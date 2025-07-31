Звезда «СашиТани» Рубцова призналась, что в школе ненавидела алгебру и геометрию

Уже совсем скоро российские ученики вернутся за парты. Вспомнить школьные годы решила звезда сериала «СашаТаня» Валентина Рубцова, сообщила Общественная Служба Новостей .

Артистка рассказала, что училась хорошо, но и тройки в ее дневнике иногда появлялись.

«Школу я вспоминаю с теплом. Не могу сказать, что очень скучаю или хочется вернуться обратно, отмотать время», — призналась звезда.

По ее словам, самые яркие воспоминания того времени связаны с предметами, которые она терпеть не могла. Как пояснила Рубцова, в школе она ненавидела алгебру и геометрию, ведь уже тогда выбрала путь актрисы.