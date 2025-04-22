Звезда сериала «Солдаты» Моховиков заявил, что видит себя только в актерстве

Актер Иван Моховиков, известный по роли в сериале «Солдаты» дал интервью Леди Mail . В ходе беседы он рассказал, к какому выводу пришел после кризиса среднего возраста.

По словам артиста, с состоянием неудовлетворенности он столкнулся в 23 года.

«Тогда как раз не был уверен, тем ли я занимаюсь. А сегодня у меня уже других вариантов нет, чего сомневаться?» — признался Моховиков.

Актер считает, что бизнесменом ему не стать из-за отсутствия предпринимательских способностей, а педагогом — из-за слабых ораторских навыков. В заключение он заявил, что видит себя только в актерстве и не переживает за свое будущее.