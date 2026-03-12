12 марта 2026 01:22 Америка смешная, или мы прозрели? О былом поклонении Западу 0 0 0 Фото: Krisztian Elek/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Новости, приходящие из США в этом году, вызывают уже нешуточное изумление. Коллективные пасторские молитвы в Белом доме о ниспослании Дональду Трампу мужества. Религиозные пятидесятнические исступления в прямом эфире. Военные сводки в стиле КНДР 90-х — о том, как раздавят сапогом гигантскую иранскую гидру. Катание Николаса Мадуро по Нью-Йорку. Феерические по уровню театрализованности унижения Владимира Зеленского на приеме в золотом кабинете. Путаницы с названиями, странами. Семь пятниц на неделе и какая-то напыщенность во всем. Но разве американцы стали такими вчера? Возможно, это мы выросли и разочаровались в своих недавних идолах?

Выражение такое есть — «напыщенный индюк». О том, кто с важным выражением и чувством полного достоинства делает глупость за глупостью. Америка стала вести себя именно так. А одержимость показными религиозными обрядами добавляет к нашим впечатлениям некоторую снисходительность. Смотрим со смешком. Ну правда, американцы сделались очень смешные: раздутые щеки, коллективные молитвы о снисхождении на президента Дональда Трампа политической силы вызывают улыбку. Что-то сродни молению о дожде ацтеков. Только те в конце сжигали жертву. Впрочем, стоп! А сделались ли американцы такими? Ну да, скажут читатели. Раньше мы этого не видели. Чтобы прямо скакали одержимые, впадали в беснование, начинали совещания по бомбежкам с коллективной молитвы. Ой ли, не видели? А молитвы на целые стадионы? А экстравагантные проповедники, изрыгающие слова на несуществующих языках? А религиозные песнопения в залах на 10 тысяч человек? Это же все у них было, мы видели в новостях, в кино. Более того, сами у них и перенимали.

Вспомните 90-е, как у нас американская сектантщина с привкусом доллара хлынула на рынок. Не то секты, не то финансовые пирамиды. Тупую агрессию мы тоже видели. Трамп, который спокойно говорит, что решил быстренько уничтожить чужую страну, неоригинален. У них были оба Буша, Рейган. Кто помнит пробирку Колина Пауэлла? Сейчас она стала элементом фотожаб. Мем, если на языке зумеров. А как мы тогда на это смотрели? Не скажу, что поголовно верили, но не смеялись как над клоунами.

Много чего еще мы тогда от Америки принимали не просто всерьез, а с восхищением. Сегодня посмеиваемся над голливудскими боевиками, где тоже, по сути, сплошные напыщенные индюки. В каждом втором фильме у них индюки спасают мир: от террористов, от инопланетян, от новых микроорганизмов. Все — с тем же пафосом, что на коллективной молитве пасторов о мудрости Трампа. Но мы тогда не смеялись. В чем дело?

Привожу пример: фильм «Армагеддон». Блокбастер в России, держался в топе лет 10. Сюжет: американцы спасают планету от астероида, для этого на него требуется высадить потомственного бурильщика (Брюс Уиллис). По пути американцам нужно дозаправиться на космической станции «Мир», где их встречает пьяный космонавт Андропов в ушанке и с водкой.

Смешно. 1998 год. У нас вышел чуть позднее. Пик задержек зарплат и пенсий. Голод! В начале 90-х голода не было. В середине — не было. В конце, когда бюджетники проели свои запасы, он появился точечно.

Голодаем. Жахнул новый кризис. А страна смеется над пьяным космонавтом в ушанке. Ну смешно же было: героический бурильщик, готовый ради мира на Земле заскочить на астероид, и подбухивающий в космосе русский.

Спустя годы вновь попался этот фильм, и я подумала: мы, собственно, почему смеялись? Пьяный космонавт — из того же ряда хохма, что и бурильщик верхом на астероиде. В самолете как-то сидела рядом с пытливым индусом, нам показывали этот фильм. Индус признался, что с 1998 года думал: если русские такие тупые и пьяные, как они построили-то космическую станцию, как туда своего Андропова забросили? Индус думал об этом, а мы — нет. Потому что были очарованы. В итоге американская культура одним только кинематографом отбросила нас глубоко назад. «Чужой», «Терминатор», «Челюсти» — ведь отъявленнейший же мусор. Но мы так его желали, что когда открылся рынок, потеряли голову. И не только начали потреблять без меры эту сниженную культуру, но и воспроизводили ее. Так — во всем.

Американское казалось нам лучшим, прогрессивным, желанным. Булочка с котлетой? Вау, давимся в очередях! Маргарин вместо масла? Вау! Мороженое с трансжирами? Очень хотим! Жареная картошка вместо голубцов? Давайте, мы готовы! А ведь, если честно поразмыслить, США одним только экспортом пищевых привычек нанесли миру колоссальный урон. Сколько поколений у нас на фастфуде с трансжирами выросло? Я пару лет назад была в Чечне. Месте, мимо которого прошли в свое время бургеры. Там не было сетевых американских закусочных. Сейчас появились свои аналоги, люди с восторгом стоят за ними в очередях стоят. Хотелось окликнуть: одумайтесь, пока у вас хорошая кожа, пока вы не стали походить на ждунов, как завсегдатаи бургерных в остальной России. Реально видна разница по людям: между профессиональными, так сказать, едоками картошки фри и неофитами.

Зачем мы это ели? Зачем кино их смотрели? Зачем научились в кинотеатре пятилитровые ведра с попкорном потреблять и хрустеть чипсами так, что актеров не слышно? Или, может, поговорим о файлах Эпштейна? Надо же, какие они плохие оказались, развратничали мучили людей. Говорят, даже сатанизмом увлекались. А разве же Эпштейн вчера орудовать начал? Его публичная карьера началась в середине 1980-х, с тех пор он появлялся рядом со всеми теми, кого мы раньше обожали. На Билла Клинтона молились, а оказалось…

С Клинтоном вообще смешно. Смотрим на него: жалкий. А как попытка его импичмента выглядела почти 30 лет назад? Мы ведь всерьез наблюдали за этими разборками. Клятва на Библии, что сперма не его. Какая-то Моника трясет платьем.

Вы можете представить такой медийный конфуз в России, даже на уровне городской власти? Мэр переспал с кем-то в туалете, потом всем городом обсуждают, мэр трясет своим хозяйством над Библией, клянется, тут же соблазненная трясет платьем.

Это смешно. Но смеяться мы стали лишь сейчас. И над европейцами начали посмеиваться только теперь. Президент Франции Эммануэль Макрон с разбитым глазом. Первая леди, которая дает затрещину. Какие-то бесконечные разборки насчет ее пола. В Германии канцлер такой, что его Трамп, как щенка, за холку треплет. В Англии лорд без штанов…

Как вы думаете, этот цирк у них лишь в последние годы самозародился из пыли и грязи, или же мы попросту прозрели? Могли они за четыре года выродиться? Более вероятно, что они такими и были при нашей жизни, просто мы смотрели на них заискивающе. Снизу вверх. От мала до велика люди у нас боготворили Запад, исключения были редки и подвергались в собственной стране осмеянию. Потом оказалось, что люди, которые вызывали у нас почтение и трепет, — смешные, взбалмошные, малообразованные, не всегда культурные. Америка — ультрарелигиозная страна, исповедующая десятки и сотни разновидностей примитизированного христианства. Там до сих пор много неграмотных.

Европейские политики — плод бюрократии, где отбирают не лучших, а дисциплинированных. Все они, оказывается, кровожадны, плотоядны, любят смотреть, как убивают других, хотят зарабатывать на войнах и смерти. Довеском к пулеметам присылают на чужую войну трансплантологов со специальными чемоданчиками. Нет, они не стали такими вчера, они такими и были. Это мы отъелись, поднялись на ноги, подняли голову, осмотрелись и поняли, что наши вчерашние идолы — смешные, малокультурные и бесчеловечные люди.