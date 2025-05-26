Сегодня 13:02 Грузинская отбраковка. «Помочившегося» на флаг России певца Гецадзе отправят лечиться 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Мир

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Скандальный грузинский певец Эрекле Гецадзе совершил очередную провокацию — во время концерта он сделал вид, что справляет нужду на российский флаг. Вместо славы от эпатажа музыкант получил только критику в свой адрес. На родине артиста предложили отправить на лечение, а в России ему грозит наказание по уголовной статье.

Кто такой Эрекле Гецадзе Видеозаписи с осквернением флага появились в соцсетях 25 мая, на следующий день после случившегося. На кадрах видно, как во время фестиваля Tbilisi Open Air Гецадзе бросает на сцену российский триколор, поднимает его и переносит в импровизированную урну. После этого музыкант сделал вид, что мочится на флаг. Гецадзе родился в Тбилиси, ему 34 года. Он работает в жанре электронной и экспериментальной музыки, сочетая при этом элементы рока, хип-хопа и авангарда. Композиции грузинского артиста публикуются на разных площадках, в том числе и на российских. В погоне за славой музыкант не брезгует использовать провокации и скандалы. Несмотря на постоянные попытки привлечь к себе внимание, большую популярность музыка Гецадзе не получила — за месяц на Spotify его треки прослушали чуть больше двух тысяч пользователей.

Фото: Соцсети

Реакция России на выходку Гецадзе После выходки на Tbilisi Open Air на музыканта обрушилась критика как из России, так и из Грузии. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова охарактеризовала поведение Гецадзе как «безобразный акт», которому дадут оценку правоохранители. Она подчеркнула, что «флаг останется флагом, какой бы псих что бы с ним ни вытворял».

Когда Бог не дал мужчине мозгов, работать приходится другими органами — в данном случае тем самым, который, судя по всему, чаще всего попадается под руку. Странно, что в перчатке. Но, видимо, хорошо себя знает. Мария Захарова официальный представитель МИД

Сенатор Константин Косачев в интервью RT предположил, что Гецадзе отрабатывал заказ и действовал по заданию кураторов. По его мнению, скандальная выходка имеет политическую подоплеку. «Эта провокация нацелена на то, чтобы сорвать возможную нормализацию российско-грузинских отношений», — объяснил сенатор. Гневный комментарий в адрес грузинского артиста оставил и депутат Госдумы Виталий Милонов. В беседе c News.ru он назвал Гецадзе «грузинской отбраковкой» и обратил внимание, что настоящий гражданин соседней страны так бы не поступил.

Я думаю, что нормальные грузины просто пойдут и дадут ему по морде, сломают ему нос. Потому что настоящие грузины так не делают. Виталий Милонов депутат Госдумы

Парламентарий добавил, что провокация, хоть и оказалась громкой, не сможет испортить отношения между народами. «Я думаю, что нужно обратиться прежде всего к властям самой Грузии, потому что грузинские власти явно не поощряют подобного рода выходки, — отметил он. На выходку Гецадзе обратил внимание и Следственный комитет России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил расследовать факт надругательства над флагом и возбудить уголовное дело.

Фото: РИА «Новости»

Критика Гецадзе в Грузии На родине певца его провокацию тоже осудили. Международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия в беседе с «Известиями» призвал за подобные выходки отправлять провокаторов на лечение, чтобы привить уважение к своему и соседскому флагам.

Мы плохо воспитали молодежь, таких ублюдков не так много. Мы будем лечить таких людей добровольно-принудительно. Мы и до него доберемся. Мамука Пипия международный секретарь партии «Солидарность во имя мира»

Политик также не исключил, что Гецадзе действовал по заказу людей, которые хотят сорвать сближение России и Грузии. «Он справил нужду не на российский флаг, а прежде всего на присутствующих, которые там находились, и на народ Грузии, и на своих предков», — подчеркнул он. Грузинский певец и музыкант Темур Татарашвили тоже выразил мнение, что Гецадзе перегнул палку и повел себя недостойно. «Очень некрасивое поведение, конечно. Большинство грузинов того же мнения, как и я. <…> Это уже переходит все границы, по-моему», — заявил он в беседе с изданием. Татарашвили призвал не обращать внимание на поведение таких ненормальных людей, как Гецадзе. Он выразил уверенность, что Россия и Грузия продолжат жить дружно, несмотря на попытки их рассорить.