Российско-китайский предохранитель. Трамп не может позволить себе ссориться Россией

Последние пару дней были богаты на «странные» новости из США, точнее — из Белого дома. Еще точнее — от Дональда Трампа. То вдруг американский телеканал CNBC сообщил (дословно): президент США был взбешен предложением, прозвучавшим от Владимира Путина, по введению на Украине (той ее части, что мы не успеем освободить) внешнего управления. Говорят, даже санкции какие-то вторичные грозился ввести, чтобы заблокировать нам продажу наших углеводородов.

То внезапно американская пресса — та, что все еще в руках глобалистов и продолжает служить им верой и правдой, — открыла публике глаза на то, что за всеми успешными украинскими диверсиями против российских войск стоят военные США: от подразделений воздушной и космической разведки, передававшей ВСУ целеуказания, до генералов, тусующихся в украинском Генштабе и причастных к разработке и планированию самых дерзких операций элитных подразделений. Эдакой финалочкой этого потока признаний, откровений и саморазоблачений стала публикация в издании The Washington Post о секретной записке от имени Пентагона, подписанной министром обороны Питом Хегсетом. Записка содержит «Временное руководство по национальной оборонной стратегии», в котором, в частности, говорится о том, что именно Китай рассматривается руководством Соединенных Штатов как главная угроза Америки. Мы же таковой для них вроде бы больше не являемся. Читать и слушать подобное, конечно, увлекательно, но только все это пустое. Ничего нового ни о Трампе, ни об американской военщине и внешней политике мы не узнали.

Фото: Defense Minitry/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Что, кто-то из нас не подозревал, что Трамп — взбалмошный сумасброд, привыкший получать все по первому требованию и страшно гневаться, размахивать ручками, топать ножками, если этого не происходит? Или для кого-то новость, что с нами воюет вовсе не Украина? И не то что цели для «украинских» ракет, сами эти ракеты запускают американские или британские военные, непосредственно сидящие за пультом управления и контролирующие работу западных же ударных систем? Об этом, кстати, неоднократно говорил и президент России, подчеркивая, что личное участие натовских военных в украинском конфликте давно превратилось в casus belli.

Или, наконец, увлечение США Китаем и вообще Индо-Тихоокеанским регионом. Мы что, в первый раз об этом узнали? Штаты, даром что омываются двумя океанами (про Аляску на время забудем), всегда были преимущественно тихоокеанской державой, а не атлантической. Всем этим, с позволения сказать, «новостям» не один год, а то и десяток или даже столетие.

Единственное «новшество» во внешней политике нынешней администрации США — желание заручиться как минимум нейтралитетом России в предстоящем американо-китайском конфликте (возможно, даже военном, за Тайвань).

Ранее, во времена президентства Никсона (тоже, кстати, был тот еще «оригинал»), не так давно почивший в бозе патриарх американской внешней политики Генри Киссинджер приложил немало усилий, чтобы настроить Пекин против Москвы. Сегодня все происходит ровно наоборот.

Фото: Владимир Путин и Си Цзиньпин, 2024 год. Ju Peng/XinHua / www.globallookpress.com

Впрочем, не совсем. Теперь США понимают, что поссорить Россию и Китай будет крайне сложно, потому мечтают лишь о том, чтобы мы не помогали китайским товарищам в борьбе с американским империализмом, поскольку воевать против нас обоих Штаты не выдержат. Они это знают. Китай это знает. Самое главное, что и мы это знаем. Потому, имея такой отличный «российско-китайский предохранитель» от внезапной дурости США, Россия, уверенная в своих силах, проводит свою политику без оглядки на истерики в Белом доме. А то ишь, взъерепенился!