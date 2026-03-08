Насмешили Путина. США на поверку рыхлые: Иран как скальпелем вскрыл «первую армию мира»

Затяжная война с Ираном рискует критически ослабить американское сдерживание против таких тяжеловесов, как Китай и Россия. Боеприпасы США в войне с Исламской Республикой уже заканчиваются, а сама реализация конфликта позволяет провести параллель с Колоссом на глиняных ногах.

Какую ошибку совершил Трамп Такое мнение высказал публицист The American Conservative Джон Дэйл Гровер. Он считает, что администрация президента Дональда Трампа, увязнув в конфликте на Ближнем Востоке, расходует дефицитные ресурсы, на восполнение которых уйдут миллиарды долларов и долгие годы. Пентагон уже сейчас задерживает программу развития системы противоракетной обороны THAAD. Белый дом предполагает, что конфликт может продлиться еще около месяца. И каждый новый день боев опустошает американские арсеналы высокоточного оружия. Пока Вашингтон ставит целью «смену режима» или «корректировку власти» в Тегеране, запасы ракет тают на глазах у Пекина, Москвы и Пхеньяна, которые с удовольствием ведут такие подсчеты. Замена дефицитных ракет в арсенале займет у США годы, не говоря уже о миллиардах долларов затрат.

Чем скорее США смогут объявить о победе и уйти, тем лучше это будет для способности Вашингтона сдерживать Китай, Россию и КНДР. Джон Гровер

Фото: Rok Jcs/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В какую ловушку попали США По мнению Гровера, Вашингтон хочет добиться нескольких целей. Развалить иранскую армию, перекрыть нефть Китаю и посадить в Тегеране послушных людей во власть. Последняя — самая опасная, потому что она затягивает войну до бесконечности. Сменить власть только бомбежками нельзя. Для этого нужны либо американские солдаты на земле, либо восстание местных военных. Но иранская армия пока верна режиму, а у обычного народа нет оружия, чтобы бунтовать. Министр обороны Пит Хегсет обещал, что США не будут заниматься «строительством наций» и не встрянут в очередную бесконечную войну. Но сама цель «смены режима» ставит правительство Ирана в ситуацию, когда им нечего терять. Они будут драться до последнего, просто чтобы выжить. Иранские лидеры и так почти все мертвы, на их место придут новые. Но не факт, что новые согласятся на все требования США. Вашингтон может только надеяться на чудо — что часть иранских военных поднимет мятеж.

Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Сколько стоит Трампу война в Иране Гровер считает, что США нужно уходить из Ирана уже сейчас. Трамп может заявить о победе: иранских лидеров ликвидированли, ядерная программа отброшена на годы назад. Цена продолжения войны для США колоссальна. Один перехватчик Patriot PAC-3 стоит около 4 миллионов долларов, ракеты морского базирования Standard Missile обходятся до 28 миллионов за штуку. Каждый запуск Tomahawk — это 1,3 миллиона долларов. Сроки производства такого оружия растягиваются на 2–3 года, а значит, на полное восстановление запасов уйдет не меньше пяти лет. Согласно докладам, американские склады были полупустыми еще до начала иранской кампании. Китай, Россия и Северная Корея внимательно следят за тем, сколько боеприпасов сжигает Пентагон. Если они решат, что у США больше нет «патронов» для защиты своих баз в других частях света, американские «красные линии» перестанут иметь значение. Трамп ранее уверял, что США имеют «практически неограниченный запас вооружений». Некоторые аналитики с этим несогласны. Специалисты считают, что американский арсенал может иссякнуть всего через две недели.