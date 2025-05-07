Такого иностранца нанимать нельзя. Работодателя мигранта без QR-кода тоже накажут
Адвокат Минушкина: трудового мигранта без QR-кода нанимать нельзя
С 30 июня трудовых мигрантов из стран ЕАЭС обяжут за 72 часа до приезда заполнить подробную анкету и получить специальный QR-код. В чем преимущества новой системы и не помешает ли она россиянам нанимать иностранцев, рассказала ведущей 360.ru Елене Кононовой председатель коллегии адвокатов и эксперт по миграционному праву Анна Минушкина.
Мигрантов поставят на учет
Работодатель сможет проверить наличие QR-кода только в телефоне приезжего сотрудника, предупредила она. Дело в том, что по постановлению правительства, иностранцы обязаны лично ввести данные в своем аккаунте и получить этот код. Зато новый порядок позволит гастарбайтеру заранее узнать, можно ему в Россию или нет.
Радует одно — в настоящее время у нас есть проблема, когда иностранный гражданин въезжает на территорию России и при пересечении границы узнает, что въезд ему запрещен. Так вот в этом постановлении указывается, что иностранный гражданин может запросить в своем личном кабинете информацию о том, запрещен ему въезд в Россию или нет
Анна Минушкина
Адвокат
При найме специалистов из зарубежья Минушкина посоветовала первым делом запросить патент и проверить его. Она предупредила об административной ответственности за сотрудничество с нелегалами.
«Пусть данный иностранный гражданин законно въезжает на территорию России, указывает цель „работа“, сдает биометрию, получает разрешительные документы исходя из того, из какой он страны — ЕАЭС или стран, которым необходимо оформлять патент», — сказала она.
Только после их получения необходимо заключить с ним трудовой договор и уведомить органы миграции, подчеркнула собеседница 360.ru.
Как проверить мигранта — нелегал или нет
Много полезной информации о будущем сотруднике можно получить в интернет-сервисах органов госвласти.
Собеседница 360.ru сообщила, что на сайте Главного управления по вопросам миграции можно, во-первых, проверить есть ли у человека патент, аннулирован он или нет. Во-вторых, узнать через реестр контролируемых лиц, легально ли человек находится в стране.
Если иностранный гражданин находится на территории России незаконно, система покажет. Такого иностранца тоже нанимать нельзя
Анна Минушкина
Адвокат
Ужесточение миграционной политики не помешает искать мастеров-иностранцев на сайтах бесплатных объявлений, включая «Авито», предупредила адвокат. Но процедура при найме мигрантов едина, и нужно ее соблюдать.