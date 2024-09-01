Звезда «Охоты на пиранью» перенес операцию на позвоночнике

Mash: актер Евгений Миронов перенес операцию на позвоночнике

Фото: РИА «Новости»

Известный российский актер Евгений Миронов перенес хирургическое вмешательство на позвоночнике. Об этом сообщил Telegram-канал Mash

По данным источника, артист в середине лета попал в нейрохирургию, где пожаловался врачам на боли в шее, которые отдавали в левую руку. Медики выявили у него грыжу межпозвоночного диска, дисфункциию шейного отдела и межпозвонковый стеноз, после чего провели операцию, удалили поврежденные участки и вставили имплант.

В настоящее время Миронов проходит реабилитацию, на два месяца ему прописали физические упражнения для укрепления мышечного корсета и запретили вертикальные нагрузки.

Евгений Миронов начал творческий путь в кино в 1988 году, когда сыграл в фильме Александра Кайдановского «Жена керосинщика». Однако признание и популярность ему принесли роли в фильмах «Любовь» и «Охота на пиранью».

Oasis возвращаются, чтобы убить рэп и поп: лучше, чем футбол?

Vuk Valcic

«Чужой: Ромул» для чужих на этом празднике жизни

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Дорожные камеры в России перешли на работу по новым правилам

Производители Москвы помогут собрать детей в школу

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Захват школы в Беслане. Три дня ада на Земле

Petrov Sergey/news.ru

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте