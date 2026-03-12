Сегодня 16:03 «Где грязь и мерзость, там и Собчачка». За что Цыганову взбесила Неделя моды в Париже 0 0 0 Фото: Jude P, РИА новости / www.globallookpress.com Мир

Певица Вика Цыганова пришла в ужас из-за Недели моды в Париже. По ее мнению, знаменитое французское изящество под прессом «либеральных ценностей» превратилось в сатанизм*. Участницей мероприятия стала журналистка Ксения Собчак — исполнительница увидела в ее образе чумного доктора и намекнула на всадника Апокалипсиса.

Бесовщина на Неделе моды в Париже Показы в рамках Недели моды в Париже проходили с 2 по 10 марта. Фото с некоторыми изысками современных модельеров в Сети часто вызывают смех или недоумение у неподготовленной аудитории. Цыганова вовсе ужаснулась от кадров из Франции. «Европа окончательно сошла с ума! Сатанизм* — главный тренд недели Высокой моды в Париже. Копыта вместо обуви, зубы подпилены, глаза залиты черной краской, лица — будто сбежали из дурдома. Это не подиум — это выставка чудовищ. Отсылки к бесам, вампирам и людоедам уже не намеки, а откровенная демонстрация силы», — написала певица в социальных сетях.

Фото: Wu Huiwo / www.globallookpress.com

Она напомнила о лозунге последователей скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна: «Да, мы поклоняемся тьме — и гордимся этим!»

Даже французы, чья культура веками славилась «изяществом», застыли в оцепенении. «Это не мода, это от лукавого», — шептались местные. Вика Цыганова

Собчак и сатанинская эстетика В первых рядах на Неделе моды в Париже была российская ведущая Ксения Собчак в экстравагантном наряде. «Где грязь, мерзость и сатанинская* эстетика — там и Собчачка. Как по расписанию», — подчеркнула Цыганова, намекнув на роль журналистки чуть ли не в качестве «всадника Апокалипсиса».

Фото: Riccardo Giordano / www.globallookpress.com

Другие «сатанинские» скандалы во Франции Показ новой коллекции ERD 8 марта открыл музыкант, которого уже не первый десяток лет обвиняют в «связях с Сатаной. Вместе с моделями на подиуме появился Мэрилин Мэнсон. Стоит напомнить и об Олимпиаде-2024 во Франции — Игры отметились не только «содомитской вечерей» на церемонии открытия, но и отсылкой на Люцифера в постере закрытия соревнований. Организаторы оправдывались, что не планировали вспоминать дьявола. Собчак объяснила, что на Неделе моды пыталась «уловить вайб Наполеона». Россияне не совсем согласились с Цыгановой, но слово «чертовщина» упоминали достаточно часто, комментируя Неделю моды. Хотя такие высказывания относятся скорее к элитам в Париже и в мире. *«Международное движение сатанизма» признано экстремистским в России.