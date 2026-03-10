Джихад: как борьба с собственными демонами обернулась террором

Высший шиитский лидер Ирака Али ас-Систани издал фетву, в которой объявил поддержку соседей — иранцев — «коллективным долгом» мусульман, призвав к джихаду. Перед этим слова о мести за гибель рахбара Али Хаменеи звучали из самого Тегерана, однако не были официальным обращением к верующим. Что такое джихад, чем «великий» отличается от «малого» и при чем тут Советский Союз — в материале 360.ru.

Что такое джихад В переводе с арабского джихад означает «стараться», «прилагать усилия», «усердие». Это понятие появилось в VII веке вместе с возникновением ислама. Изначально джихад подразумевал исключительно духовное усердие, терпение перед лицом гонений и мирную проповедь веры. Кроме того, делали акцент на внутренней борьбе человека со своими страстями. Со временем концепция развивалась. Следующий «виток» пришелся на так называемый мединский период. Тогда, после переселения в Медину, мусульмане получили разрешение на вооруженную защиту. В Коране появились предписания сражаться с теми, кто нападает на верующих.

Интересно Медина, или Аль-Мадина аль-Мунаввара, — второй по значимости священный город мусульман. Он расположен в Саудовской Аравии. Там пророк Мухаммед основал мусульманскую общину, провел последние 10 лет жизни и был похоронен. Если Мекка — родина основателя ислама, то Медина — место его захоронения.

Позднее мир мусульман разделили мир на Дар аль-Ислам — «обитель ислама» — и Дар аль-Харб — «обитель войны». Джихад стал инструментом защиты и расширения границ государства. Так сложились два основных вида этого служения Аллаху: главный, великий джихад — духовная борьба человека с собственными пороками, а малый джихад — вооруженная борьба за веру.

Фото: IMAGO/Matrix Images / Khaled Elf / www.globallookpress.com

Для многих мусульман джихад — это внутренняя борьба с грехами, эгоизмом, искушениями. Постоянное стремление быть хорошим верующим, улучшать исламское общество. Люди старались стать лучше, распространять истинные знания об исламе как на уровне семьи, так и с помощью проповедей, книг, публичных выступлений, благотворительности. Главный посыл: утверждение добра и противодействие злу. Иное дело — военный джихад, или джихад меча. Это вооруженная борьба за защиту веры, но только в случае агрессии, как последняя мера. Для него исламский закон установил строгие правила. Нельзя убивать мирных жителей и совершать нападения на священнослужителей;

Женщины освобождены от участия в вооруженной борьбе;

Есть обязанность защищать детей, женщин и стариков.

Фото: Мусульмане на молитве. Giuseppe Ciccia / www.globallookpress.com

Как появился джихадизм Однако все сильно зависит от трактовки религиозными деятелями и теологами. Например, египетский писатель и философ Сейид Ибрахим Кутб в своих трудах активно продвигал наступательный вооруженный джихад, даже пытался со товарищи убить президента Египта. В итоге радикала повесили, но его идеи, к сожалению, дали неслабые всходы. В 1980-х годах, на фоне ввода советских войск в Афганистан, некий палестинский богослов Абдулла Юсуф Аззам постановил, что вооруженный джихад — «индивидуальная обязанность» каждого мусульманина в любой точке мира, если исламские земли подверглись нападению. Теолог создал движение афганских моджахедов, вербовал туда добровольцев и собирал деньги на войну.

Фото: Моджахеды, Афганистан, 1988 год. Andrei Solomonov / www.globallookpress.com

Аззам был учителем и духовным наставником Усамы бен Ладена, даже пригласил террориста помочь джихаду. Правда, впоследствии они разругались. После Афганистана богослов собирался устроить заварушки в Палестине, советских республиках Средней Азии, Боснии, на Филиппинах, в Кашмире, Сомали и Эритрее. Карьеру прервала его гибель от взрыва. Вот только и здесь смерть ничего не решила. Книги и учебные пособия для боевиков авторства Аззама продавали по всему миру, их можно было купить в магазинах и через интернет. Кстати, одним из завзятых книгочеев был младший из бостонских террористов Царнаевых — Джохар.

Фото: Бостонский пожарный уносит раненую девушку с места взрыва на Бостонском марафоне, 15 апреля 2013 года. Ken McGagh/MetroWest Daily News / www.globallookpress.com

Именно благодаря Кутбу и Аззаму появился термин «джихадизм», чтобы отличать джихад от обоснованной умниками резни. Впервые это слово использовали индийские и пакистанские средства массовой информации, а окончательно закрепил в лексике французский политолог и востоковед Жиль Кепель в 90-х годах XX века. Впрочем, еще больше постарались многочисленные террористы. Им, как показывает история, уже не нужны прямые указания религиозных лидеров. Довольно старых книжек и видеозаписей тех, кто оправдывал убийство верой.