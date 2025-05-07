Такого иностранца нанимать нельзя. Работодателя мигранта без QR-кода тоже накажут

С 30 июня трудовых мигрантов из стран ЕАЭС обяжут за 72 часа до приезда заполнить подробную анкету и получить специальный QR-код. В чем преимущества новой системы и не помешает ли она россиянам нанимать иностранцев, рассказала ведущей 360.ru Елене Кононовой председатель коллегии адвокатов и эксперт по миграционному праву Анна Минушкина.

Работодатель сможет проверить наличие QR-кода только в телефоне приезжего сотрудника, предупредила она. Дело в том, что по постановлению правительства, иностранцы обязаны лично ввести данные в своем аккаунте и получить этот код. Зато новый порядок позволит гастарбайтеру заранее узнать, можно ему в Россию или нет.

Радует одно — в настоящее время у нас есть проблема, когда иностранный гражданин въезжает на территорию России и при пересечении границы узнает, что въезд ему запрещен. Так вот в этом постановлении указывается, что иностранный гражданин может запросить в своем личном кабинете информацию о том, запрещен ему въезд в Россию или нет

При найме специалистов из зарубежья Минушкина посоветовала первым делом запросить патент и проверить его. Она предупредила об административной ответственности за сотрудничество с нелегалами.

«Пусть данный иностранный гражданин законно въезжает на территорию России, указывает цель „работа“, сдает биометрию, получает разрешительные документы исходя из того, из какой он страны — ЕАЭС или стран, которым необходимо оформлять патент», — сказала она.