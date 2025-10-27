Триада со знаком плюс: «Буревестник» как новый тип ядерного оружия

Новую российскую ракету неограниченной дальности «Буревестник» на Западе уже окрестили летающим Чернобылем. Почему это оружие считают чем-то на грани фантастики и действительно ли это так — в материале 360.ru.

Что говорят о «Буревестнике» западные эксперты

Эксперт по ядерному нераспространению в колледже Миддлбери Джеффри Льюис в интервью The New York Times отметил, что к новости об успешном испытании «Буревестника» нельзя относиться спокойно. Даже с учетом того, что оружие разрабатывали много лет, а впервые о нем стало известно в 2018 году.

«Это маленький летающий Чернобыль. <…> Еще одно научно-фантастическое оружие, которое будет дестабилизировать ситуацию и с которым будет сложно справиться в рамках контроля над вооружениями», подчеркнул специалист.

Его коллега из Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина Ханна Нотте добавила, что заявление президента России Владимира Путина о новом типе вооружений стало первым «серьезным бряцанием ядерным оружием» с тех пор, как Дональд Трамп снова занял Белый дом.