Звезда «Вампиров средней полосы» Медынич заявила, что в праздновании Хэллоуина нет ничего страшного

Ежегодно в России поднимается вопрос о запрете Хэллоуина, а недавно возникла инициатива заменить его Днем урожая. Ситуацию прокомментировала звезда сериала «Вампиры средней полосы» Ольга Медынич, сообщил сайт KP.RU .

По словам актрисы, для нее Хэллоуин — обыкновенный день. Медынич уверена, что важнее не содержание торжества, а форма его проведения.

«Любой праздник — это настроение. Ничего страшного в этом празднике нет, если ты к этому относишься с добром», — отметила знаменитость.

Дочь артистки периодически просит купить украшения в стиле праздника, такие как тыквы или дьявольские рожки. Однако сам Хэллоуин в семье не отмечают, добавила Медынич.