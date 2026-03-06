Холод и голод против спеси. Что ждет ЕС без газа из России и Катара?

За бойней в Иране и его окрестностях можно было пропустить, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц летал в Вашингтон. Засвидетельствовать свое почтение, как говорят, но в итоге предсказуемо опозорился, если не сказать грубее. Вы бы видели, как он унижался, предлагая Дональду Трампу взять в партнеры пусть и не всю Европу, то хотя бы Германию. Как стоически берлинский гость стерпел удар (самый настоящий) от хозяина Белого дома, весело размышлявшего о том, что давно он хотел ударить немца.

Недаром Трамп по итогу заявил, что Мерц лучше, чем Меркель. Да, при всех особенностях канцлерин ни себе, ни другим такого не позволяла.

Впрочем, речь пойдет не о ней и даже не нынешнем бундесканцлере. Тогда к чему была вся эта длинная преамбула, спросите вы? Чтобы иметь возможность по достоинству оценить заявление Мерца, сделанное на совместной пресс-конференции в Белом доме. Цитирую:

«Российский гигант сейчас стоит на шаткой почве. Именно поэтому мы хотим найти решения, но также решения, которые включают европейцев. Мы не готовы принять соглашение, заключенное за нашей спиной. Только когда Вашингтон окажет новое давление на Россию, президент Путин будет готов пойти на уступки. Кроме того, я выступал за расширение переговоров между Соединенными Штатами, Украиной и Россией с участием европейцев. Президент Трамп знает, что только мир, поддержанный и легитимизированный Европой, может быть по-настоящему прочным. Он также знает, что вклад Европы в безопасность Украины, ее восстановление и интеграцию в Европу будет абсолютно необходим для этого мира».

Ну да, ни слова об Украине без Украины, то есть без Европы. Вот только никто европейцев за стол переговоров не приглашал, ввиду их откровенной невменяемости.

Кроме того, если уж говорить о «колоссах на глиняных ногах», то с учетом надвигающегося мирового энергетического кризиса я бы на месте немца посмотрел под ноги себе, а то, похоже, земля из-под них уже уходит.