Россию внесли в список самых пострадавших при падении Ирана: с чего так решили в Ливане

Chen Junqing/XinHua
Фото: Chen Junqing/XinHua/www.globallookpress.com

Падение режима в Иране, если США и Израиль добьются своей цели, может стать болезненным как для России, так и для Китая, пишет бейрутская газета Al-Akhbar. Исламская Республика оказалась ключевым звеном в цепи, отделяющим мир от сползания к западной гегемонии.

Вероломная расправа

На полях Петербургского международного экономического форума в июне прошлого года президента России Владимира Путина спросили о возможной реакции на устранение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи силами Израиля и США, напоминает«ИноСМИ».

«Подобные сценарии не подлежат даже гипотетическому обсуждению», — отметил тогда глава государства.

Он добавил, что действующий договор о стратегическом партнерстве сосредоточен на гражданских отраслях и не включает оборонные статьи.

После новости о гибели Хаменеи Путин направил соболезнования президенту Масуду Пезешкиану и охарактеризовал случившееся как преступный акт, который попирает этические нормы и базовые принципы мирового правопорядка.

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

Китай тоже осудил происходящее. Глава МИД КНР Ван И заявил, что «вероломная расправа над главой независимого государства и попытки насильственной смены власти недопустимы». Он призвал к скорейшему переходу от конфронтации к переговорам.

Официальный представить китайского МИД Мао Нин позже подтвердил эту линию и отметил, что КНР намерена и впредь противодействовать одностороннему диктату США.

Yin Bogu/XinHua
Фото: Yin Bogu/XinHua/www.globallookpress.com

Прагматизм в действии

Вопреки жесткой риторике Россия и Китай придерживаются выверенной стратегии: открытая политическая поддержка при сохранении дистанции от прямого военного участия.

Для КНР приоритет — стабильность торговых связей, тогда как Россия сосредоточена на выполнении задач в рамках СВО.

Фото: РИА «Новости»

Иран как стратегический мост

То, что на Западе пытаются представить «как ось нестабильности», на деле — фундамент многополярного мира. Иран выполняет роль стратегического моста между Центральной Азией и Мировым океаном. Его крах и приход прозападного режима стали бы геополитической катастрофой по ряду причин:

Иран сегодня — это не просто региональный игрок, а ключевой рубеж, удерживающий глобальный баланс сил от сползания к западной гегемонии.

Sepahnews/Keystone Press Agency
Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Для кого на самом деле крах Ирана станет ударом

И хотя Al-Akhbar считает, что падение режима в Иране стало бы болезненным ударом для России и Китая, сами россияне думают иначе.

«Иран устоит. Падут США и Израиль. За ними посыпятся их сообщники», «Победы Ирану над извергами», «Пендосы без оглядки из Афгана убежали, хотя там оружие простое», — пишут пользователи.

