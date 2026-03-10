Сегодня 19:17 Разнес бы в пух и прах без моря крови: как Трамп мог победить Иран без единого солдата Доцент Гафуров: угрозы США захватить остров Харк ничего не стоят 0 0 0 Фото: Остров Харк / Публичное достояние Мир

Президент США Дональд Трамп признался, что рассматривает сценарий захвата иранского острова Харк. Места, где расположен ключевой нефтетерминал Ирана в Персидском заливе. И тот факт, что он отлично защищен, и бросать свои силы на этот участок суши для американцев на самом деле очень опасно, республиканца, как водится, не смущает. Но что стоит за этим планом — желание рисковать, когда терять и так уже больше нечего или игра все-таки стоит свеч?

История острова Харк Остров Харк (или на персидском — Джезирейе-Харк) расположен в Персидском заливе в 25 километрах от побережья Ирана. Люди жили на этой земле почти две с половиной тысячи лет. Археологические раскопки, которые начались в конце XIX века, обнаружили высеченные в скале камерные гробницы с арочными входами и художественные рельефы. Здесь же нашлись уникальные надписи эпохи династии Ахеменидов, примерно 550–330 годов до нашей эры. Один из текстов на коралловом камне, выполненный на древнеперсидском языке и клинописью, рассказывал о Персидском заливе. Однако 1 июня 2008 года вандалы топором и молотком уничтожили этот памятник, остался лишь край, выбитый на камне.

Фото: Часть древней надписи с острова Харк. Ariamihr / Википедия

На острове сохранились следы различных эпох. Есть руины каменного храма примерно V–VI века, размером около семи с половиной квадратных метров с оштукатуренным алтарем в центре. Также можно увидеть характерные несторианские кресты раннего и высокого Средневековья: они похожи на мальтийские, но украшены точками вверху, внизу, слева и справа. Впервые план Харк зарисовал арабский географ Абу Исхака аль-Истахри в своей историко-географической «Книге путей и стран» в 930-х годах. Также остров упоминается в первом в мире географическом трактате на персидском языке «Границы мира с востока на запад», написанном в 982 году. Неизвестный автор утверждает, что воды вокруг острова — хороший источник жемчуга.

Фото: Изображение острова Харк в «Книге путей и стран». Национальный музей Ирана / Википедия

Европейские торговцы добрались сюда в середине XVII века. А в 1753 году голландцы подарили правителю приморского городка Бандар-Рига две тысячи рупий и получили остров в бессрочное право собственности. Построили форт, основали порт и торговый пост, но спустя 13 лет всего этого лишились по воле нового правителя. Следующий заезд предприняли британцы: они оккупировали Харк в 1838 году, чтобы помешать захвату города Герат, который пытался отстоять независимость. Воспрепятствовать осаде не вышло, так что остров вернули законным хозяевам. Но и войскам персидского шаха Мохаммеда, которые взяли Герат в блокаду на девять месяцев, тоже пришлось уйти не солоно хлебавши.

Фото: Johnson Space Center/NASA

Нефтяной терминал Харка Нефтяные миллионы всегда выглядели привлекательно, особенно для США. В 1958 году подразделение крупной нефтяной и химической компании Amoco сделало первый шаг на Ближний Восток: американцы заключили соглашение с Ираном о развитии там своих нефтяных интересов. Но долгой любви не получилось — в 1978 году произошла Иранская революция. Господам из США пригрозили убийством, так что компания быстро ретировалась домой. Собственность Amoco экспроприировали и национализировали. Так на острове Харк появился крупнейший в мире морской и главный в Ираке нефтяной терминал — за ним числилось более 90% экспорта иранского «черного золота» и нефтепродуктов.

Фото: Загрузка танкеров в терминале острова Харг / Публичное достояние

Вот только в 1980-м году началась Ирано-иракская война, которая бушевала до 1988 года. Иракские ВВС нещадно бомбили остров. Разрушили нефтяное месторождение Darius в шельфе Персидского залива рядом с Харком, уничтожили большую часть сооружений терминала и осенью 1986 года его пришлось закрыть. Восстановление продвигалось очень медленно, но Харку удалось восстановить свою стратегическую и экономическую значимость: сегодня здесь расположены нефтяные резервуары, через него снова проходят основные потоки экспорта сырой нефти Ирана.

США пугают Иран Остров Харк может обеспечить контроль на проход через Ормузский пролив. Хотя, на самом деле, его блокада идет в основном идет за счет ракет, расположенных буквально повсюду, отметил в беседе с 360.ru член центрального совета независимого профсоюза «Новый труд», доцент МГЛУ, востоковед Саид Гафуров. При этом в теории остров может пригодиться для американской амфибийной операции, когда для захвата побережья войска будут перебрасываются с кораблей на сушу. Но это случится только в случае действительно крупной войны, да и то едва ли, констатировал эксперт. И объясняется это тем, что Иран сейчас имеет полное господство во всем Персидском заливе за счет ракетных комплексов наземного базирования.

Если допустить, что американцы вступят в полномасштабную войну, когда все ресурсы туда будут брошены, как, например, во Второй мировой войны с Японией, тогда остров Харк может сыграть важную роль. А так мне кажется, что это просто пугалка. США говорят: «Вот у нас еще есть такой вариант!», но на самом деле его нет. Саид Гафуров

Если же администрация Трампа все-таки решится выдвинуть американские десантные силы — военно-морской флот и корпус морской пехоты, иранцы просто начнут стрелять по ним ракетами. И при все более увеличивающейся эскалации для США может остаться единственный вариант вывезти все это, направив в Персидский залив все свои силы. А это, как подчеркнул востоковед, очень маловероятно.

Интересно Угрозы в адрес Харка Трамп высказывал почти 40 лет назад в интервью The Guardian. Тогда он признался, что хотел обойтись с Ираном жестко. «Они психологически нас избивают, выставляя нас кучей дураков. Один выстрел по нашим людям или кораблям — и я бы разнес в пух и прах остров Харк. Я бы вторгся туда и захватил бы его. Иран даже Ирак не может победить, но при этом попирает Соединенные Штаты. Миру было бы полезно с ними сразиться», — отрезал бизнесмен.

«Главный соперник США, их главный потенциальный противник это Народно-освободительная армия Китая, который может решить, что пришло время воссоединить родину военным путем. Поэтому американцы должны держать большую часть своих сил в Южно-Китайском море, Восточно-Китайском море, в Желтом море. Но никак не в Персидском заливе», — пояснил Гафуров. Кроме того, продолжил ученый, Соединенные Штаты просто не могут себе позволить оставить Дальний Восток беззащитным. Да, там, конечно, есть и Япония, и Южная Корея, и, собственно, Тайвань. Но всех их без поддержки США легко сметет Народно-освободительная армия Китая.