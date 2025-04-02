Россия поднялась на пятое место в мире по числу новых миллиардеров. Что изменилось у Мельниченко, Прохорова и Усманова?
Forbes обновил ежегодный список богатейших людей мира. Число миллиардеров из России достигло 146 человек. Из них 15 из них вошли в рейтинг первый раз. Что помогло увеличить их состояние, и почему в перечне нет Алишера Усманова — разбирался 360.ru.
Список Forbes 2025: названы самые богатые люди России
Российские миллиардеры побили рекорды в мировом рейтинге Forbes и по числу, и по богатству. Финансовые аналитики в числе факторов, которые помогли нарастить капитал называют политическую ситуацию, укрепление курса рубля или взлетевшая ключевую ставку ЦБ.
Общее число долларовых миллиардеров, имеющих российское гражданство выросло до 146. Их состояние превысило максимум 2021 года (606,2 миллиарда долларов) и достигло 625,5 миллиардов долларов.
«В 2024-м Forbes зафиксировал рекорд — самое высокое число бизнесменов из России в мировом рейтинге миллиардеров. Тогда их число выросло со 110 до 125 человек. Но этот рекорд продержался всего год. В 2025-м число российских миллиардеров увеличилось до нового рекордного значения — 146 человек», — говорится в статье российской версии издания.
Прирост дали новые имена в списке — их в этом году 15. Среди отраслей, в которых строят свой бизнес российские миллиардеры — добывающая промышленность, транспорт, строительство жилья, финансы, IT, фармацевтика, торговля и энергетика.
Кроме того, 10 российских богачей вернулись в список, а несколько бизнесменов, наоборот, из него выбыли.
Еще один рекорд — совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось до 625,5 миллиарда долларов. Предыдущее максимальное значение было зафиксировано в 2021 году… 606,2 миллиарда. Теперь и этот рекорд побит.
Журнал Forbes
Экс-глава «Лукойла» Алекперов вновь возглавил российскую часть мирового рейтинга самых богатых людей
Совладелец «Лукойла» и бывший президент компании Вагит Алекперов традиционно возглавил список богатейших российских бизнесменов.
Его состояние оценивается в 28,7 миллиарда долларов (годом ранее было 28,6 миллиардов долларов). Прирост Алекперову в 2024 году дали дивиденты «Лукойла» — более двух миллиардов долларов.
Буквально 19 марта миллиардер опроверг РБК сообщения о планах приобрести бизнес компании «М.Видео».
Никаких планов по вхождению в капитал «М.Видео» не было и нет. Эта покупка не представляет для меня интереса».
Вагит Алекперов
Экс-глава «Лукойла»
В пресс-службе «Лукойла» также опровергли данные об интересе компании или кого-либо из менеджеров к приобретению «М.Видео».
Кто из российских миллиардеров вошел в список Forbes 2025
Основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов на втором месте в рейтинге, его состояние выросло на 3,1 миллиарда долларов и достигло 28,6 миллиардов долларов.
Замыкает тройку лидеров председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон его состояние выросло на 1 миллиард долларов и теперь оценивается в 28,4 миллиарда долларов.
На четвертом месте в рейтинге — бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин (26,5 миллиарда долларов). Следующую строчку в списке занимает один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин. Его состояние оценивается в 24,2 миллиарда долларов.
На шестой позиции совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко (23,2 миллиарда долларов).
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров (17,1 миллиарда долларов) — на восьмом месте. Топ-10 замыкает Сулейман Керимов с состоянием 16,4 миллиарда долларов.
В список Forbes попали 15 самых богатых новичков из России. Кто они?
По данным журнала, нынешний прирост связан с новыми именами, которых до этого в рейтинге не было. Россия по числу новичков поднялась на пятое место. В этом списке пальма первенства у США (103 новых миллиардера), на втором месте Германии (37), далее — Китай и Гонконг (32).
Среди новых имен [российских миллиардеров] как бизнесмены, заработавшие капитал с нуля, так и разбогатевшие еще во времена приватизации, а кроме них, в рейтинг попали наследники
Журнал Forbes
Самый состоятельный новичок — владелец «Фармасинтеза» Викрам Пуния. Кто еще внесен в перечень новых долларовых миллиардеров?
- основатель российской фармацевтической компании «Фармасинтез» Викрам Пуния — $2,1 млрд;
- гендиректор «Эльгауголь» Александр Исаев — $1,3 млрд;
- Людмила Коган, унаследовавшая состояние умершего супруга, бизнесмена Владимира Когана, в том числе более 80% акций банка «Уралсиб» — $1,3 млрд;
- учредители холдинга «Мираторг» братья-близнецы Александр и Виктор Линники — у обоих по $1,3 млрд;
- основатель «1С» Борис Нуралиев — $1,3 млрд;
- председатель правления банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев с семьей — $1,3 млрд;
- председатель совета директоров ГК ФСК Владимир Воронин — $1,3 млрд;
- глава Федерации шахмат России (ФШР), бывший акционер Globaltrans Андрей Филатов — $1,2 млрд;
- его партнеры по бизнесу, также бывшие акционеры Globaltrans Никита Мишин и Константин Николаев — у обоих по $1,2 млрд;
- Александр Евневич и его семья — основные владельцы ГК «Орими» (бренды чая и кофе Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», Jardin и «Жокей») — $1,1 млрд;
- председатель совета директоров Восточной горнорудной компании Олег Мисевра — $1,1 млрд;
- председатель совета директоров ОАО «Копейский машиностроительный завод», бывший акционер «Сибуглемета» и «Уралкалия» Анатолий Скуров — $1,1 млрд;
- экс-гендиректор сети «Л’Этуаль», владелица группы «Алькор и Ко» Татьяна Володина — $1,1 млрд. «Алькор и Ко» управляет сетями парфюмерно-косметических магазинов «ЛʼЭтуаль» и «Подружка»;
- Константин Гончаров и его семья — акционеры ГК «Новотранс» — $1,1 млрд.
Посмотрите, кто ушел: Мельниченко, Прохоров, Усманов
Теперь среди граждан России нет Андрея Мельниченко (ОАЭ), Михаила Прохорова (Швейцария) и Алишера Усманова (Узбекистан).
По данным издания, состояние бывшего бенефициара компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко составило 17,4 миллиарда долларов. Мельниченко получил паспорт ОАЭ в 2021 году. В рейтинге российского Forbes в 2024 году он занимал седьмую строчку, в рейтинге 200 богатейших людей планеты — 91-ю.
Основатель группы «Онэксим» Михаил Прохоров (10,7 миллиарда долларов) в перечне представлен как бизнесмен из Швейцарии. Еще год назад в рейтинге российского Forbes он занимал 11-ю строчку, в Топ-200 богатейших людей планеты — 190-ю.
Forbes впервые упомянул Узбекистан в связи с самыми богатыми людьми мира из-за Алишера Усманова («Металлоинвест», «Мегафон») , чье состояние оценивается в 16,7 миллиарда долларов. В перечне он теперь упоминается как предприниматель из бывшей союзной республики.
В России появилась пятая женщина-миллиардер. Кто она?
Контролирующий владелец группы «Алькор и Ко» (управляет сетями «Лэтуаль» и «Подружка») Татьяна Володина стала пятой женщиной из России, входящей в мировой рейтинг миллиардеров. Состояние бизнесвумен достигло 1,1 миллиарда долларов.
В России появилась пятая женщина-миллиардер. Согласно расчетам Forbes, капитал контролирующего владельца группы «Алькор и Ко» Татьяны Володиной равен $1,1 млрд
Журнал Forbes
Володина владеет группой «Алькор и Ко», управляющая сетями парфюмерно-косметических магазинов «Лэтуаль» (1000 магазинов) и «Подружка» (более 600 торговых точек). За девять лет «Алькор и Ко» выплатила своим владельцам дивидендов в 40 миллиардов рублей.
Forbes уточнил, что сейчас официальным владельцем группы «Алькор и Ко» является кипрская компания Letu Holdings Limited. Но ее акции принадлежат другой кипрской компании, GLT Invest & Trade Ltd. Володиной принадлежат 59,2% акций GLT Invest & Trade Ltd. Еще 39,5% акций являются квазиказначейскими — они находятся в собственности «Алькор и Ко».
До этого в мировой рейтинг миллиардеров занесли экс-владельца холдинга «Интеко» Елену Батурину, основателя Wildberries Татьяну Ким (Бакальчук), крупнейшего акционера банка «Уралсиб» Людмилу Коган и Екатерину Федун. Последней отец Леонид Федун оставил более 1% акций нефтяной компании «Лукойл».