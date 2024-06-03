Звезда Евровидения Колин Гибб скончался на 71-м году жизни

Участник конкурса «Евровидение» 1970 года и солист группы Black Lace Колин Гибб ушел из жизни в возрасте 70 лет. Об этом сообщил The Sun.

Всего за несколько дней до смерти музыкант объявил о завершении карьеры, добавил сайт kp.ru.

«Все хорошее должно закончиться», — написал он в своем аккаунте.

По словам супруги Гибба Сью, пара планировала отправиться в Испанию. Певец с нетерпением ждал это путешествие, однако жизнь распорядилась иначе.

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