Уроки «Троицы»: почему передача Владимирской и Донской икон пугает музейное сообщество

Третьяковская галерея готовится к передаче Русской православной церкви двух древних святынь — Владимирской и Донской икон Божией Матери. Искусствоведы опасаются повторения истории с рублевской «Троицей», а в РПЦ напоминают о духовном значении образов. Зачем Церкви эти иконы и чем обеспокоены музейные работники — в материале 360.ru.

Что известно о передаче Владимирской и Донской икон Владимирскую икону Богоматери могут передать РПЦ, сообщила искусствовед и журналистка The Art Newspaper Russia Софья Багдасарова. Сейчас реликвия находится в специальном киоте в храме-музее при Третьяковской галерее. По слухам, икона может попасть в храм Христа Спасителя в Москве. Предположительно, святыню передадут в ближайшее время — до наступления Пасхи 12 апреля. Владимирская икона Божией Матери относится к XII веку и известна как древнейший образ Богоматери, привезенный из Византии около 1131 года. В 1395 году икону перенесли в Москву, что спасло город от нашествия Тамерлана. Считается, что она помогла Руси и в 1480 году, когда удалось окончательно избавиться от монголо-татарского ига. Именно перед этой иконой короновались цари и избирались патриархи. По данным Багдасаровой, Третьяковская галерея также передаст Церкви Донскую икону Божией матери и Дмитровский крест. Икона может отправиться в Донской монастырь.

Фото: репродукция иконы «Богоматерь Владимирская». XII век. Государственная Третьяковская галерея / РИА «Новости»

Реликвию относят к концу XIV века. Ее автором был, предположительно, Феофан Грек. Икону связывают с победой в Куликовской битве 1380 года — по легенде, казаки принесли святыню Дмитрию Донскому, и она оставалась в войске во время сражения. Также считается, что в 1591 году благодаря крестному ходу с ней удалось спасти Москву от хана Казы-Гирея — его войско отступило от Воробьевых гор. В память о чуде основали Донской монастырь. Багдасарова предположила, что власти могут объяснить передачу икон РПЦ «временным хранением», как это было в случае с «Троицей» Андрея Рублева. Весной 2023 года святыню на две недели переместили в храм Христа Спасителя для участия в торжественных богослужениях. Однако патриарх Кирилл попросил президента Путина оставить «Троицу» в храме на год, а позднее ее передали в постоянное пользование Троице-Сергиевой Лавре.

Фото: президент Владимир Путин и патриарх Кирилл перед иконой «Святая Троица» Андрея Рублева в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре / РИА «Новости»

Почему предприятие может разрушить святыни Поскольку иконы — очень ценный культурный артефакт, верующие люди хотят видеть и молиться на них. По этой причине нахождение икон в светских культурных учреждениях, таких как музеи, ведет к повышению количества посетителей. «Так как музеи зарабатывают деньги, они не хотят расставаться с дополнительной прибылью. С другой стороны, неправильно, когда, чтобы увидеть ценный религиозный предмет, необходимо платить, пусть и небольшие деньги», — рассказал 360.ru доктор культурологии Андрей Зберовский. Однако эксперт не стал отрицать факт, что в музеях умеют правильно хранить подобные древние святыни. Для этого нужно создать определенные температурные режимы, которые защищают иконы от разрушения. «В этом плане есть смысл сохранить ценные реликвии — исторические или религиозные — в музеях, где они находятся в большей безопасности, чем в храме. То есть с точки зрения сохранности им лучше в музее. Отсюда и возникают противоречия, потому что иконы — это еще и объекты поклонения», — отметил он.

Фото: репродукция иконы «Донская Богоматерь» работы неизвестного художника конца 15-го века. Государственная Третьяковская галерея / РИА «Новости»

Сейчас иконы находятся в храме при Третьяковской галерее, из-за чего как будто нет смысла передавать их РПЦ. Но Третьяковка — светское учреждение. «Есть два способа решения проблемы: либо в храме Христа Спасителя сделают специальную комнату для хранения, чтобы иконы находились в киотах. Такой организовали в храме Александра Невского в „Княжьем Озере“ — там хранится Торопевская икона Божией Матери. Для иконы сделали киот-холодильник, и перед ней можно помолиться», — рассказал 360.ru православный священник Сергей Сеньчуков (иеромонах Феодорит). Второй вариант — сделать в музеях, где они хранятся, часовни, что и предприняли в Третьяковской галерее. Сеньчуков подчеркнул: икона должна быть иконой. Это не картина для разглядывания, она несет религиозную функцию. Но не нужно забывать, что следует хранить ее в особых условиях. «Я считаю, что нужно найти какой-то компромиссный вариант, чтобы икона была доступна и для верующих, и для людей, которые просто хотят на нее посмотреть», — отметил иеромонах.

Фото: верующие у Чудотворного образа иконы Владимирской Божией Матери. Храм святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее / РИА «Новости»

Почему иконы так важны для РПЦ Владимирская и Донская иконы Божией Матери — древнейшие реликвии, веками намоленные, за счет чего они считаются такими ценными именно для Церкви. «Это как бесконечный спор об Исаакиевском соборе — кому он должен принадлежать? Конечно, Церкви, но с возможностью экскурсий внутри. Точно так же с иконами. Желательно, чтобы они находились в храме, а не в музее», — пояснил священник. Нужно ли передавать иконы РПЦ — мнение экспертов До революции иконы находились в ведении Русской православной церкви. Когда огромное количество храмов разрушили, а на саму Церковь устроили гонения, светские учреждения получили большое количество религиозных артефактов.

Сейчас, на мой взгляд, идет правильный процесс, потому что иконы — вещи все-таки культовые, они должны быть важным элементом богослужений в нашей стране. Иконам нужно висеть в храмах, а не в музеях. Эта позиция строится на разумности. Андрей Зберовский

Культуролог подчеркнул, что понимает, что в храмах для древних икон создадут не те же самые условия, которые могут предоставить музеи, однако там они могут оказывать воздействие на общественное сознание, мотивировать граждан, давать им поддержку.