израиля и США, напоминает«ИноСМИ».

«Подобные сценарии не подлежат даже гипотетическому обсуждению», — отметил тогда глава государства.

Он добавил, что действующий договор о стратегическом партнерстве сосредоточен на гражданских отраслях и не включает оборонные статьи.

После новости о гибели Хаменеи Путин направил соболезнования президенту Масуду Пезешкиану и охарактеризовал случившееся как преступный акт, который попирает этические нормы и базовые принципы мирового правопорядка.