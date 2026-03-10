Дональд Трамп 9 марта провел почти часовой телефонный разговор с Владимиром Путиным. После беседы республиканец неожиданно заявил, что Белый дом подумывает о том, чтобы отменить некоторые санкции на нефть. Что это было — часть политической игры или России действительно можно верить обещаниям американцев?

Зачем Трамп звонил Путину 9 марта Главной темой разговора лидеров России и США стали ситуация на Ближнем Востоке, украинский кризис и Венесуэла. Позже Трамп сообщил, что Белый дом на время откажется от связанных с нефтью экономических ограничений, чтобы снизить цены. «Итак, у нас есть санкции против некоторых стран. Мы собираемся снять эти санкции, пока ситуация не стабилизируется», — уточнил американский президент на пресс-конференции в гольф-клубе в Майами. Он намекнул, что после урегулирования конфликта США, возможно, уже не будут снова вводить рестрикции. И это предложение Трампа могло прозвучать многообещающе, если бы не одно «но». Американцы никогда не делают ничего не ради своей выгоды. И России на самом деле стоило бы быть начеку, не надеяться на лучшее и готовиться к худшему, убежден политолог и востоковед Евгений Сатановский.

Фото: РИА «Новости»

Какие провокации может устроить Трамп Эксперт напомнил, как оптимистично иранское руководство воспринимало переговоры с американцами, однако дипломатический процесс разом перечеркнуло начало так называемой военной операции против Исламской Республики. Сатановский провел параллель между переговорным взаимодействием Кремля и Белого дома по Украине. Соединенные Штаты вряд ли решатся атаковать Россию напрямую, но вполне могут устроить провокации. Важно учитывать, что «параллельно с дипломатией Трамп всегда планирует военные действия», объяснил политолог.

Кончат с Ираном — примутся за нас, пока мы воду в ступе толчем, разве что ненадолго на Кубу Трамп отвлечется. Евгений Сатановский Востоковед, политолог

К рискам он причислил возможность передачи Украине ядерного оружия, попытки морской блокады России и реализацию пантюркистских планов Турции.

Фото: White House

«А мы все красные линии чертим, на которые давно никто в мире внимания не обращает, да сокрушаемся насчет нарушения кем-то какого-то „международного права“, не существующего нигде, кроме фантазий нашего официоза», — посетовал Сатановский. По словам эксперта, турецкие военные уже якобы определили точки на российской территории, по которым лучше нанести удары. Например, противник может пресечь основной грузопоток и железнодорожное сообщение между западной и восточной частями страны. «Уже открыто обсуждают, как эту операцию украинские спецслужбы (а кто же еще!) должны проводить: через повторение их операции „Паутина“ с завозом на территорию России в траках ударных БПЛА, или задействуя для этого их местную агентуру. И уверенность турок в успехе и полной безнаказанности этих действий и их последствий абсолютна», — отметил специалист. Эксперт выразил надежду, что российские власти учтут иранский опыт и не попадут под очарование Трампа, который пытается убаюкать их сладкими речами о сотрудничестве и снятии санкций. Также политолог обратил внимание на уже идущую полным ходом подготовку стран Североатлантического альянса к масштабному конфликту.

Фото: РИА «Новости»

Кто стал главным врагом США По словам Сатановского, американский президент с помощью России и Ирана планирует реализовать свои планы в отношении Китая — главной угрозы для США как сверхдержавы.

Мы-то все ждем, пока американцы с китайцами сцепились за Тайвань, да предсказываем, как они в своих Штатах расколются и как Трампа за связи с Эпштейном и за войну с Ираном гнобить будут, и как там гражданская война начнется, едва ли не завтра… Не доиграться бы, пока мы с ним переговоры ведем, до ударов по Москве и Петербургу! Евгений Сатановский Востоковед, политолог

Впрочем, конфликт на Ближнем Востоке не только стал предупреждением для России, но и дал ей несколько важных преимуществ: в результате военной операции энергоносители подорожали, а американский арсенал начал истощаться. Кроме того, США могут надолго завязнуть в Иране, что отсрочит и реализацию их антироссийских планов. «Цены на нефть и газ в мире растут, а запасы есть только у нас — как есть и шанс на ослабление эмбарго. Ну, и какой-никакой военный урон Штаты понесут. Все нам будет полегче, когда наша очередь настанет», — уточнил Сатановский. Исламская Республика, подчеркнул эксперт, проспала свою войну, и это очень дорого ей обошлось. Но у России, по его словам, пока еще есть определенный запас времени и возможностей, чтобы не упустить свой шанс и не повторить судьбу Ирана, поддавшегося на заманчивые речи Трампа.