Звезда сериала «Папины дочки. Новые» Денисова рассказала, что каждый день преодолевает страх на съемках
Актриса Полина Денисова, исполнившая роль Сони Васильевой в сериале «Папины дочки. Новые», в интервью сайту Леди Mail рассказала, что до сих пор испытывает страх на съемочной площадке.
По словам артистки, на съемках она регулярно преодолевает себя и пробует сделать что-то новое.
«Актерская профессия такая глубокая и многогранная, что ты никогда не почувствуешь себя твердо стоящей на ногах. Это всегда будет путь проб и ошибок», — сказала Денисова.
Актриса также рассказала о сходствах со своей героиней. По словам Полины, Соня похожа на нее в переходном возрасте. Денисова росла в большой семье, в возрасте 15 лет она была очень сложным ребенком.
Андрей Воробьев подписал закон о запрете продажи алкоголя во дворах Подмосковья
Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию из-за переговоров России и США
Встреча ветеранов на тему празднования 80-летия Победы прошла в Можайске
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 18 февраля
Путин ввел новые выплаты для утративших имущество жителей Курской области
«Мина замедленного действия». Путин отдал жесткое поручение по мазуту в Черном море
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте