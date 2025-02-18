Звезда сериала «Папины дочки. Новые» Денисова рассказала, что каждый день преодолевает страх на съемках

Актриса Полина Денисова, исполнившая роль Сони Васильевой в сериале «Папины дочки. Новые», в интервью сайту Леди Mail рассказала, что до сих пор испытывает страх на съемочной площадке.

По словам артистки, на съемках она регулярно преодолевает себя и пробует сделать что-то новое.

«Актерская профессия такая глубокая и многогранная, что ты никогда не почувствуешь себя твердо стоящей на ногах. Это всегда будет путь проб и ошибок», — сказала Денисова.

Актриса также рассказала о сходствах со своей героиней. По словам Полины, Соня похожа на нее в переходном возрасте. Денисова росла в большой семье, в возрасте 15 лет она была очень сложным ребенком.