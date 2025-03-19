Журналист Микулик: Уткин оставил после себя плеяду талантливых учеников

По его словам, комментатор вырастил целую плеяду талантливых спортивных журналистов.

Микулик отметил, что удивлялся способности Уткина объединять вокруг себя молодых людей и учить их профессии. Он также напомнил, что Василий Уткин стал ведущим программы «Футбольный клуб», не имея никакого спортивного бэкграунда.

«Я все время говорил ему: „Вась, ты пойми, ты сумасшедший талантливый человек. Такого второго тебя нет, а ты хочешь не то чтобы кто-то тебя повторил, но наставляешь на путь истинный своими советами“», — сказал он.

Напомним, Василий Уткин скончался 19 марта 2024 года в Москве.