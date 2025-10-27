Триада со знаком плюс: «Буревестник» как новый тип ядерного оружия
Аналитик Михайлов: «Буревестник» можно отнести к 4 типу ядерной триады России
Новую российскую ракету неограниченной дальности «Буревестник» на Западе уже окрестили летающим Чернобылем. Почему это оружие считают чем-то на грани фантастики и действительно ли это так — в материале 360.ru.
Что говорят о «Буревестнике» западные эксперты
Эксперт по ядерному нераспространению в колледже Миддлбери Джеффри Льюис в интервью The New York Times отметил, что к новости об успешном испытании «Буревестника» нельзя относиться спокойно. Даже с учетом того, что оружие разрабатывали много лет, а впервые о нем стало известно в 2018 году.
«Это маленький летающий Чернобыль. <…> Еще одно научно-фантастическое оружие, которое будет дестабилизировать ситуацию и с которым будет сложно справиться в рамках контроля над вооружениями», подчеркнул специалист.
Его коллега из Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина Ханна Нотте добавила, что заявление президента России Владимира Путина о новом типе вооружений стало первым «серьезным бряцанием ядерным оружием» с тех пор, как Дональд Трамп снова занял Белый дом.
Россия расширила ядерную триаду
Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе 360.ru отметил, что Путин сам назвал «Буревестник», по сути, новым типом стратегического ядерного оружия ядерной триады.
«Раньше у нас не было такого вооружения. Носителем этого боеприпаса является ядерная энергетическая установка», — сказал он.
Классическая ядерная триада выглядит, напомнил Михайлов, следующим образом:
- наземные ядерные силы: грунтовые подвижные комплексы типа «Ярс», а также шахтные межконтинентальные баллистические ракеты;
- авиационная составляющая: дальнобойные вооружения авиационного базирования, располагающиеся на стратегических бомбардировщиках;
- подводная, или военно-морская, составляющая: баллистические ракеты атомных подводных лодок, прежде всего — Тихоокеанского флота.
«В данном случае этот новый тип ядерных вооружений, по сути, становится четвертым типом нашей триады», — обратил внимание собеседник 360.ru.
Михайлов добавил, что для вероятного противника в лице коллективного Запада «Буревестник» — новый тип стратегических ядерных вооружений, и доступных средств, способных его нивелировать, нет.
Именно потому, что цель этого вооружения — обходить те зоны поражения вражеского ПВО-ПРО, находить уязвимые места противовоздушной обороне и при необходимости в нужное время <…> прорывать ее и поражать цель.
Александр Михайлов
У ракеты, напомнил специалист, практически неограниченный ресурс по топливу, потому что ядерный реактор не нуждается в постоянном использовании какого-то горючего вещества.
По его словам, речь в прямом смысле слова идет о ядерном оружии XXI века: уже имеющееся вооружение входило в строй в 20-м столетии благодаря советским научно-техническим разработкам.
«„Буревестник“ — чисто российское вооружение, достижение нашей российской оборонно-промышленной науки и работы нашего оборонно-промышленного комплекса. В принципе, мы должны аплодировать новым технологиям, которые стоят на службе нашей страны», — заключил Михайлов.