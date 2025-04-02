Россия поднялась на пятое место в мире по числу новых миллиардеров. Что изменилось у Мельниченко, Прохорова и Усманова?

Forbes обновил ежегодный список богатейших людей мира. Число миллиардеров из России достигло 146 человек. Из них 15 из них вошли в рейтинг первый раз. Что помогло увеличить их состояние, и почему в перечне нет Алишера Усманова — разбирался 360.ru.

Список Forbes 2025: названы самые богатые люди России

Российские миллиардеры побили рекорды в мировом рейтинге Forbes и по числу, и по богатству. Финансовые аналитики в числе факторов, которые помогли нарастить капитал называют политическую ситуацию, укрепление курса рубля или взлетевшая ключевую ставку ЦБ.

Общее число долларовых миллиардеров, имеющих российское гражданство выросло до 146. Их состояние превысило максимум 2021 года (606,2 миллиарда долларов) и достигло 625,5 миллиардов долларов.

«В 2024-м Forbes зафиксировал рекорд — самое высокое число бизнесменов из России в мировом рейтинге миллиардеров. Тогда их число выросло со 110 до 125 человек. Но этот рекорд продержался всего год. В 2025-м число российских миллиардеров увеличилось до нового рекордного значения — 146 человек», — говорится в статье российской версии издания.

Прирост дали новые имена в списке — их в этом году 15. Среди отраслей, в которых строят свой бизнес российские миллиардеры — добывающая промышленность, транспорт, строительство жилья, финансы, IT, фармацевтика, торговля и энергетика.

Кроме того, 10 российских богачей вернулись в список, а несколько бизнесменов, наоборот, из него выбыли.