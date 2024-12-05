Уехавшая из России актриса Лия Ахеджакова на сцене в Лос-Анджелесе поприветствовала поклонников лозунгом укронацистов. Ее коллега Яна Поплавская в своем Telegram-канале осудила эту выходку.

Она напомнила, что Ахеджакова уже попала в подобную ситуацию во время поездки в Германию. В Бремене она вышла на сцену с желто-голубым флагом, но сумела оправдаться — его якобы принесли вместе с букетом. Поплавская выразила уверенность, что в этот раз ей не удастся выйти сухой из воды.

«Лия Меджидовна славанула зиганула в Лос-Анджелесе. Про украинский флаг на сцене помним. Его подсунули. А сейчас что произошло? Нейросеть или зиговать заставили?» — сказала она.

Ахеджакова выступила на американских подмостках со спектаклем «Мой внук Вениамин». Принимая цветы поклонников, она произнесла «Слава Украине!»*.

*Лозунг «Слава Украине — Героям слава» внесен Минюстом в перечень нацистских.