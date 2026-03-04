Россию внесли в список самых пострадавших при падении Ирана: с чего так решили в Ливане
Падение режима в Иране, если США и Израиль добьются своей цели, может стать болезненным как для России, так и для Китая, пишет бейрутская газета Al-Akhbar. Исламская Республика оказалась ключевым звеном в цепи, отделяющим мир от сползания к западной гегемонии.
Вероломная расправа
На полях Петербургского международного экономического форума в июне прошлого года президента России Владимира Путина спросили о возможной реакции на устранение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи силами Израиля и США, напоминает«ИноСМИ».
«Подобные сценарии не подлежат даже гипотетическому обсуждению», — отметил тогда глава государства.
Он добавил, что действующий договор о стратегическом партнерстве сосредоточен на гражданских отраслях и не включает оборонные статьи.
После новости о гибели Хаменеи Путин направил соболезнования президенту Масуду Пезешкиану и охарактеризовал случившееся как преступный акт, который попирает этические нормы и базовые принципы мирового правопорядка.
Китай тоже осудил происходящее. Глава МИД КНР Ван И заявил, что «вероломная расправа над главой независимого государства и попытки насильственной смены власти недопустимы». Он призвал к скорейшему переходу от конфронтации к переговорам.
Официальный представить китайского МИД Мао Нин позже подтвердил эту линию и отметил, что КНР намерена и впредь противодействовать одностороннему диктату США.
Прагматизм в действии
Вопреки жесткой риторике Россия и Китай придерживаются выверенной стратегии: открытая политическая поддержка при сохранении дистанции от прямого военного участия.
Для КНР приоритет — стабильность торговых связей, тогда как Россия сосредоточена на выполнении задач в рамках СВО.
Иран как стратегический мост
То, что на Западе пытаются представить «как ось нестабильности», на деле — фундамент многополярного мира. Иран выполняет роль стратегического моста между Центральной Азией и Мировым океаном. Его крах и приход прозападного режима стали бы геополитической катастрофой по ряду причин:
- логистическая блокада. Речь идет о разрыве инициативы «Один пояс — один путь». Южные транспортные коридоры окажутся под контролем США. Все это даст толчок альтернативному проекту IMEC (Индия — Ближний Восток — Европа);
- энергетический шантаж. США получат ключи от Ормузского пролива, что возродит «малаккскую дилемму» для Китая. Свободный доступ западных компаний к иранским недрам может обрушить цены на газ и нефть, ударив по интересам России;
- угроза границам: для России потеря суверенного Ирана означает дестабилизацию Каспийского региона и Кавказа и окончательную блокировку коридора «Север — Юг», открывающего России выход в Индийский океан в обход санкций.
Иран сегодня — это не просто региональный игрок, а ключевой рубеж, удерживающий глобальный баланс сил от сползания к западной гегемонии.
Для кого на самом деле крах Ирана станет ударом
И хотя Al-Akhbar считает, что падение режима в Иране стало бы болезненным ударом для России и Китая, сами россияне думают иначе.
«Иран устоит. Падут США и Израиль. За ними посыпятся их сообщники», «Победы Ирану над извергами», «Пендосы без оглядки из Афгана убежали, хотя там оружие простое», — пишут пользователи.