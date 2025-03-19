Журналист Микулик: Уткин оставил после себя плеяду талантливых учеников
Спортивный журналист Сергей Микулик раскрыл наследие Василия Уткина. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.
По его словам, комментатор вырастил целую плеяду талантливых спортивных журналистов.
Микулик отметил, что удивлялся способности Уткина объединять вокруг себя молодых людей и учить их профессии. Он также напомнил, что Василий Уткин стал ведущим программы «Футбольный клуб», не имея никакого спортивного бэкграунда.
«Я все время говорил ему: „Вась, ты пойми, ты сумасшедший талантливый человек. Такого второго тебя нет, а ты хочешь не то чтобы кто-то тебя повторил, но наставляешь на путь истинный своими советами“», — сказал он.
Напомним, Василий Уткин скончался 19 марта 2024 года в Москве.