26 февраля 2025 15:27 Участник СВО изнасиловал и убил петербурженку с синдромом Дауна. Искусанный труп нашла соседка Полиция показала видео после задержания в Ленобласти убийцы женщины-инвалида 0 0 0 Криминал

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В Петербурге поймали мужчину, изнасиловавшего и убившего женщину с синдромом Дауна. Тело погибшей со следами укусов и изуродованными половыми органами нашли в квартире на 2-й Красноармейской улице. Известно, что задержанный — участник СВО. В зону спецоперации он отправился из колонии, где отбывал срок за другое тяжкое преступление.

Растерзанный труп нашла соседка Убитой женщине было 43 года. Ирина (имя изменено. — прим. ред.) жила в собственной квартире на 2-й Красноармейской улице. Известно, что у нее была инвалидность. В минувший понедельник погибшую пришла навестить родственница. Она и обнаружила труп — тело лежало в неестественной позе. Губы были разбиты, грудь искусана, а на половых органах нашли кровь, рассказал источник «Фонтанки». В обстоятельствах смерти начали разбираться полиция и сотрудники СК.

Фото: РИА «Новости»

Уже на следующий день Агентство журналистских расследований выяснило, что в причастности к жестокому преступлению подозревают 26-летнего петербуржца, судимого за разбой и убийство. Последний приговор ему вынесли в 2020-м — он получил девять лет колонии строгого режима. Но, сидя в ИК, заявил о желании стать участником СВО, поэтому освободился раньше. Также выяснились и подробности расправы над Ириной. Источник 78.ru уточнил, что у нее был синдром Дауна, а подозреваемый жил этажом выше. Они были знакомы. Вероятно, в тот день уголовник воспользовался беспомощным состоянием соседки и напал на нее. «Во время изнасилования он прижал ее лицом к матрасу. Предварительно, из-за этого она и задохнулась», — добавил собеседник издания.

Фото: РИА «Новости»

Убийцу поймали в Ломоносове Скрываться убийце и насильнику удалось недолго: спустя двое суток его поймали в Ленобласти. Днем 26 февраля это подтвердили в пресс-службе регионального главка МВД. «Полицейские сразу же установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 26-летний петербуржец. За его плечами — несколько судимостей, среди которых кража оружия, разбой и убийство», — подчеркнули в ведомстве. Задержали преступника возле дома 41 по Ораниенбаумскому проспекту в Ломоносове. При нем нашли куртку убитой и ювелирные украшения. Свою причастность к убийству мужчина отрицать не стал, назвал имя жертвы, уточнив, что фамилию ее не помнит.

Как уголовник оказался в Питере Других подробностей о задержанном в полиции не привели. Также там пока не подтверждали данные о том, что он был участником СВО. На каком основании он находился в Петербурге, тоже еще не объясняли. Вероятную причину этого опубликовала «Мойка 78». По ее информации, мужчина приехал из зоны СВО на лечение. Что именно с ним случилось, издание не уточнило. При этом его источник подчеркнул, что дело об убийстве женщины-инвалида передают военным следователям.

«Он приехал в Петербург на лечение, но обратно „за ленточку“ не вернулся. Так что теперь, вероятно, ему и дезертирство вменят», — добавил он.

Фото: РИА «Новости»

Также собеседник «Мойки 78» обратил внимание, что уголовное дело по статье об изнасиловании против этого человека пока не возбуждали. Таким образом, информация о том, что перед смертью над женщиной надругались, возможно, пока не подтверждается, пояснил источник. А вот информация об укусах на теле — правдива. Причем речь идет о рваных ранах. И жертва получила их, когда еще была жива.