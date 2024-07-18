Звезда сериала «Слово пацана» Максимов объявил о разводе с женой

Актер Андрей Максимов, исполнивший роль бандита Желтого в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал в соцсетях об изменении семейного положения.

Артист заявил, что разводится с супругой Софией Сливиной. По словам знаменитости, расставание произошло по обоюдному желанию, а сама пара остается в «прекрасных отношениях».

Напомним, Максимов и Сливина поженились в 2020 году. У них есть сын Савва, которому сейчас три года, добавило ИА НСН.

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