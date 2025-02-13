Звезда «Кадетства» Мартиросьян: Абдулов однажды проиграл 35 тысяч долларов

Известный актер театра и кино, звезда сериала «Кадетство» Георгий Мартиросьян дал интервью Юлии Ягафаровой для шоу «PRO Жизнь» . В ходе беседы он рассказал об игровой зависимости своего коллеги Александра Абдулова, сообщила «Жизнь» .

По словам артиста, однажды его друг выиграл и потерял за одну ночь в казино 35 тысяч долларов (на данный момент — более трех миллионов рублей).

«Сколько он оставил там денег… Ужас. Когда он у итальянцев снимался, у него был гонорар 25 тысяч долларов (2,2 миллиона рублей — прим. ред.). И вот он просто все деньги там оставил», — поделился Мартиросьян.

Актер добавил, что неоднократно наблюдал за Абдуловым во время игр и замечал, как тот буквально терял контроль над собой.