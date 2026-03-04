Разговоры ради разговоров. Как теперь доверять американской дипломатии
Конфликт на Ближнем Востоке обнажил не только суть нынешней политики США, которая сводится к судорожным попыткам удержать гегемонию вопреки объективным мировым процессам. Но и показал неприглядную изнанку американской дипломатии, с некоторых пор ставшей лишь ширмой для работы их спецслужб.
Самое печальное то, что ни в Госдепе, ни в Белом доме никто этого уже не стесняется. Судите сами.
Говоря о переговорах с Ираном, предшествовавших американо-израильской агрессии, их непосредственный участник Стив Уиткофф, откровенно признался: уже в процесс бесед с иранской делегацией Белый дом точно знал, что удар по Тегерану неизбежен. Удар, жертвой которого стали в том числе иранские дипломаты, что сидели в тот момент за столом переговоров прямо напротив него.
«Переговоры продолжались три дня. Мы с Джаредом начали с того, что иранские переговорщики заявили нам, что у них есть неотъемлемое право обогащать все свое ядерное топливо, которое у них есть. Мы, конечно, ответили, что президент считает, что у нас есть неотъемлемое право остановить вас на полпути. Затем они заявили, что, помимо неотъемлемого права на обогащение, именно это будет их отправной точкой. А мы с Джаредом просто озадаченно посмотрели друг на друга и сказали: „Что ж, теперь мы действительно готовы к этому“», — рассказал Уиткофф.
Джаред, о котором он упомянул, — это зять Трампа, несколько раз приезжавший в Кремль. Именно Уиткофф и Кушнер — главные представители США на переговорах с Россией о мирном урегулировании на Украине.
Именно они проталкивают идею «сделки», по итогам которой Москва надеется получить весь Донбасс, нейтральный, то есть внеблоковый статус Украины, снятие западных санкций и много чего еще. Встает вопрос: как идти на договоренности, зная, как партнеры поступили с Ираном. Разговоры с ним ведь тоже сводились к заключению некой сделки?
Размышляя о происходящем в мире, глава МИД России Сергей Лавров сказал: довольно сложно о чем-либо договариваться с США, если не до конца ясны их истинные цели и мотивы.
«Я нисколько не сомневаюсь, что назрел принципиальный, всеобъемлющий разговор о том, как Соединенные Штаты видят мир, как они видят в этом мире себя и какую роль они отводят всем остальным. Особенно это актуально для ядерных держав, в силу понятных причин. Без такого разговора президент Путин в свое время предложил провести саммит пятерки государств, обладающих ядерным оружием. Разговор назрел давно, я бы сказал, он давно перезрел», — подчеркнул министр.
Да, такой разговор действительно нужен. И нужен он был еще вчера. В этом нет сомнений. Сомневаться приходится лишь в наличии смысла в подобном разговоре в нынешних условиях.
О чем? А главное, с кем? С теми, кто, не стесняясь признается, что всегда держит камень за пазухой?
Тем не менее, что ж, давайте поговорим.