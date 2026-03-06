Холод и голод против спеси. Что ждет ЕС без газа из России и Катара?
За бойней в Иране и его окрестностях можно было пропустить, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц летал в Вашингтон. Засвидетельствовать свое почтение, как говорят, но в итоге предсказуемо опозорился, если не сказать грубее. Вы бы видели, как он унижался, предлагая Дональду Трампу взять в партнеры пусть и не всю Европу, то хотя бы Германию. Как стоически берлинский гость стерпел удар (самый настоящий) от хозяина Белого дома, весело размышлявшего о том, что давно он хотел ударить немца.
Недаром Трамп по итогу заявил, что Мерц лучше, чем Меркель. Да, при всех особенностях канцлерин ни себе, ни другим такого не позволяла.
Впрочем, речь пойдет не о ней и даже не нынешнем бундесканцлере. Тогда к чему была вся эта длинная преамбула, спросите вы? Чтобы иметь возможность по достоинству оценить заявление Мерца, сделанное на совместной пресс-конференции в Белом доме. Цитирую:
«Российский гигант сейчас стоит на шаткой почве. Именно поэтому мы хотим найти решения, но также решения, которые включают европейцев. Мы не готовы принять соглашение, заключенное за нашей спиной. Только когда Вашингтон окажет новое давление на Россию, президент Путин будет готов пойти на уступки. Кроме того, я выступал за расширение переговоров между Соединенными Штатами, Украиной и Россией с участием европейцев. Президент Трамп знает, что только мир, поддержанный и легитимизированный Европой, может быть по-настоящему прочным. Он также знает, что вклад Европы в безопасность Украины, ее восстановление и интеграцию в Европу будет абсолютно необходим для этого мира».
Ну да, ни слова об Украине без Украины, то есть без Европы. Вот только никто европейцев за стол переговоров не приглашал, ввиду их откровенной невменяемости.
Кроме того, если уж говорить о «колоссах на глиняных ногах», то с учетом надвигающегося мирового энергетического кризиса я бы на месте немца посмотрел под ноги себе, а то, похоже, земля из-под них уже уходит.
Как сообщило агентство Reuters, Катар, один из главных поставщиков сжиженного природного газа в Европу (после того как они там отказались от нашего) приостанавливает производство из-за ситуации на Ближнем Востоке. Более того, поо данным журналистов, потребуется минимум месяц — при самых благоприятных прогнозах — для его восстановления.
Судя по тому, что в США уже поговаривают о продлении операции в Иране до сентября, в следующую зиму Германия, да и вся Европа, могут въехать без газа вообще. Отчего так? А оттого, что президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос полного ухода с европейского газового рынка.
Европейцы и так собирались нас оттуда вышвырнуть, поэтому чего ждать? Тем более что в других местах прямо сейчас появляются «премиальные клиенты», готовые переплачивать.
«Я хочу, чтобы было понятно, никакой политической подоплеки. Но если нам все равно через месяц закроют или через два, так лучше самим сейчас прекратить», — подчеркнул российский лидер.
Это заявление тут же стало новостью номер один в Германии. Кое-кто уже начал готовиться к откровенно апокалиптическому сценарию.
«В Германии выразили обеспокоенность в связи с возможным сценарием остановки поставок российского газа на фоне конфликта с Ираном. Если Москва примет такое решение, то оно скорее всего, еще больше усугубит и без того напряженную ситуацию на газовом рынке и приведет к еще большему росту цен на энергоносители. Кроме того, конфликт на Ближнем востоке вскоре может привести к повышению цен на продукты питания, отопление и питание в ресторанах. Уточняется, что при производстве многих продуктов требуется большое количество газа и электроэнергии. В частности, энергия необходима для выпечки хлеба, розлива напитков на заводах и сушки продуктов», — пишет влиятельный немецкий журнал Focus.
Что по этому поводу думает Мерц, неизвестно. Как, впрочем, и неизвестно, думает ли он вообще, прежде чем угрожать и требовать. Европа сегодня далеко не в том положении, чтобы выдвигать хоть какие-то условия. И лучше бы им поумерить свою спесь уже сейчас, пока завтра их не заставили сделать это холод и голод.