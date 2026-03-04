Конфликт на Ближнем Востоке обнажил не только суть нынешней политики США, которая сводится к судорожным попыткам удержать гегемонию вопреки объективным мировым процессам. Но и показал неприглядную изнанку американской дипломатии, с некоторых пор ставшей лишь ширмой для работы их спецслужб.

Самое печальное то, что ни в Госдепе, ни в Белом доме никто этого уже не стесняется. Судите сами.

Говоря о переговорах с Ираном, предшествовавших американо-израильской агрессии, их непосредственный участник Стив Уиткофф, откровенно признался: уже в процесс бесед с иранской делегацией Белый дом точно знал, что удар по Тегерану неизбежен. Удар, жертвой которого стали в том числе иранские дипломаты, что сидели в тот момент за столом переговоров прямо напротив него.

«Переговоры продолжались три дня. Мы с Джаредом начали с того, что иранские переговорщики заявили нам, что у них есть неотъемлемое право обогащать все свое ядерное топливо, которое у них есть. Мы, конечно, ответили, что президент считает, что у нас есть неотъемлемое право остановить вас на полпути. Затем они заявили, что, помимо неотъемлемого права на обогащение, именно это будет их отправной точкой. А мы с Джаредом просто озадаченно посмотрели друг на друга и сказали: „Что ж, теперь мы действительно готовы к этому“», — рассказал Уиткофф.

Джаред, о котором он упомянул, — это зять Трампа, несколько раз приезжавший в Кремль. Именно Уиткофф и Кушнер — главные представители США на переговорах с Россией о мирном урегулировании на Украине.