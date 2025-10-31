Сегодня 01:58 Нет смысла отслеживать выступления Дональда Трампа: они не связаны с его действиями 0 0 0 Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com Эксклюзив

Дональд Трамп объявил, что «все» проводят ядерные испытания, поэтому США тоже приступят, хотя их полигон заброшен. Три недели до того он объявил мир в Газе, но ее снова обстреливают ракетами. Он собирался вновь встретиться с Владимиром Путиным, он последовательно унижал, хвалил, опять унижал, а потом привечал к себе Зеленского. Он обещал посадить всех врачей из детских трансцентров и выкрасить забор на границей с Мексикой в черный цвет. Он всегда что-то обещает. Не пора ли просто перестать его слушать?

Трамп пригрозил ядерными испытаниями. Читали, да? В ответ на испытания российской ракеты «Буревестник» президент США заявил: «Уже все проводят ядерные испытания, мы тоже приступим, я дал команду сделать это немедленно». Ну или что-то в этом роде. Кто «все»? Почему о них никому неизвестно? Где американцы собрались проводить испытания, если единственный полигон в Неваде фактически заморожен? Я читала, что там проводят мелкие подземные взрывы, причем последний был давно. Сейчас это место для экскурсий, туда возят тургруппы. Главным образом людям показывают чудо-юдо-городки: на полигоне построены разного типа дома, размещены гражданский транспорт и всевозможная военная техника. Это для изучения разрушительности последствий.

Фото: «Першинг-1А» — американская твердотопливная двухступенчатая баллистическая ракета малой дальности мобильного базирования. IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Включила телевизор. Там эксперт, по виду человек пожилой и умный, заявил: для восстановления полигона потребуется 36 месяцев. Стала проверять. Примерно такие сроки называют, от двух до четырех лет, в зависимости от задач, которые требуется выполнять. Наверное, подумаете вы, Трамп знает, о чем говорит? Может, они тайно построили другой полигон и впрямь готовы взять быка за рога немедленно?

Тут уж я посмею заявить, что вряд ли возможно тайно от России построить полигон ядерных испытаний в XXI веке. Считаю, что этого не сможет сделать ни одна страна.

Если нового полигона не существует, получается, тогда дадут экстренную команду восстановить полигон старый? Почему нет, могут и дать. Только зачем? Смотрите, мы президента США знаем всего ничего и следим, давайте быть честными, лишь за мизерной долей его выступлений. Американцы своего нынешнего лидера знают как облупленного примерно 40 лет — столько он крутится на публичной арене. Это значит, что они уже наверняка привыкли к тому, что Трамп стремительно теряет интерес к затеваемым делам. Сколько он всего анонсировал, какие прожекты обещал. И что? Хоть во внутренней, хоть во внешней политике где результат?

Фото: Steve Russell/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Представьте, что было бы с американским бюджетом, если бы США с первого дня объявления результатов выборов принялись готовиться к возведению гигантской стены между собой и Мексикой? А если бы они закупили черной краски столько, сколько потребуется, чтобы покрыть ею с двух сторон пятиметровый забор протяженностью во всю американо-мексиканскую границу? Ведь Трамп это обещал. Обещал отдать под суд всех врачей и психологов, которые проводили транспереходы детей — страха ахнула, воображая переполненные тюрьмы. Она вообще давно ахает. Первый срок Трампа был не такой эксцентричный, а теперь он совсем пошел вразнос.

И вот у меня вопрос: кто-то в США в здравом уме начнет изыскивать финансирование и затевать строительство нового полигона для ядерных взрывов с прицелом на три года, зная, что у президента через три дня планы гарантированно сменятся?

Думаю, если Соединенные Штаты и решат возобновить ядерные испытания, полигон строить и даже хотя бы таковой восстанавливать, они будут уже при новой власти. В США все крутится вокруг денег, выгоды и целесообразности. Затевать проект на триллионы при Трампе нецелесообразно. Вон они какие практичные: несколько лет простоял без дела полигон в Неваде — тут же запустили на него туристов. В космос богачей возить тоже ведь явно они придумали. Это русская душа отправила в космос актрису, чтобы весь мир удивить, сделать кинозрителям приятно. Американская смекалка пошла по другому пути: зачем гонять на орбиту подопытных мышей, проводить дурацкие эксперименты с выращиванием в невесомости кактусов и засылать туда космонавтов, если можно срубить денег, запустив вместо мышей и космонавтов миллиардера?

Фото: www.globallookpress.com

Это ключевое — там вряд ли всерьез относятся к заявлениями Трампа. Планов громадье — так можно кратко охарактеризовать стиль его управления. Полагаю, последние романтики отвалились на недавней новой бомбардировке Газы. Помните, как Трамп торопился примирить Израиль с Палестиной? Очень хотел Нобелевскую премию мира. Я думала, по Норвегии чем-нибуль вдарят, когда Норвежский нобелевский комитет (именно он вручает премию мира) прокатил Трампа. Явно, рассчитывал. А что потом? Израиль освободил заложников и нанес серию ударов по Газе. Якобы 28 октября ХАМАС обстрелял противотанковыми минами пост израильских военных, один солдат погиб.

Израиль молниеносно нанес ракетный удар. ХАМАС говорит, что никого не обстреливал и это провокация, но кто будет слушать? Снова читаем заявления Трампа: Израиль имеет право отвечать, если на его военных напали. А если не напали? Это никого не волнует. Красивые фотографии из Шарм-эш-Шейха, где Трамп демонстрирует свою грациозную подпись на соглашении о мире в Газе. Теперь уже все увидели, какая цена этой подписи.

Фото: Michael Kappeler/dpa / www.globallookpress.com

В Штатах кое-кто цену на своем кармане проверил. Помните, как Трамп обещал устроить на побережье Газы инвестзону и туристический комплекс? Некоторые же поверили. Люди выводили деньги из активов, чтобы сразу после заключения сделки по Газе начать «инвестировать». Я серьезно. Поверили Трампу. Хотя я лично считаю, что никаких оснований верить не было. Более того, я пришла к выводу, что нет никаких причин Трампа вообще слушать. Тем более анализировать его речи и пытаться строить на их основе прогнозы. Его болтает туда-сюда, он загорается постоянно новой идеей и никогда не комментирует забытые обещания. Если мы изучим последние самые важные решения американского президента по Газе, Украине, санкциям или пошлинам, мы увидим, что его заявления почти никогда не были связаны с итоговым решением. Даже с введением пошлин путался: вводили не те и не против тех, что анонсировали.

Фото: Debajyoti Chakraborty/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Мы тратим в России гигантские ресурсы, обсуждая решение Трампа. Сотни СМИ, тысячи блогеров расспрашивают десятки экспертов, чиновники и даже пресс-служба Кремля комментируют его, отвлекаясь тем самым от дел, тратя время и деньги. Не будет ли умнее начать его игнорировать? Он говорит — мы в ответ улыбаемся и машем. Обсуждаем лишь фактически принятые решения. А время, которое привыкли тратить на расшифровку его «посланий», пустить на более важные дела. Ну потому что случайно составленные и хаотично направляемые послания ничего не стоят, их незачем читать и анализировать. Зачем отвлекаться? Просто забыть его — и все.

Да, это сложно сделать. Да, он президент страны, которая по-прежнему мнит себя мировым гегемоном. Да, мы еще не видели во главе США человека, который совсем не следит за своим языком.

Не видели, а теперь увидели. И самое глупое, что мы можем сделать, это следить за его языком вместо него. Он не следит, а мы — следим, слушаем, записываем, анализируем. Это как вообще называется?