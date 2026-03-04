2:0 в пользу России. Иранская авантюра Трампа — победа Путина?
Американо-израильская военная кампания против Ирана идет всего пятый день, а в западной прессе, причем в весьма влиятельных изданиях, уже раздаются голоса критиков Дональда Трампа. Они обвинили Белый дом в том, что своим безрассудством он сделал огромный подарок Кремлю.
Известный обозреватель агентства Bloomberg Марк Чемпион назвал как минимум две причины для того, чтобы уже сегодня считать президента России Владимира Путина «единственным очевидным победителем войны с Ираном».
Во-первых, война на Ближнем Востоке дала старт серьезному энергетическому кризису, возможно, мирового масштаба. Фактическое перекрытие Ормузского пролива, а также остановка работы катарских производителей СПГ больно ударили по главным союзникам США — европейцам, — поставив их на грань экономической катастрофы.
В свое время политически мотивированный отказ от российских нефти и газа ЕС худо-бедно компенсировал поставками из Катара и других стран региона, торгующих углеводородами. Теперь же Трамп, по сути, лишил их этой возможности, де-факто обнулив как европейские, так и собственные санкции, направленные против российских нефтяных кампаний.
«Любое продолжительное закрытие Ормузского пролива или разрушение экспортных мощностей стран Персидского залива по нефти и газу может также оживить рынок для подсанкционного российского топлива. Танкерные суда, которые простаивали с полными трюмами непроданной нефти после того, как США надавили на Индию с требованием сократить закупки у Москвы, вероятно, нашли бы покупателей», — заявил Чемпион.
Резкий рост цен на нефть и газ, по мнению колумниста, положительно сказался на доходах, получаемых Москвой от их продажи. В результате попытка Запада перекрыть источники для финансирования СВО тоже потерпела неудачу.
Во-вторых, коль уж разговор зашел о конфликте на Украине, явно незапланированная пролонгация операции против Ирана в итоге приводит к еще большему истощению и без того довольно опустевших американских складов с боеприпасами и ракетами для ПВО — всего того, чего так остро сегодня не хватает Киеву и что в итоге может сыграть решающую роль в падении режима Владимира Зеленского.
«Что касается ракет, то их интенсивное использование против Ирана ставит под угрозу поставки Украине ракет для Patriot и отодвигает еще на более дальнюю перспективу передачу Киеву Tomahawk. Запустить ракету Tomahawk или Patriot — дело нескольких минут. Заменить ее — до двух лет», — отметил британский обозреватель.
В итоге Чемпион пришел к выводу, что неверный расчеты, сделанные политическим и военным руководством США накануне принятия решения о начале войны, стали причиной гораздо больших проблем для национальной безопасности Соединенных Штатов, чем те, с которыми они якобы борются в Иране.
«Трамп и его советники по национальной безопасности должны начать взвешивать, что еще может дать затяжная война с уже обезвреженным иранским противником, по сравнению с истощением возможностей, которые США могут понадобиться для сдерживания гораздо более опасных потенциальных вызовов — как со стороны Москвы, так и со стороны Пекина», — резюмировал автор.
Разумеется, речь идет не о военных угрозах. Ни Россия, ни Китай никому не угрожают. Чемпион говорит о другом — об утрате Америкой, а вместе с ней и всем западным миром, способности диктовать свою волю остальному человечеству. Подобный исход вполне ожидаемо рассматривается привыкшими к колониальным привилегиям западниками как самое настоящее поражение, даже трагедия.
В одном лишь обозреватель Bloomberg ошибся. Окончательное разрушение неоколониальной системы — победа не только Путина или даже в целом России. Это победа здравого смысла и справедливости над многовековым торжеством подлости и лицемерия.
Так что, дай Бог, чтобы опасения британца в итоге оправдались.