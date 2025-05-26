Грузинская отбраковка. «Помочившегося» на флаг России певца Гецадзе отправят лечиться
Скандальный грузинский певец Эрекле Гецадзе совершил очередную провокацию — во время концерта он сделал вид, что справляет нужду на российский флаг. Вместо славы от эпатажа музыкант получил только критику в свой адрес. На родине артиста предложили отправить на лечение, а в России ему грозит наказание по уголовной статье.
Кто такой Эрекле Гецадзе
Видеозаписи с осквернением флага появились в соцсетях 25 мая, на следующий день после случившегося. На кадрах видно, как во время фестиваля Tbilisi Open Air Гецадзе бросает на сцену российский триколор, поднимает его и переносит в импровизированную урну. После этого музыкант сделал вид, что мочится на флаг.
Гецадзе родился в Тбилиси, ему 34 года. Он работает в жанре электронной и экспериментальной музыки, сочетая при этом элементы рока, хип-хопа и авангарда. Композиции грузинского артиста публикуются на разных площадках, в том числе и на российских.
В погоне за славой музыкант не брезгует использовать провокации и скандалы. Несмотря на постоянные попытки привлечь к себе внимание, большую популярность музыка Гецадзе не получила — за месяц на Spotify его треки прослушали чуть больше двух тысяч пользователей.
Реакция России на выходку Гецадзе
После выходки на Tbilisi Open Air на музыканта обрушилась критика как из России, так и из Грузии. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова охарактеризовала поведение Гецадзе как «безобразный акт», которому дадут оценку правоохранители. Она подчеркнула, что «флаг останется флагом, какой бы псих что бы с ним ни вытворял».
Когда Бог не дал мужчине мозгов, работать приходится другими органами — в данном случае тем самым, который, судя по всему, чаще всего попадается под руку. Странно, что в перчатке. Но, видимо, хорошо себя знает.
Мария Захарова
официальный представитель МИД
Сенатор Константин Косачев в интервью RT предположил, что Гецадзе отрабатывал заказ и действовал по заданию кураторов. По его мнению, скандальная выходка имеет политическую подоплеку.
«Эта провокация нацелена на то, чтобы сорвать возможную нормализацию российско-грузинских отношений», — объяснил сенатор.
Гневный комментарий в адрес грузинского артиста оставил и депутат Госдумы Виталий Милонов. В беседе c News.ru он назвал Гецадзе «грузинской отбраковкой» и обратил внимание, что настоящий гражданин соседней страны так бы не поступил.
Я думаю, что нормальные грузины просто пойдут и дадут ему по морде, сломают ему нос. Потому что настоящие грузины так не делают.
Виталий Милонов
депутат Госдумы
Парламентарий добавил, что провокация, хоть и оказалась громкой, не сможет испортить отношения между народами.
«Я думаю, что нужно обратиться прежде всего к властям самой Грузии, потому что грузинские власти явно не поощряют подобного рода выходки, — отметил он.
На выходку Гецадзе обратил внимание и Следственный комитет России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил расследовать факт надругательства над флагом и возбудить уголовное дело.
Критика Гецадзе в Грузии
На родине певца его провокацию тоже осудили. Международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия в беседе с «Известиями» призвал за подобные выходки отправлять провокаторов на лечение, чтобы привить уважение к своему и соседскому флагам.
Мы плохо воспитали молодежь, таких ублюдков не так много. Мы будем лечить таких людей добровольно-принудительно. Мы и до него доберемся.
Мамука Пипия
международный секретарь партии «Солидарность во имя мира»
Политик также не исключил, что Гецадзе действовал по заказу людей, которые хотят сорвать сближение России и Грузии.
«Он справил нужду не на российский флаг, а прежде всего на присутствующих, которые там находились, и на народ Грузии, и на своих предков», — подчеркнул он.
Грузинский певец и музыкант Темур Татарашвили тоже выразил мнение, что Гецадзе перегнул палку и повел себя недостойно.
«Очень некрасивое поведение, конечно. Большинство грузинов того же мнения, как и я. <…> Это уже переходит все границы, по-моему», — заявил он в беседе с изданием.
Татарашвили призвал не обращать внимание на поведение таких ненормальных людей, как Гецадзе. Он выразил уверенность, что Россия и Грузия продолжат жить дружно, несмотря на попытки их рассорить.