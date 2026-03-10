Сегодня 17:20 Американский «барон». Как сын Трампа озолотился на войнах отца 0 0 0 Фото: Kevin Lamarque, U.S. Department of War / www.globallookpress.com Мир

В США, где даже по самым оптимистическим прогнозам войну в Иране поддерживают не более 40% населения (на самом деле куда меньше), все сильнее разгорается протест, направленный лично против Трампа и его семьи. Активисты, требующие от президента США отравить в Исламскую Республику своего младшего сына, 19-летнего Бэррона Трампа, даже запустили по этому поводу специальную петицию в интернете. Причем весьма успешную.

Как отмечают местные СМИ, хэштег #SendBarron с помощью которого распространяется призыв «Направьте Бэррона Трампа на передовую!», набрал заметную популярность в социальных сетях X, Instagram* и TikTok, а под самой петицией за отправку Трампа-младшего на фронт свои виртуальные подписи поставили уже более 12 тысяч человек. И число это продолжает расти. Казалось бы, ничего такого, но есть у этого разгорающегося скандала одна деталь, придающая ему особой пикантности. Дело в том, что Бэррон буквально накануне начатой его отцом войны в Иране скупил акции нефтяного сектора на сумму в 50 миллионов долларов. Надо же! Какой прозорливый и талантливый молодой финансист.

«Сын Трампа покупает акции. Через два дня его отец начинает войну с Ираном. Цены на нефть взлетают до рекордных уровней. Он купил до того, как упали бомбы. Он купил до того, как Иран перекрыл Ормузский пролив. Он купил до того, как было перекрыто 20% мировой добычи нефти. Он купил до того, как цена на сырую нефть достигла уровней, невиданных с 2008 года», — негодуют в соцсетях.

Естественно, у многих пользователей возникают закономерные вопросы: что это вообще было — удачная сделка или совпадение, которое превратило мелкого инвестора в миллиардера?

Можно было бы, конечно, назвать все это очередной конспирологической теорией, но, как учат нас недавно рассекреченные (и то, не до конца) файлы педофила Эпштейна, нет такой конспирологии, которую западная элита не превратила бы в правду.

Называйте меня сторонником теории заговора, но лично я не имею ни малейших сомнений в том, что покупка акций вашингтонским «бароном» и иранская авантюра его отца связаны между собой самым непосредственным образом. Не в том смысле, что Трамп-старший начал войну исключительно для того, чтобы помочь своему отпрыску «поднять бабла», но с учетом обстоятельств, почему бы не воспользоваться в личных целях столь важной инсайдерской информацией? Ну, кто ж против такого устоит?

Тем более, что это уже не первый случай, когда сыновья Трампа вкладываются в отрасли, имеющие самое прямое отношение к агрессивной политике их родителя. Так, по информации The Wall Street Journal, буквально на днях Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший вложились в новую компанию по производству беспилотников Powerus, которая планирует скупить технологии производства БПЛА у киевского режима с целью дальнейшей перепродажи их Пентагону.

На первый взгляд, все это — не более, чем очередная историю про коррупцию. Да, на самом высоком уровне, да, в самом могущественном из западных государств, но все же. И, возможно, она не была бы столь интересна, если бы не еще одно важное обстоятельство.

По словам известного американского политолога, профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, за последние несколько десятков лет США в таких вот «коррумпированных войнах» убили по всему миру почти 40 миллионов человек.

Мы фактически стали причиной гибели 38 миллионов человек. Тридцати восьми миллионов. Масштаб разрушений, которые мы причинили Ближнему Востоку в последние годы, поистине поражает. Джон Миршаймер

Также политолог призывал задуматься о последствиях войны в Ираке, о том, что Штаты делают в таких странах, как Венесуэла, Куба и Иран. И правда, по его словам, всегда заключалась и продолжает заключаться в том, что свое колоссальное экономическое влияние Вашингтон тратит на то, чтобы фактически морить людей голодом — заставлять их страдать, подвергать их тяжелым лишениям в надежде, что они восстанут против собственных правительств. «По сути, именно это мы делаем в Венесуэле. Именно это происходит и в Иране. Мы обрушиваем на этих людей масштабное наказание. Учитывая все это, мне крайне трудно говорить о Соединенных Штатах как о благородной стране. Честно говоря, я просто не могу так считать», — с сожалением констатирует Миршаймер. И в этой связи рассказы о том, как президентский сынок в миг озолотился на очередной американской войне, превращаются в нечто большее, чем досужие сплетни, переходя из разряда банальной коррупции в категорию преступлений против человечества. Именно так их и стоит рассматривать. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.