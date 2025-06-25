Тимуру Иванову грозит почти 15 лет ИК, и это не конец. Главное о делах экс-зама Шойгу

Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова хотят посадить на 14,5 лет, приговор по громкому делу вынесут уже 1 июля. Возмездие за коррупционные преступления и растрату ему предрекал еще основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Главное о деле одиозного бывшего замминистра обороны — в материале 360.ru

Новый эпизод в деле Тимура Иванова Днем ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о новом эпизоде коррупционных преступлений Иванова. На этот раз во взяточничестве его заподозрили при договоре о поставках горошка, огурцов, томатов и томатной пасты агрокомплексом «Русское село» в магазины розничной сети.

Следствие выяснило, что тульское ООО «Проопт» передало Иванову взятку с помощью процентного безналичного займа сельскохозяйственному предприятию ООО «Агрокомплекс „Русское село“», учредителем которого является Сергей Бородин. Сумма кредита составила более 122 миллионов рублей.

Фото: РИА «Новости»

Также взяточничеством посчитали 30-миллионный уставной капитал сельхозпредприятия, который сам учредитель внес на расчетный счет. Согласно данным ЕГРЮЛ, компания Бородина занимается переработкой и консервированием овощей и грибов. В 2024 году прибыль предприятия составила свыше 7,3 миллиона рублей, а выручка — более 166 миллионов. Приговор 1 июля: что грозит экс-заму Шойгу Тимуру Иванову Известно, что Иванов является фигурантом двух уголовных дел. По первому генерала обвиняют в растрате более 216 миллионов рублей в связи с покупкой двух паромов для Керченской переправы и с выводом свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц».

Помимо высокопоставленного военного, фигурантом уголовного дела является его бывший подчиненный Антон Филатов, а также экс-председатель правления кредитной организации Александр Бугаевский и топ-менеджер банка и гражданин Германии и Израиля Феликс Нойберг.

Фото: РИА «Новости»

Последних двух объявили в международный розыск и заочно арестовали. Материалы по ним выделили в отдельное производство. По первому делу Иванова приговор должны огласить 1 июля. По второму уголовному делу бывшему замминистра вменяют получение двух взяток, общая сумма которых превышает 1,3 миллиарда рублей. По делу также проходят заключивший сделку со следствием бизнесмен Бородин и предприниматель Александр Фомин. Они оба признались в преступлении и согласились сотрудничать со следствием.

Фото: РИА «Новости»

Какой срок просят для Тимура Иванова Сторона обвинения потребовала конфисковать все активы и недвижимость бывшего замминистра, сообщал источник РИА «Новости». После конфискации имущество могут обратить в доход государства. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме, потому что содержит сведения, составляющие государственную тайну. Генерал находится под арестом с апреля 2024 года и свою вину не признает. По его мнению, история с банком «Интеркоммерц» не имеет к нему никакого отношения. Также Иванов указывает, что получил госнаграду за покупку паромов, а теперь его действия считаются преступными.

В минувший понедельник в прениях сторон гособвинитель запросил для Иванова 14,5 лет колонии общего режима, а для Антона Филатова — 14 лет.

Фото: РИА «Новости»

Предсказание Евгения Пригожина О том, что Иванов погряз в коррупции, в прошлом неоднократно предупреждал глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он публично рассказывал, что конфликтовал с бывшим замминистра обороны по вопросам, касающихся Сирии и Африки. Некоторые считают, что Пригожину удалось спустя восемь месяцев после гибели отомстить Иванову, и его «невидимая кувалда» дотянулась до коррупционера. Согласно одной из версий, именно споры с главой ЧВК стали триггером для возбуждения уголовного дела о взяточничестве.