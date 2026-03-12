«Где грязь и мерзость, там и Собчачка». За что Цыганову взбесила Неделя моды в Париже
Певица Вика Цыганова пришла в ужас из-за Недели моды в Париже. По ее мнению, знаменитое французское изящество под прессом «либеральных ценностей» превратилось в сатанизм*. Участницей мероприятия стала журналистка Ксения Собчак — исполнительница увидела в ее образе чумного доктора и намекнула на всадника Апокалипсиса.
Бесовщина на Неделе моды в Париже
Показы в рамках Недели моды в Париже проходили с 2 по 10 марта. Фото с некоторыми изысками современных модельеров в Сети часто вызывают смех или недоумение у неподготовленной аудитории.
Цыганова вовсе ужаснулась от кадров из Франции.
«Европа окончательно сошла с ума! Сатанизм* — главный тренд недели Высокой моды в Париже. Копыта вместо обуви, зубы подпилены, глаза залиты черной краской, лица — будто сбежали из дурдома. Это не подиум — это выставка чудовищ. Отсылки к бесам, вампирам и людоедам уже не намеки, а откровенная демонстрация силы», — написала певица в социальных сетях.
Она напомнила о лозунге последователей скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна: «Да, мы поклоняемся тьме — и гордимся этим!»
Даже французы, чья культура веками славилась «изяществом», застыли в оцепенении. «Это не мода, это от лукавого», — шептались местные.
Вика Цыганова
Собчак и сатанинская эстетика
В первых рядах на Неделе моды в Париже была российская ведущая Ксения Собчак в экстравагантном наряде.
«Где грязь, мерзость и сатанинская* эстетика — там и Собчачка. Как по расписанию», — подчеркнула Цыганова, намекнув на роль журналистки чуть ли не в качестве «всадника Апокалипсиса».
Другие «сатанинские» скандалы во Франции
Показ новой коллекции ERD 8 марта открыл музыкант, которого уже не первый десяток лет обвиняют в «связях с Сатаной. Вместе с моделями на подиуме появился Мэрилин Мэнсон.
Стоит напомнить и об Олимпиаде-2024 во Франции — Игры отметились не только «содомитской вечерей» на церемонии открытия, но и отсылкой на Люцифера в постере закрытия соревнований. Организаторы оправдывались, что не планировали вспоминать дьявола.
Собчак объяснила, что на Неделе моды пыталась «уловить вайб Наполеона». Россияне не совсем согласились с Цыгановой, но слово «чертовщина» упоминали достаточно часто, комментируя Неделю моды. Хотя такие высказывания относятся скорее к элитам в Париже и в мире.
*«Международное движение сатанизма» признано экстремистским в России.