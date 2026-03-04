Американо-израильская военная кампания против Ирана идет всего пятый день, а в западной прессе, причем в весьма влиятельных изданиях, уже раздаются голоса критиков Дональда Трампа. Они обвинили Белый дом в том, что своим безрассудством он сделал огромный подарок Кремлю.

Известный обозреватель агентства Bloomberg Марк Чемпион назвал как минимум две причины для того, чтобы уже сегодня считать президента России Владимира Путина «единственным очевидным победителем войны с Ираном».

Во-первых, война на Ближнем Востоке дала старт серьезному энергетическому кризису, возможно, мирового масштаба. Фактическое перекрытие Ормузского пролива, а также остановка работы катарских производителей СПГ больно ударили по главным союзникам США — европейцам, — поставив их на грань экономической катастрофы.

В свое время политически мотивированный отказ от российских нефти и газа ЕС худо-бедно компенсировал поставками из Катара и других стран региона, торгующих углеводородами. Теперь же Трамп, по сути, лишил их этой возможности, де-факто обнулив как европейские, так и собственные санкции, направленные против российских нефтяных кампаний.

«Любое продолжительное закрытие Ормузского пролива или разрушение экспортных мощностей стран Персидского залива по нефти и газу может также оживить рынок для подсанкционного российского топлива. Танкерные суда, которые простаивали с полными трюмами непроданной нефти после того, как США надавили на Индию с требованием сократить закупки у Москвы, вероятно, нашли бы покупателей», — заявил Чемпион.