Ловушка для Трампа. Три условия Ирана, которые загнали американцев в угол

Ситуация вокруг Ирана накалилась до предела, превратившись в многоходовую шахматную партию, где ставки выше, чем когда-либо. Тегеран неожиданно перешел от обороны к атаке — но не военной, а дипломатической. Руководство исламского государства выдвинуло жесткие требования Вашингтону для возобновления переговоров. Одновременно с этим из Пентагона и конгресса поступают тревожные сигналы о возможной подготовке наземной фазы операции. Что стоит за иранским ультиматумом и почему Тегеран вдруг почувствовал себя хозяином положения, разбирался 360.ru.

Иран меняет правила игры В то время как мировые СМИ обсуждали тактические успехи и неудачи ударов по иранской инфраструктуре, Тегеран сделал ход, который застал врасплох аналитиков по обе стороны океана. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, руководство исламского государства выдвинуло три предварительных условия для возвращения за стол переговоров с США. Эти требования звучат не как пункты для торга, а как приговор военной кампании, начатой Соединенными Штатами и Израилем. Во-первых, Тегеран ждет жестких и нерушимых гарантий, исключающих возобновление войны. Во-вторых, признания права Ирана на полный ядерный топливный цикл. В-третьих, полномасштабной компенсации ущерба, нанесенного стране в ходе недавних атак.

Как отметил в беседе с 360.ru политолог Вадим Сипров, при первичном рассмотрении этих условий очевидно, что иранцы прощупывают почву, но делают это довольно аккуратно.

Иран выясняет, насколько США готовы перейти от военной конфронтации к поиску путей мирного урегулирования.

По словам эксперта, пока что выдвинутые условия носят довольно общий характер, поэтому нет понимания, насколько приемлемы они будут для американской стороны. В частности, требование компенсаций, особенно после больших потерь среди гражданского населения и гибели школьниц, может вылиться в астрономическую сумму.

Условия могут быть таковы, что для США они будут равнозначны безоговорочной капитуляции.

Сипров отметил ключевой нюанс: пункт о полном ядерном цикле в нынешней интерпретации может означать не просто право на обогащение урана, а фактический выход из режима нераспространения. Если раньше фетва верховного лидера Ирана запрещала производство ядерного оружия, то после смены руководства и столь масштабной агрессии против страны этот запрет может быть пересмотрен новым лидером — Моджтабой Хаменеи, сыном погибшего аятоллы Али Хаменеи. «Звоночек уже прозвучал: полный цикл. А американцев всегда пугала именно скорость развития иранской ядерной программы», — напомнил собеседник 360.ru.

Стратегический просчет или почетное отступление? Если Тегеран ведет себя столь уверенно, значит ли это, что США проигрывают? По словам американиста и эксперта РСМД Алексея Наумова, Белый дом уже ищет пути к отступлению, пытаясь сохранить лицо. Аналитик в своем телеграм-канале обратил внимание на заявление американского президента США Дональда Трампа о том, что военные цели операции в Иране якобы достигнуты. «Как я и предполагал пару дней назад, Трамп готовит почву к отступлению. За оставшиеся несколько дней он попытается добиться максимально возможного», — отметил Наумов. Эксперт отметил, что цели американской операции изначально были весьма размытыми, а программу максимум (смену режима) нельзя было выполнить без оккупации Тегерана. «Примирительные заявления помогут Трампу удержать рынки энергоресурсов от безумного роста. Ключевой вопрос сейчас в том, как легко его отпустит Иран и сколько у него сил», — указал американист. Он добавил, что Тегеран явно хочет, чтобы Израиль и США жестоко поплатились за агрессию и поняли, что следующей быть уже не должно.

Наземная операция: манипуляция или предупреждение? Однако на фоне дипломатических демаршей и призывов к переговорам из Вашингтона приходят сигналы и прямо противоположного свойства. Судя по всему, конгресс и представители Республиканской партии не готовы сдавать позиции. Так, сенатор Ричард Блюменталь в эфире телеканала C-SPAN допустил возможность скорого начала наземной операции в Иране. «Похоже, мы находимся на пути к развертыванию американских войск на территории Ирана для достижения любой из потенциальных целей здесь», — заявил он. Слова сенатора мгновенно взорвали инфополе. Многие аналитики считают Блюменталя одним из ключевых идеологов эскалации. Его заявление может быть как утечкой реальных планов Пентагона, так и элементом информационно-психологического давления на Тегеран. Вероятность проведения наземной операции получила и косвенное подтверждение на бирже предсказаний Polymarket. На популярной платформе внезапно появился аккаунт, который сразу же поставил 27 тысяч долларов на скорый ввод американских войск в Иран. Этот ресурс уже не раз становился площадкой для инсайдеров из администрации Трампа, сливающих реальные планы под видом ставок.

Кто остановит бойню? В этой взрывоопасной ситуации на сцену выходят новые игроки, способные повлиять на исход. Страны Персидского залива, по которым также прилетает в ходе обмена ударами, оказались в подвешенном состоянии. По словам Сипрова, не исключено, что свой ультиматум Иран адресовал в первую очередь им: монархии залива должны понять, что США больше не могут гарантировать их безопасность. Американцы, по большому счету, оказались в безвыходной ситуации. И одной из немногих сил, способной выступить эффективным посредником в этом тупике, эксперт назвал Россию. «США вляпались так, что самостоятельно вылезти из этой грязи не смогут. Условия Ирана — это для них ультиматум, но это и единственный шанс остановить войну. Думаю, не без участия России, которая ведет постоянные консультации с Тегераном, этот мост может быть построен. Вопрос лишь в том, хватит ли у Вашингтона желания вылезти из этого тупика», — заключил собеседник 360.ru.